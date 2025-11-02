A Real Madrid ellen 2-1-re elveszített, botrányba fulladt El Clásico után a Barcelona csapatára könnyebb feladat várt, a La Liga címvédője az Elche együttesét fogadta az Olimpiai Stadionban.

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Alaposan bekezdett Hansi Flick együttese, Lamine Yamal már a 9. percben vezetést szerzett. Alejandro Balde szép labdaszerzés után remekül ugratta ki a 18 éves tinisztárt, aki elfektette a védőjét, majd a kapu jobb oldalába bombázott. Két perccel később jött az újabb hazai találat, Fermín López csapott le a labdára egy nagy hiba után, majd könnyű gólt rúgatott Ferrán Torresszel. A szünet előtt az Elche szépíteni tudott, Rafa Mir nagyon okosan lőtte ki a bal alsó sarkot.

A második játékrész elején a Barca lezárta a meccset: a Manchester Unitedtől kölcsönvett Marcus Rashford nagyszerűen verte meg egy az egyben a védőjét,

majd irdatlan erővel lőtt a kapuba, a labda a felsőlécről vágódott a hálóba. A folytatásban a sérüléséből felépült Robert Lewandowski is pályára lépett – éppen Rashford helyére –, a lecserélt angol támadót állva tapsolták a Barca-szurkolók. A 28 éves csatár a Unitednél csak szenvedett, a katalán együttesben azonban szárnyra kapott, és rendre jól teljesít.

A hajrában újabb gól már nem esett, a Barcelona 3-1-re nyert és továbbra is 5 pont a lemaradása az éllovas Real Madrid mögött.

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Pályaválasztóként a címvédő öt mérkőzés után is százszázalékos a La Ligában.

La Liga, 11. forduló:

Levante-Celta Vigo 1-2 (0-1)

Alavés-Espanyol 2-1 (2-0)

FC Barcelona-Elche 3-1 (2-1)

