A Barcelona szurkolóinak nem csak csapatuk gyenge teljesítménye volt nehéz estéje Bruggében. Egy felelőtlen spanyol szurkoló görögtüzet gyújtott az egyik buszban, ami kigyulladt, ezért a belgák nem tudták biztosítani a vendégszurkolók visszajutását a belvárosba.

A Barcelona szerda este még az egy pontnak is örülhetett Belgiumban. A belga Club Brugge a hosszabbításban a negyedik gólját is megszerezte Wojciech Szczesny hatalmas kapushibája után, de a videobíró megmentette a katalán együttest, ugyanis a gólt a támadó szabálytalansága miatt érvénytelenítették. Így maradt a 3-3, ami azt is jelenti, hogy a Barcelona a Bajnokok Ligája alapszakaszának tabelláján csak a 11., ami nem ér automatikus nyolcaddöntős szereplést jelen helyzetben. A Barcelona-szurkolók kálváriája azonban nem ért véget a hármas sípszónál.

A Barcelona nagyon megszenvedett a Club Brugge ellen a Bajnokok Ligájában
A Barcelona nagyon megszenvedett a Club Brugge ellen a Bajnokok Ligájában
Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Kigyulladt a Barcelona szurkolóit szállító busz

Már a találkozó közben közleményt adott ki a klub, amelyben a szurkolókat figyelmeztette. 

A klub tájékoztatja a stadionban tartózkodó összes szurkolóját, hogy a stadiontól vissza fele közlekedő ingyenes buszjáratot, amelyet a Club Brugge jóvoltából biztosítottak, felfüggesztették a mérkőzés előtti görögtüzek okozta incidens miatt. Ezért a szurkolóknak saját maguknak kell megoldania a visszajutást.

A tájékoztatásból már sejteni lehetett, hogy a belgák által biztosított egyik busz kigyulladt a felelőtlen szurkolói viselkedés miatt, később aztán képek és videók is napvilágot láttak, amelyeken lángol az egyik jármű.

A spanyol Sport cikke szerint a belga rendőrség egy szurkolót letartoztatott, ugyanakkor személyi sérülésről nem tudni. A helyszínre gyorsan kiérő tűzoltók a tüzet is gyorsan eloltották. 

