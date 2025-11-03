Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb szenzációs tehetség bontogatja szárnyait az európai topfutballban. A Bayern München játékosa, Lennart Karl néhány nap leforgása alatt egy csapásra berobbant a nemzetközi köztudatba, miután megszerezte az első gólját a Bajnokok Ligájában és a Bundesligában is. A mindössze 17 éves csodagyereket már most olyan legendákhoz hasonlítják, mint Lionel Messi és Arjen Robben, miközben a Real Madriddal is hírbe hozták.

Sokan féltették a Bayern Münchent a szezon előtt, ugyanis a csapat egyik legnagyobb sztárja, Jamal Musiala súlyosan megsérült a nyári klubvilágbajnokságon. Ennek ellenére a bajorok úgy kezdték az idényt, amire az európai topligákban évtizedek óta nem volt példa. A Bayern múlt szerdán 4-1-re győzte le a Kölnt a Német Kupa második fordulójában, amivel megdöntötte az AC Milan 1992/93-as idényben felállított rekordját (13 győzelem), a bajnokságban pedig a Bayer Leverkusent verte 3-0-ra, így már sorozatban 15 győzelemnél tart az idei szezonban. A német rekordbajnok ráadásul Musiala hiányában egy újabb csiszolatlan gyémántra lelt a 17 éves Lennart Karl személyében.

31 July 2025, Bavaria, Munich: FC Bayern Munich's Lennart Karl comes out of the dressing room onto the training pitch at the club's training ground at Säbener Straße in Munich (Bavaria) for a training session that is partly open to the public. Photo: Matthias Balk/dpa (Photo by MATTHIAS BALK / dpa Picture-Alliance via AFP)
A Bayern München tehetsége, Lennart Karl ajtóstul rontott a házba
Fotó: MATTHIAS BALK / DPA

Lennart Karl mindössze néhány hónap alatt berobbant a Bayern felnőtt csapatában, azután, hogy egy héten belül betalált a Bajnokok Ligájában és a Bundesligában is. Amellett, hogy a Bayern történetének legfiatalabb BL-gólszerzője lett, a Club Brugge és a Borussia Mönchengladbach ellen is egészen parádés gólt szerzett, így nem véletlen, hogy fiatal kora ellenére már most a német futball egyik legnagyobb ígéretének tartják.

Kicsoda a Bayern München 17 éves rekordere?

Lennart Karl 2008. február 22-én született a Frammersbach nevezetű bajor kisvárosban. Az amatőr ligában szereplő SV Viktoria Aschaffenburg ifjúsági csapatában kezdett focizni, majd a tehetségére gyorsan felfigyeltek az Eintracht Frankfurtnál, ahol négy évet töltött. Kevesen tudják, de már a frankfurti időszakban letette a névjegyét, miután 2018-ban – mindössze tíz évesen – szemet gyönyörködtető gólt lőtt az U11-es bajnokságban – szintén a Mönchengladbach ellen – amit az év legszebb góljának választottak az akadémián. Egy előrevágott labdát háttal a kapunak, sarokkal vett le, majd fordulásból a felső sarokba bombázta a labdát.

Karl 2022-ben, mindössze 14 évesen úgy döntött, hogy a rekordbajnok Bayern Münchenhez igazol, annak ellenére, hogy a Frankfurt – amelynek utánpótlásában játszik az öccse is – szerette volna megtartani, és ebből volt is némi feszültség a két klub között.

„Mindent megpróbáltunk, és bármit megtettünk volna azért, hogy maradjon, de a Bayernnek különleges vonzereje van, így esélyünk sem volt. Akkoriban nem igazán volt szokás a Bayernnél, hogy ennyire fiatal játékost magához csábít, így ezt meg is mondtuk a vezetőségüknek” – nyilatkozta a Merkurnak a magyar válogatott korábbi másodedzője, Andreas Möller, aki 2019 és 2022 között a Eintracht Frankfurt utánpótlás-nevelő központjának vezetője volt.

A váltás álomszerűen alakult a német középpályás számára, hiszen kevesebb mint három év alatt végigjárta a felnőtt csapatig vezető ranglétrát, miközben az U17-es és az U19-es bajnokságban több mint 30 gólt és 10 gólpasszt jegyzett.

Lennart Karl (FC Bayern Munich), action shot, single shot, single image, cutout, full body shot, full figure, football, 1st Bundesliga season 2025/2026, 9th matchday, matchday09 FC Bayern Munich - Bayer 04 Leverkusen 3-0 on 01.11.2025, Allianz Arena? (Photo by Frank Hoermann/SVEN SIMON / SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP)
Lennart Karl a jövő egyik nagy ígéretének tűnik
Fotó: FRANK HOERMANN/SVEN SIMON / SVEN SIMON

A nyári klubvilágbajnokságon az az Auckland City FC ellen 10-0-ra megnyert meccsen mutatkozott be a felnőttcsapatban, majd Vincent Kompany irányítása alatt fokozatosan verekedte be magát az első keretbe. Eleinte csak csereként kapott lehetőséget a még középiskolába járó futballista, de minden alkalommal lenyűgözte az edzői stábot a teljesítményével, így a Brugge elleni BL-meccsen először léphetett pályára kezdőként. A bizalmat gyorsan meghálálta: parádés gólt szerzett, amivel Jamal Musiala rekordját átadva a múltnak a klub legfiatalabb gólszerzője lett a BL-ben, és a találkozó legjobbjának is megválasztották. Miután beírta magát a klub történelemkönyveibe, három nappal később a Bundesligában is meglőtte az első találatát a Mönchengladbach elleni 3-0-s győzelem alkalmával. 

