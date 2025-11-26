A Barcelona már másodszor kapott ki a Bajnokok Ligája idei kiírásában, ugyanis a címvédő Paris Saint-Germain elleni vereség után most a klubvilágbajnok Chelsea otthonában nem sikerült pontot szereznie Hansi Flick együttesének. A londoniak úgy nyertek 3-0-ra, hogy volt mellette három – egyébként jogosan – meg nem adott góljuk. Igaz, a Koundé öngóljával hátrányba kerülő katalánok helyzetét nehezítette, hogy Ronald Araújo az első félidő végén piros lapot kapott, így több mint egy félidőn keresztül emberhátrányban futballoztak.
A Barcelona edzője a súlyos vereség ellenére is lát pozitívumot
Az öt kör után hét ponttal álló spanyol bajnok idén már másodszor szenvedett háromgólos vereséget – októberben Sevillában kapott hasonló arányú pofont – és a 15. helyre csúszott vissza a tabellán. Bár még három hátra van forduló, komoly veszély fenyegeti a katalánokat abban a tekintetben, hogy sikerül-e az első nyolc között végezniük, ami egyenes továbbjutást jelentene a legjobban 16 közé. A Barcelona edzője, Hansi Flick a vereség ellenére igyekezett a pozitív dolgokat kiemelni, miközben ígéretet is tett a szurkolóknak.
Megígérhetem, hogy a következő meccseken egy teljesen másik Barcelonát fognak látni az emberek
– kezdte Flick a meccs utáni sajtótájékoztatón, majd meg is indokolta a véleményét. „Látom, milyen intenzitással edzenek a játékosok, milyen minőség van a csapatban. Teljesen más, mint mondjuk hat héttel ezelőtt. A játékosok kezdenek visszatérni a sérülésekből, szóval jó érzéseim vannak ezzel kapcsolatban és pozitívan tekintek a jövőre”.
A Barcelona negatív rekordot is elkönyvelhetett, ugyanis az elmúlt 14 évben az első csapat lett, amely egy BL-meccs alatt öngól vétett és emberhátrányba került, de a sorozat történetében is mindössze harmadszor fordult ilyen elő.
Flick ugyanakkor elmondta, hogy a letámadásokat hiányolta a játékosaitól.
„Agresszívabbaknak kell lennünk, különösen az egy az egy elleni szituációkban. A Chelsea-nél végig megvolt a kellő agresszivitás, dinamikusabbak voltak. Ezt várom el én is a csapatomtól. Néha azt hisszük, hogy irányíthatjuk a meccset, ha nálunk van a labda, de a Bajnokok Ligájában, különösen egy olyan klub ellen, amely a Premier League-ben játszik és a tabella második helyén áll, ennyi nem elég, kicsit többet kell küzdeni és agresszívabban kell játszani”.
Volt néhány jó helyzetünk, de aztán egy pontrúgás után hátrányba kerültünk, még a fordulás után is próbáltunk meccsben maradni és kontrákból veszélyt teremteni, de a második góljuk padlóra küldött minket
– mondta Eric García, a spanyol csapat védője.
A 2021-es BL-győztes Chelsea elképesztő veretlenségi sorozata viszont ezzel tovább folytatódott,
Enzo Maresca együttese 2019 szeptembere óta immár 17 mérkőzés óta veretlen hazai pályán a csoportkörökben/ ligaszakaszban, 13 győzelem mellett négy döntetlen a mérlege.
A londoniak ráadásul nem akármilyen rekordot állítottak be, ugyanis a Bayern München és a PSG után a Chelsea lett mindössze a harmadik klub, amelynek legalább ötször sikerült legyőznie katalánokat a Bajnokok Ligájában, nem mellesleg a londoni Kékek történetük legnagyobb arányú győzelmét aratták a Barcelona ellen.
„Nagy győzelmet arattunk, különösen azért, mert a Barcelona volt az ellenfél” – kezdte értékelését a Enzo Maresca, a londoniak edzője, aki szerint nem a kiállításnak köszönhető a sikerük. „Semmit sem változtat abban a tekintetben, hogy milyen csapat vagyunk, és mire vagyunk képesek. Még 11 a 11 ellen is jobban játszottunk. A Barcelona kényelmesen érzi magát, amikor nála van a labda, de egyébként nem. Éppen azért a labdabirtoklásra koncentráltunk, és folyamatosan próbáltunk helyzeteket kialakítani”.
