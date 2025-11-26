Ha ma Európában valaki tankönyvi példát keres a felelős klubvezetésről, a Bayern München könnyedén megkapja az első helyet.

Van ok az örömre a Bayern Münchennél. A csapat szárnyal és pénzügyileg is nyereséges - szemben a Barcelonával, a katalán klubot Uli Hoeness kizárna az elitből Fotó: KARL-JOSEF HILDENBRAND / AFP

Bayern: rekordbevétel és stabil működés

A bajorok 978,3 millió eurós árbevételt értek el a 2024/25-ös pénzügyi évben, a tiszta profit pedig 27,1 millió euró lett. Ez az a fajta pénzügyi stabilitás, amelyre Uli Hoeness már évtizedek óta büszke és amelyből szerinte sokaknak lenne mit tanulni.

Ellenpéldaként a Barcelona említhető. A Bayern tiszteletbeli elnöke nem is finomkodott, amikor szóba került a katalánok működése.

A Barcelonánál az adósság mindent elnyel

A katalán óriás első ránézésre pénzügyileg is jól teljesít: 994 millió eurós bevétellel még túl is szárnyalták a Bayernt. Csakhogy volt, amikor a klub adósság meghaladta az egymilliárd eurót és még most is 469 millió eurónyi adósságot görget maga előtt.

Emiatt többször nehéz helyzetbe került, előfordult, hogy egyszerűen nem tudott új játékosokat regisztrálni, továbbá olyan abszurd megoldásokra kényszerült, mint hogy az edzésfelszerelések névszponzora a nyomorban fuldokló Kongói Népi Demokratikus Köztársaság lett.

Hoeness szavait nem is kell nagyon magyarázni:

Barcelona… ez biztosan nem az a modell, amit én elképzelek. Bármely más országban már nem játszanának az első osztályban. Igen, amikor 1,3 milliárd adósságod van – ez hogyan lehetséges egyáltalán? Felfoghatatlan számomra, hogy még mindig az első osztályban játszanak.

A pályán sem megy: BL-fiaskó

A Barcelonának nem csak az adóhatósággal gyűlik meg a baja. A Bajnokok Ligájában kedden simán, 3-0-ra kikapott a Chelsea vendégeként, ami nem igazán segít a klub megítélésén – sem sportági, sem gazdasági szempontból.

A Bayern szárnyal a Bundesligában, szerdán az Arsenal vendégeként azonban érheti meglepetés. A klub stabil működése persze nem ezen múlik.