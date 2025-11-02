Live
A La Liga 11. fordulójában a címvédő 3-1-re nyert az Elche ellen. A Barcelona góljait Lamine Yamal, Ferrán Torres és Marcus Rashford szerezték, az angol támadót a szurkolók álló tapssal jutalmazták.

A Real Madrid ellen 2-1-re elveszített, botrányba fulladt El Clásico után a Barcelona csapatára könnyebb feladat várt, a La Liga címvédője az Elche együttesét fogadta az Olimpiai Stadionban.

Marcus Rashford left winger of Barcelona and England and Adria Pedrosa left-back of Elche and Spain compete for the ball during the La Liga EA Sports match between FC Barcelona and Elche CF at Estadi Olimpic Lluis Companys on November 2, 2025 in Barcelona, Spain. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Marcus Rashford is gólt lőtt, a Barcelona legyőzte az Elchét
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A Barcelona legyőzte az Elchét

Alaposan bekezdett Hansi Flick együttese, Lamine Yamal már a 9. percben vezetést szerzett. Alejandro Balde szép labdaszerzés után remekül ugratta ki a 18 éves tinisztárt, aki elfektette a védőjét, majd a kapu jobb oldalába bombázott. Két perccel később jött az újabb hazai találat, Fermín López csapott le a labdára egy nagy hiba után, majd könnyű gólt rúgatott Ferrán Torresszel. A szünet előtt az Elche szépíteni tudott, Rafa Mir nagyon okosan lőtte ki a bal alsó sarkot. 

A második játékrész elején a Barca lezárta a meccset: a Manchester Unitedtől kölcsönvett Marcus Rashford nagyszerűen verte meg egy az egyben a védőjét, 

majd irdatlan erővel lőtt a kapuba, a labda a felsőlécről vágódott a hálóba. A folytatásban a sérüléséből felépült Robert Lewandowski is pályára lépett – éppen Rashford helyére –, a lecserélt angol támadót állva tapsolták a Barca-szurkolók. A 28 éves csatár a Unitednél csak szenvedett, a katalán együttesben azonban szárnyra kapott, és rendre jól teljesít.

A hajrában újabb gól már nem esett, a Barcelona 3-1-re nyert és továbbra is 5 pont a lemaradása az éllovas Real Madrid mögött.

Lamine Yamal right winger of Barcelona and Spain celebrates after scoring his sides first goal during the La Liga EA Sports match between FC Barcelona and Elche CF at Estadi Olimpic Lluis Companys on November 2, 2025 in Barcelona, Spain. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Yamal, Torres és Rashford lőtték a Barcelona góljait
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Pályaválasztóként a címvédő öt mérkőzés után is százszázalékos a La Ligában.

La Liga, 11. forduló:

Levante-Celta Vigo 1-2 (0-1)

Alavés-Espanyol 2-1 (2-0)

FC Barcelona-Elche 3-1 (2-1)

