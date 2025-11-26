Live
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának ötödik fordulójában a több mint egy félidőt emberhátrányban játszó Barcelona rendkívül simán, 3-0-ra kikapott a Chelsea vendégeként a Stamford Bridge-en. A két 18 éves tinisztár, Lamine Yamal és Estevao külön párharcát is a londoniak tehetsége nyerte. Az idei második vereségét elszenvedő Barcelona pedig olyan negatív rekordot döntött, amire 14 éve nem volt példa a BL-ben, ettől függetlenül a katalánok edzője, Hansi Flick nem dőlt a kardjába, és ígéretet tett a szurkolóknak, hogy a következő hetekben teljesen más csapatot fognak látni a pályán.

A Barcelona már másodszor kapott ki a Bajnokok Ligája idei kiírásában, ugyanis a címvédő Paris Saint-Germain elleni vereség után most a klubvilágbajnok Chelsea otthonában nem sikerült pontot szereznie Hansi Flick együttesének. A londoniak úgy nyertek 3-0-ra, hogy volt mellette három – egyébként jogosan – meg nem adott góljuk. Igaz, a Koundé öngóljával hátrányba kerülő katalánok helyzetét nehezítette, hogy Ronald Araújo az első félidő végén piros lapot kapott, így több mint egy félidőn keresztül emberhátrányban futballoztak.

Barcelona's Spanish forward #10 Lamine Yamal runs with the ball during the UEFA Champions League league-phase football match between Chelsea and Barcelona at Stamford Bridge in London on November 25, 2025. (Photo by Adrian Dennis / AFP)
Lamine Yamal ezúttal nem sokat mutatott, a Barcelona 
Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

A Barcelona edzője a súlyos vereség ellenére is lát pozitívumot

Az öt kör után hét ponttal álló spanyol bajnok idén már másodszor szenvedett háromgólos vereséget – októberben Sevillában kapott hasonló arányú pofont – és a 15. helyre csúszott vissza a tabellán. Bár még három hátra van forduló, komoly veszély fenyegeti a katalánokat abban a tekintetben, hogy sikerül-e az első nyolc között végezniük, ami egyenes továbbjutást jelentene a legjobban 16 közé. A Barcelona edzője, Hansi Flick a vereség ellenére igyekezett a pozitív dolgokat kiemelni, miközben ígéretet is tett a szurkolóknak.

Megígérhetem, hogy a következő meccseken egy teljesen másik Barcelonát fognak látni az emberek

 – kezdte Flick a meccs utáni sajtótájékoztatón, majd meg is indokolta a véleményét. „Látom, milyen intenzitással edzenek a játékosok, milyen minőség van a csapatban. Teljesen más, mint mondjuk hat héttel ezelőtt. A játékosok kezdenek visszatérni a sérülésekből, szóval jó érzéseim vannak ezzel kapcsolatban és pozitívan tekintek a jövőre”.

A Barcelona negatív rekordot is elkönyvelhetett, ugyanis az elmúlt 14 évben az első csapat lett, amely egy BL-meccs alatt öngól vétett és emberhátrányba került, de a sorozat történetében is mindössze harmadszor fordult ilyen elő.

Chelsea's Argentinian midfielder #08 Enzo Fernandez scores but has the goal disallowed for a handball in the build-up during the UEFA Champions League league-phase football match between Chelsea and Barcelona at Stamford Bridge in London on November 25, 2025. (Photo by Adrian Dennis / AFP)
A Chelsea akár több góllal is nyerhetett volna a Barcelona ellen
Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Flick ugyanakkor elmondta, hogy a letámadásokat hiányolta a játékosaitól.

„Agresszívabbaknak kell lennünk, különösen az egy az egy elleni szituációkban. A Chelsea-nél végig megvolt a kellő agresszivitás, dinamikusabbak voltak. Ezt várom el én is a csapatomtól. Néha azt hisszük, hogy irányíthatjuk a meccset, ha nálunk van a labda, de a Bajnokok Ligájában, különösen egy olyan klub ellen, amely a Premier League-ben játszik és a tabella második helyén áll, ennyi nem elég, kicsit többet kell küzdeni és agresszívabban kell játszani”.

Volt néhány jó helyzetünk, de aztán egy pontrúgás után hátrányba kerültünk, még a fordulás után is próbáltunk meccsben maradni és kontrákból veszélyt teremteni, de a második góljuk padlóra küldött minket

 – mondta Eric García, a spanyol csapat védője.

Liam Delap centre-forward of Chelsea and England celebrates after scoring his sides first goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 match between Chelsea FC and FC Barcelona at Stamford Bridge on November 25, 2025 in London, England. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
A Chelsea nagyon simán verte a Barcelonát a Stamford Bridge-en
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A 2021-es BL-győztes Chelsea elképesztő veretlenségi sorozata viszont ezzel tovább folytatódott, 

Enzo Maresca együttese 2019 szeptembere óta immár 17 mérkőzés óta veretlen hazai pályán a csoportkörökben/ ligaszakaszban, 13 győzelem mellett négy döntetlen a mérlege.

 A londoniak ráadásul nem akármilyen rekordot állítottak be, ugyanis a Bayern München és a PSG után a Chelsea lett mindössze a harmadik klub, amelynek legalább ötször sikerült legyőznie katalánokat a Bajnokok Ligájában, nem mellesleg a londoni Kékek történetük legnagyobb arányú győzelmét aratták a Barcelona ellen.