A Chelsea tinije elhomályosította Lamine Yamalt
A rangadó két 18 éves tinisztár külön párharca miatt is érdekes volt, hiszen a Barcelona támadósorában ezúttal is ott volt az idén már hét BL-gólnál tartó Lamine Yamal, aki már csupán három találatra van attól, hogy megdöntse Kylian Mbappé rekordját. Az Európa-bajnok spanyol szélsőnek azonban alig-alig volt említésre méltó mozzanata a meccs legjobbjának választott Marc Cucurella mellett. A Yamalnál mindössze 80 nappal idősebb Estevao azonban tündökölt, és egy lenyűgöző góllal letette a névjegyét a legrangosabb európai kupasorozatban. Az előző hónapban a Liverpool ellen győztes gólt szerző
brazil csodagyerek sorozatban harmadik BL-meccsén talált be – ennyire fiatalon hasonlóra csak Kylian Mbappé és Erling Haaland volt képes korábban.
Estevao nem csak a gólja miatt tűnt ki, de sebességben és a párharcok megnyerésében is sokkal agilisabb volt, mint a kissé fásultan futballozó Yamal, akinek nyomdafestéket nem tűrően üzentek a Chelsea szurkolói azzal kapcsolatban, hogy kit tartanak jobbnak.
Te csak egy sz.r Estevao vagy
– skandálta a Stamford Bridge közönsége Yamalnak címezve.
Estevao és Yamal játéka kapcsán azonban érdemes kiemelni, hogy a brazil 22 meccsel kevesebbet játszott eddig idén. Az idei Aranylabda-szavazáson második helyen végzett Yamalt a 79. percben lecserélték és bosszús fejrázások közepette hagyta el a pályát, három perccel később Estevao is lejött, ám ő vastaps közepette.
„Estevaónak csak lazítania kell és élveznie a játékot. Hogyha Messivel és Ronaldóval kezdjük összehasonlítani az olyan fiatal tehetségeket, mint ő vagy Lamine, azzal szerintem túl nagy nyomást helyezünk rájuk. Csak 18 évesek. Élvezniük kell az edzéseket. Ha már most Messihez, vagy Ronaldóhoz hasonlítjuk őket, az túl sok nekik” – vette védelmébe a Chelsea edzője fiatal játékosát, aki mindössze kilencedik meccsén volt kezdő.
A Premier League-ben második helyen álló Chelsea így önbizalommal telve várhatja a listavezető Arsenal elleni vasárnapi rangadót. Ötödik győzelmükkel a londoniak az ötödik helyre léptek fel, és nagy lépést tettek a negyeddöntő felé. A Chelsea a folytatásban még utazik az Atalantához, fogadja a ciprusi Pafoszt és a Napoli vendégeként zárja az alapszakaszt. A Barcelonára még a Frankfurt, a Slavia Praha és a Köbenhavn vár.
Eredmények:
Bajnokok Ligája, alapszakasz, 5. forduló:
Manchester City (angol)-Bayer Leverkusen (német) 0-2 (0-1)
gól: Grimaldo (23.), Schick (54.)
Chelsea (angol)-FC Barcelona (spanyol) 3-0 (1-0)
gól: Koundé (27., öngól), Estevao (55.), Delap (73.)
piros lap: Araújo (44., Barcelona)
Borussia Dortmund (német)-Villarreal (spanyol) 4-0 (1-0)
gól: Guirassy (45+2., 54.), Adeyemi (58.), Svensson (95.)
piros lap: Foyth (53., Villarreal)
SSC Napoli (olasz)-Qarabag (azeri) 2-0 (0-0)
gól: McTominay (66.), Jankovic (72., öngól)
Slavia Praha (cseh)-Athletic Bilbao (spanyol) 0-0
Bodö/Glimt (norvég)-Juventus (olasz) 2-3 (1-0)
gól: Blomberg (27.), Fet (87., 11-esből), illetve Openda (48.), McKennie (59.), J. David (91.)
Olympique Marseille (francia)-Newcastle United (angol) 2-1 (0-1)
gól: Aubameyang (46., 50.), illetve Barnes (6.)
Ajax Amsterdam (holland)-Benfica (portugál) 0-2 (0-1)
gól: Dahl (6.), Barreiro (90.)
Galatasaray (török) - Union Saint-Gilloise (belga) 0-1 (0-0)
gól: P. David (57.) piros lap: Unyay (89., Galatasaray)
