Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Csak a szokásos őrület. A Celta Vigo és az FC Barcelona ezúttal is eseménydús és gólokban gazdag meccset játszott, amit az egy hónapos kihagyás után először a kezdőbe visszatérő Robert Lewandowski mesterhármasa döntött el.

A Real Madrid vasárnap délutáni, a Rayo Vallecano otthonában elszenvedett 0-0-s döntetlenje után a Barcelona úgy lépett pályára a tabellán csak 13. helyen álló Celta Vigo otthonában, hogy egy győzelemmel három pontra megközelíthetik a madridiakat. Az esélyek azonban leginkább döntetlent ígértek, ugyanis a Barca a hat idegenbeli meccséből csak hármat nyert meg, míg a Celta hazai pályán utóbbi öt meccse mindegyikét döntetlenre adta.

Barcelona's Polish forward #09 Robert Lewandowski scores his second goal during the Spanish league football match between RC Celta de Vigo and FC Barcelona at Balaidos Stadium in Vigo on November 9, 2025. (Photo by Miguel RIOPA / AFP)
Ezúttal is látványos meccset hozott a Celta Vigo és a Barcelona csatája
Fotó: MIGUEL RIOPA / AFP

Lewandowski visszatért

A lengyel sztárcsatár a Litvánia elleni vb-selejtezőn sérült meg, ami miatt három meccset ki kellett hagynia. A legutóbbi, Elche elleni bajnoki, valamint a Club Brugge elleni BL-meccsen már játszott 17, illetve 33 percet, de a La Ligában a Sevilla elleni október 5-i meccs után először volt kezdő.

És, ha már kezdő volt, akkor hozzá is szólt a meccshez: a 9. percben Fermin López lövésébe ért bele kézzel Marcos Alonso, a videózás után megadott 11-est pedig Lewandowski lőtte a kapuba, úgy, hogy Andrei Radu bele tudott ütni a labdába (0-1).

Nem sokáig vezetett a Barca, mert egy villámgyorsan lejátszott kontra végén Borja Iglesias passzát Sergio Carreira lőtte be (1-1). 

Három Barcelona-gól az első félidőben

Mindkét oldalon sorjáztak a helyzetek, amelyekből előbb Marcus Rashford beadása után megint Lewandowski lőtt gólt a 37. percben, amit hat perccel később Borja Iglesias egyenlített ki egy csodálatosan a léc alá belsőzött 16 méterről megküldött bombával (2-2). És még mindig nem volt vége a félidőnek, mert a 6 perces ráadás közepén jött Lamine Yamal, és közelről a rövid alsóba tüzelt (2-3). A Barcának az első 45 percben 14 kapu felé küldött lövése volt, amiből 8 el is találta Radu kapuját. 

Barcelona's Polish forward #09 Robert Lewandowski celebrates his second goal during the Spanish league football match between RC Celta de Vigo and FC Barcelona at Balaidos Stadium in Vigo on November 9, 2025. (Photo by Miguel RIOPA / AFP)
Robert Lewandowski mesterhármassal intézte el a Celtát
Fotó: MIGUEL RIOPA / AFP

A második félidőre kicsit leült a tempó, a Celta már nem tudott olyan veszélyes lenni, mint az első félidőben, hiába állt be a 70. percben a klub színeiben már több mint 530 meccsnél álló vigói klublegenda, Iago Aspas is. 

Sőt, a 74. percben Rashford újabb gólpassza – a hetedik a bajnokságban – ismét Lewandowski volt eredményes, ezúttal fejjel talált be (2-4).

 A 37 éves lengyel csatár 159. Barca-meccsén a 108. gólját lőtte, amivel megelőzte a 105 gólos Neymart.

Az utolsó percekre még maradt néhány helyzet és egy vérző sérülés: Miguel Roman vágta visszakézből szájon a Barca dán játékosát, Andreas Christensent, majd rúgta fel Frenkie De Jongot, de az első esetért kapott sárgával megúszta az ámokfutást. Frenkie de Jong viszont annyira felhúzta magát, hogy a ráadásban második sárga lappal kiállította Alberola játékvezető, miután megtaposta Aspas sarkát.

A győzelemmel a Barcelona feljött a tabella második helyére, három pontra megközelítve az élen álló Real Madridot.

  • Eredmények, La Liga, 12. forduló:
    Celta Vigo–FC Barcelona 2-4 (2-3)
    gól: Carreira 12., B. Iglesias 43., ill. Lewandowski 10. (11-esből), 37., 74., Yamal 45+4.
    Athletic Bilbao–Oviedo 1-0 (1-0)
    gól: N. Williams 25.
    Rayo Vallecano–Real Madrid 0-0
    Mallorca–Getafe 1-0 (1-0)
    gól: Muriqi 14.
    Valencia–Betis 1-1 (0-0)
    gól: Rioja 82., ill. Cucho Hernandez 74.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!