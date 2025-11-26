A Barcelona már másodszor kapott ki a Bajnokok Ligája idei kiírásában, ugyanis a címvédő Paris Saint-Germain elleni vereség után most a klubvilágbajnok Chelsea otthonában nem sikerült pontot szereznie Hansi Flick együttesének. A londoniak úgy nyertek 3-0-ra, hogy volt mellette három – egyébként jogosan – meg nem adott góljuk. Igaz, a Koundé öngóljával hátrányba kerülő katalánok helyzetét nehezítette, hogy Ronald Araújo az első félidő végén piros lapot kapott, így több mint egy félidőn keresztül emberhátrányban futballoztak.

Lamine Yamal ezúttal nem sokat mutatott, a Barcelona

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

A Barcelona edzője a súlyos vereség ellenére is lát pozitívumot

Az öt kör után hét ponttal álló spanyol bajnok idén már másodszor szenvedett háromgólos vereséget – októberben Sevillában kapott hasonló arányú pofont – és a 15. helyre csúszott vissza a tabellán. Bár még három hátra van forduló, komoly veszély fenyegeti a katalánokat abban a tekintetben, hogy sikerül-e az első nyolc között végezniük, ami egyenes továbbjutást jelentene a legjobban 16 közé. A Barcelona edzője, Hansi Flick a vereség ellenére igyekezett a pozitív dolgokat kiemelni, miközben ígéretet is tett a szurkolóknak.

Megígérhetem, hogy a következő meccseken egy teljesen másik Barcelonát fognak látni az emberek

– kezdte Flick a meccs utáni sajtótájékoztatón, majd meg is indokolta a véleményét. „Látom, milyen intenzitással edzenek a játékosok, milyen minőség van a csapatban. Teljesen más, mint mondjuk hat héttel ezelőtt. A játékosok kezdenek visszatérni a sérülésekből, szóval jó érzéseim vannak ezzel kapcsolatban és pozitívan tekintek a jövőre”.

A Barcelona negatív rekordot is elkönyvelhetett, ugyanis az elmúlt 14 évben az első csapat lett, amely egy BL-meccs alatt öngól vétett és emberhátrányba került, de a sorozat történetében is mindössze harmadszor fordult ilyen elő.

A Chelsea akár több góllal is nyerhetett volna a Barcelona ellen

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Flick ugyanakkor elmondta, hogy a letámadásokat hiányolta a játékosaitól.

„Agresszívabbaknak kell lennünk, különösen az egy az egy elleni szituációkban. A Chelsea-nél végig megvolt a kellő agresszivitás, dinamikusabbak voltak. Ezt várom el én is a csapatomtól. Néha azt hisszük, hogy irányíthatjuk a meccset, ha nálunk van a labda, de a Bajnokok Ligájában, különösen egy olyan klub ellen, amely a Premier League-ben játszik és a tabella második helyén áll, ennyi nem elég, kicsit többet kell küzdeni és agresszívabban kell játszani”.

Volt néhány jó helyzetünk, de aztán egy pontrúgás után hátrányba kerültünk, még a fordulás után is próbáltunk meccsben maradni és kontrákból veszélyt teremteni, de a második góljuk padlóra küldött minket

– mondta Eric García, a spanyol csapat védője.