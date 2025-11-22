A Barcelona már a szünetben kétgólos előnyben volt, a fordulást követően pedig megszerezte a harmadik találatát is. Sőt, a hajrában a kegyelemdöfést is bevitte a katalán csapat az ekkor már emberhátrányban futballozó baszk együttesnek, így Hansi Flick csapata fölényes sikerrel gyűjtötte be a három pontot.

A Barcelona kiütötte a Bilbaót a Camp Nouban

Fotó: Lluis Gene/AFP

A Barcelona 909 nap után tért vissza a Camp Nouba

A katalánok 909 nap, csaknem két és fél év után játszottak újra tétmérkőzést az 1957 óta otthonokul szolgáló legendás arénában, hivatalos szponzori elnevezéssel a Spotify Camp Nouban: a legutóbbi tétmeccsre 2023. május 28-án került sor a stadionban a Mallorca ellen, mielőtt a felújítás miatt bezárták.

Azóta a Barca a Montjuicen található Olimpiai Stadionban vívta hazai találkozóit.



