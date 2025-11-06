A Barcelona szerda este még az egy pontnak is örülhetett Belgiumban. A belga Club Brugge a hosszabbításban a negyedik gólját is megszerezte Wojciech Szczesny hatalmas kapushibája után, de a videobíró megmentette a katalán együttest, ugyanis a gólt a támadó szabálytalansága miatt érvénytelenítették. Így maradt a 3-3, ami azt is jelenti, hogy a Barcelona a Bajnokok Ligája alapszakaszának tabelláján csak a 11., ami nem ér automatikus nyolcaddöntős szereplést jelen helyzetben. A Barcelona-szurkolók kálváriája azonban nem ért véget a hármas sípszónál.
Kigyulladt a Barcelona szurkolóit szállító busz
Már a találkozó közben közleményt adott ki a klub, amelyben a szurkolókat figyelmeztette.
A klub tájékoztatja a stadionban tartózkodó összes szurkolóját, hogy a stadiontól vissza fele közlekedő ingyenes buszjáratot, amelyet a Club Brugge jóvoltából biztosítottak, felfüggesztették a mérkőzés előtti görögtüzek okozta incidens miatt. Ezért a szurkolóknak saját maguknak kell megoldania a visszajutást.
A tájékoztatásból már sejteni lehetett, hogy a belgák által biztosított egyik busz kigyulladt a felelőtlen szurkolói viselkedés miatt, később aztán képek és videók is napvilágot láttak, amelyeken lángol az egyik jármű.
A spanyol Sport cikke szerint a belga rendőrség egy szurkolót letartoztatott, ugyanakkor személyi sérülésről nem tudni. A helyszínre gyorsan kiérő tűzoltók a tüzet is gyorsan eloltották.
Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!