„Nagy győzelmet arattunk, különösen azért, mert a Barcelona volt az ellenfél” – kezdte értékelését a Enzo Maresca, a londoniak edzője, aki szerint nem a kiállításnak köszönhető a sikerük. „Semmit sem változtat abban a tekintetben, hogy milyen csapat vagyunk, és mire vagyunk képesek. Még 11 a 11 ellen is jobban játszottunk. A Barcelona kényelmesen érzi magát, amikor nála van a labda, de egyébként nem. Éppen azért a labdabirtoklásra koncentráltunk, és folyamatosan próbáltunk helyzeteket kialakítani”. 

Chelsea's Italian head coach Enzo Maresca waves to fans after the UEFA Champions League league-phase football match between Chelsea and Barcelona at Stamford Bridge in London on November 25, 2025. Chelsea win the game 3-0. (Photo by Adrian Dennis / AFP)
Enzo Maresca öröme a lefújás után
Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

A Chelsea tinije elhomályosította Lamine Yamalt

A rangadó két 18 éves tinisztár külön párharca miatt is érdekes volt, hiszen a Barcelona támadósorában ezúttal is ott volt az idén már hét BL-gólnál tartó Lamine Yamal, aki már csupán három találatra van attól, hogy megdöntse Kylian Mbappé rekordját. Az Európa-bajnok spanyol szélsőnek azonban alig-alig volt említésre méltó mozzanata a meccs legjobbjának választott Marc Cucurella mellett. A Yamalnál mindössze 80 nappal idősebb Estevao azonban tündökölt, és egy lenyűgöző góllal letette a névjegyét a legrangosabb európai kupasorozatban. Az előző hónapban a Liverpool ellen győztes gólt szerző 

brazil csodagyerek sorozatban harmadik BL-meccsén talált be – ennyire fiatalon hasonlóra csak Kylian Mbappé és Erling Haaland volt képes korábban.

Estevao nem csak a gólja miatt tűnt ki, de sebességben és a párharcok megnyerésében is sokkal agilisabb volt, mint a kissé fásultan futballozó Yamal, akinek nyomdafestéket nem tűrően üzentek a Chelsea szurkolói azzal kapcsolatban, hogy kit tartanak jobbnak. 

Te csak egy sz.r Estevao vagy

 – skandálta a Stamford Bridge közönsége Yamalnak címezve.

Estevao és Yamal játéka kapcsán azonban érdemes kiemelni, hogy a brazil 22 meccsel kevesebbet játszott eddig idén. Az idei Aranylabda-szavazáson második helyen végzett Yamalt a 79. percben lecserélték és bosszús fejrázások közepette hagyta el a pályát, három perccel később Estevao is lejött, ám ő vastaps közepette.

„Estevaónak csak lazítania kell és élveznie a játékot. Hogyha Messivel és Ronaldóval kezdjük összehasonlítani az olyan fiatal tehetségeket, mint ő vagy Lamine, azzal szerintem túl nagy nyomást helyezünk rájuk. Csak 18 évesek. Élvezniük kell az edzéseket. Ha már most Messihez, vagy Ronaldóhoz hasonlítjuk őket, az túl sok nekik” – vette védelmébe a Chelsea edzője fiatal játékosát, aki mindössze kilencedik meccsén volt kezdő.

Estevao right winger of Chelsea and Brazil celebrates after scoring his sides first goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 match between Chelsea FC and FC Barcelona at Stamford Bridge on November 25, 2025 in London, England. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Estevao pecsételte meg a Barcelona sorsát
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A Premier League-ben második helyen álló Chelsea így önbizalommal telve várhatja a listavezető Arsenal elleni vasárnapi rangadót. Ötödik győzelmükkel a londoniak az ötödik helyre léptek fel, és nagy lépést tettek a negyeddöntő felé. A Chelsea a folytatásban még utazik az Atalantához, fogadja a ciprusi Pafoszt és a Napoli vendégeként zárja az alapszakaszt. A Barcelonára még a Frankfurt, a Slavia Praha és a Köbenhavn vár.

Eredmények:
Bajnokok Ligája, alapszakasz, 5. forduló:
Manchester City (angol)-Bayer Leverkusen (német) 0-2 (0-1)
gól: Grimaldo (23.), Schick (54.)

Chelsea (angol)-FC Barcelona (spanyol) 3-0 (1-0)
gól: Koundé (27., öngól), Estevao (55.), Delap (73.)
piros lap: Araújo (44., Barcelona)

Borussia Dortmund (német)-Villarreal (spanyol) 4-0 (1-0)
gól: Guirassy (45+2., 54.), Adeyemi (58.), Svensson (95.)
piros lap: Foyth (53., Villarreal)

SSC Napoli (olasz)-Qarabag (azeri) 2-0 (0-0)
gól: McTominay (66.), Jankovic (72., öngól)

Slavia Praha (cseh)-Athletic Bilbao (spanyol) 0-0

Bodö/Glimt (norvég)-Juventus (olasz) 2-3 (1-0)
gól: Blomberg (27.), Fet (87., 11-esből), illetve Openda (48.), McKennie (59.), J. David (91.)

Olympique Marseille (francia)-Newcastle United (angol) 2-1 (0-1)
gól: Aubameyang (46., 50.), illetve Barnes (6.)

Ajax Amsterdam (holland)-Benfica (portugál) 0-2 (0-1)
gól: Dahl (6.), Barreiro (90.)

Galatasaray (török) - Union Saint-Gilloise (belga) 0-1 (0-0)
gól: P. David (57.) piros lap: Unyay (89., Galatasaray)

