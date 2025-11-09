A Real Madrid vasárnap délutáni, a Rayo Vallecano otthonában elszenvedett 0-0-s döntetlenje után a Barcelona úgy lépett pályára a tabellán csak 13. helyen álló Celta Vigo otthonában, hogy egy győzelemmel három pontra megközelíthetik a madridiakat. Az esélyek azonban leginkább döntetlent ígértek, ugyanis a Barca a hat idegenbeli meccséből csak hármat nyert meg, míg a Celta hazai pályán utóbbi öt meccse mindegyikét döntetlenre adta.

Ezúttal is látványos meccset hozott a Celta Vigo és a Barcelona csatája

Fotó: MIGUEL RIOPA / AFP

Lewandowski visszatért

A lengyel sztárcsatár a Litvánia elleni vb-selejtezőn sérült meg, ami miatt három meccset ki kellett hagynia. A legutóbbi, Elche elleni bajnoki, valamint a Club Brugge elleni BL-meccsen már játszott 17, illetve 33 percet, de a La Ligában a Sevilla elleni október 5-i meccs után először volt kezdő.

És, ha már kezdő volt, akkor hozzá is szólt a meccshez: a 9. percben Fermin López lövésébe ért bele kézzel Marcos Alonso, a videózás után megadott 11-est pedig Lewandowski lőtte a kapuba, úgy, hogy Andrei Radu bele tudott ütni a labdába (0-1).

Nem sokáig vezetett a Barca, mert egy villámgyorsan lejátszott kontra végén Borja Iglesias passzát Sergio Carreira lőtte be (1-1).

Három Barcelona-gól az első félidőben

Mindkét oldalon sorjáztak a helyzetek, amelyekből előbb Marcus Rashford beadása után megint Lewandowski lőtt gólt a 37. percben, amit hat perccel később Borja Iglesias egyenlített ki egy csodálatosan a léc alá belsőzött 16 méterről megküldött bombával (2-2). És még mindig nem volt vége a félidőnek, mert a 6 perces ráadás közepén jött Lamine Yamal, és közelről a rövid alsóba tüzelt (2-3). A Barcának az első 45 percben 14 kapu felé küldött lövése volt, amiből 8 el is találta Radu kapuját.

Robert Lewandowski mesterhármassal intézte el a Celtát

Fotó: MIGUEL RIOPA / AFP

A második félidőre kicsit leült a tempó, a Celta már nem tudott olyan veszélyes lenni, mint az első félidőben, hiába állt be a 70. percben a klub színeiben már több mint 530 meccsnél álló vigói klublegenda, Iago Aspas is.

Sőt, a 74. percben Rashford újabb gólpassza – a hetedik a bajnokságban – ismét Lewandowski volt eredményes, ezúttal fejjel talált be (2-4).

A 37 éves lengyel csatár 159. Barca-meccsén a 108. gólját lőtte, amivel megelőzte a 105 gólos Neymart.