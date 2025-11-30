A Barcelona második meccsét is megnyerte a Camp Nouban. A katalán együttes szombaton 3-1-re nyert az Alavés ellen a La Liga 14. fordulójábab, mindezt úgy, hogy a vendégcsapat már az első percben megszerezte a vezetést. A Barca győzelmével ideiglenesen a tabella élére ugrott, ma, azaz vasárnap este a Real Madrid viszont visszaelőzheti, ha idegenben legyőzi a Gironát.

A Barcelona edzője, Hansi Flick nem volt elégedett a győzelem után

Fotó: GONGORA / NurPhoto

Barcelona: Flick miért volt ennyire csalódott?

A katalánok győzelme után vírusként terjedtek a felvételek, amin

Hansi Flick magányosan ült a kispadnál a hármas sípszó után és a fejét csóválta. A sérülésből visszatérő és gólt is szerző Raphinha ment oda a vezetőedzőt vigasztalni.

Nem mindennapi jelenetek. A lefújás utáni nyilatkozótokból ki is derült, hogy mégis miért volt ennyire csalódott Flick egy nyertes meccset követően.

🚨 Hansi Flick: “After the end of the match, Raphinha was telling me the same thing I said last time: We will improve. We will be much better in the upcoming matches”.



🎥 @DAZN_ES pic.twitter.com/vjJaZJdV3e — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 29, 2025

Flick csalódott volt, mert szerinte a csapat sokkal többet tehetett volna meg

– kezdte Raphinha. – Játékosokként mi is tudjuk, hogy jobban is teljesíthetünk. Az ő érzése az, hogy a csapat nem játszik a legjobb formájában. Én is úgy gondolom, hogy mi sem vagyunk a legjobb formánkban, és sokat kell fejlődnünk. A mai meccsen a legfontosabb az volt, hogy győzzünk.

A Barcának azért is volt fontos a győzelem, mert kedden nagyon simán, 3-0-ra kikapott a Chelsea otthonában a Bajnokok Ligájában. Flick együttese az előző idényben bajnok volt, illetve a BL-ben is karnyújtásnyira volt a döntőtől. Idén viszont jól láthatóan akadozik a gépezet, a rendkívül intenzív játékot megkövetelő Flick játékában továbbra is sok a sérült, aminek a levét egyelőre a védelem issza meg.

A játékvezetővel sem volt elégedett Flick

A Mundo Deportivo azt is megírta az eset kapcsán, hogy a német vezetőedző azért is lehetett ennyire szomorú, mert a második félidőben előbb a kapusedzőt, José Ramón de la Fuentét, majd a 90. percben Marcus Sorg másodedzőt állította ki a játékvezető heves reklamálás miatt. Flick a sajtótájékoztatón a játékvezetői csapatot kritizálta.

– Megkérdeztem a negyedik játékvezetőt, mi történt, és nem mondott semmit. Hiányzott a kommunikáció a negyedik játékvezetővel. Ha azt mondta volna, hogy kérjem meg a kispadról ülőket, hogy nyugodjanak meg, megtettem volna.