A meccs után a csapattársa, az idén bombaformában lévő Harry Kane is dicsérte a fiatal szélsőt, aki nyáron 2028 nyaráig szóló szerződést kötött a bajor sztárcsapattal. 

„Fantasztikus játékos. Nem fél a cselezéstől. Csak keményen kell dolgoznia, és nagyszerű jövő állhat előtte” – mondta az angol válogatott csatár.

22.10.2025, Allianz Arena, Munich, Champions League, FC Bayern Munich vs FC Brugge, pictured: Lennart Karl (Munich), Harry Kane (Munich) (Photo by Midori Ikenouchi / Midori Ikenouchi/Hasan Bratic / dpa Picture-Alliance via AFP)
Harry Kane-t is lenyűgözte a 17 éves német focista
Fotó: MIDORI IKENOUCHI / Midori Ikenouchi/Hasan Bratic

A fiatal tehetség érettebb a koránál, magabiztos, kiváló a rugótechnikája, ám bizonyos dolgokban, így a védekezésben és a fizikai erejét tekintve még akadnak hiányosságai – bár utóbbit kompenzálja, hogy a 169 centiméteres magassága miatt alacsonyan van a súlypontja, ebből adódóan olyan kivételes az egyensúlyérzéke, mint Lionel Messinek. Vincent Kompany szerint fiatal játékosa számára nagy előnyt jelent a termete.

„Az alacsonyabb játékosok általában fizikálisan erősek, ami megnehezíti a védők dolgát. Nincs szükségük sok helyre ahhoz, hogy veszélyt tudjanak okozni, de ennél is lényegesebb a gyorsaság. Nem tudom, hogy csupán a mérete miatt, de Lenni hihetetlenül gyorsan képes ellőni a labdát” – mondta a belga szakember.

Coach Vincent KOMPANY (FC Bayern Munich) with Lennart KARL (FC Bayern Munich) after substitution. Football Champions League, 2025/26 season, league phase, FC Bayern Munich - Club Bruegge 4-0, on October 22, 2025, ALLIANZARENA? (Photo by Frank Hoermann/SVEN SIMON / Sven Simon / dpa Picture-Alliance via AFP)
Fotó: FRANK HOERMANN/SVEN SIMON / Sven Simon

A Bayernnél óvatosak a „Karl-mánia” miatt

A jól sikerült bemutatkozás után a német sajtó nem győzte dicsérni a Bayern fiatal játékosát, és rögtön arról kezdtek cikkezni, hogy Julian Nagelsmann szövetségi kapitánynak be kellene hívnia a válogatottba. Vincent Kompany azonban úgy érzi, a realitás talaján kell maradni, mivel Karl egyelőre még csak a rendszeres játéklehetőségért küzd.

„Nem vagyok a nagy felhajtás híve. Én az edzésekben és a nyugalomban hiszek. Mindenki tudja, hogy képes gólokat szerezni, és ha így folytatja, akkor meg fogja kapni a lehetőséget. Fiatal játékosként nincs rajtad nyomás. Azt szeretném, ha Lennart is csak élvezné, amit csinál a pályán. Ha hibázik, akkor leülünk és megbeszéljük. Remélhetőleg egyszer majd eljön az a pont, amikor a nyomás az ő vállára nehezedik, de most még játsszon csak felszabadultan és élvezze ezeket a pillanatokat” – mondta Vincent Kompany, a Bayern München edzője.

final jubilation from left: Leon GORETZKA (FC Bayern Munich), Tom BISCHOF (FC Bayern Munich), Lennart KARL (FC Bayern Munich), Manuel NEUER (goalkeeper FC Bayern Munich), Wisdom MIKE (FC Bayern Munich), Vincent MANUBA, Football Champions League, season 2025/26, league phase FC Bayern Munich - Club Bruegge 4-0, on October 22nd, 2025 ALLIANZARENA? (Photo by Frank Hoermann/SVEN SIMON / Sven Simon / dpa Picture-Alliance via AFP)
Karl alighogy berobbant a Bayernben, a német sajtó már a válogatottban látná
Fotó: FRANK HOERMANN/SVEN SIMON / Sven Simon

Mindenesetre a fiatal tehetség jó kezekben van, hiszen nem más terelgeti az útját, mint a Bayern München korábbi 98-szoros német válogatott klasszisa, Michael Ballack, aki nem csupán az ügynöke, egyfajta mentorkén rendszeresen látja el tanácsokkal és külön fejlesztik a védekező munkáját.

Ödegaard a példaképe, Robbenhez hasonlítják

Játékstílusa miatt már most a Bayern egykori klasszisához, Arjen Robbenhez hasonlítják, ami nem meglepő, lévén Karl egyik erőssége, hogy befelé cselezve a bal lábával veszélyeztet, ami a 96-szoros holland válogatott szélső specialitása is volt.

Martin Ödegaard a példaképe, és valóban látok párhuzamot köztük, de szerintem egy kicsit Arjen Robbenre és Michael Olise-re is hasonlít

– árulta el Patrick Kaniukh, a Bayern ifjúsági csapatának edzője.

Lennart Karl lett a Bayern München legfiatalabb BL-gólszerzője
Lennart Karl lett a Bayern München legfiatalabb BL-gólszerzője
Fotó: SEBASTIAN EL-SAQQA / firo Sportphoto

„Természetesen tisztában vagyok vele, hogy hozzá hasonlítanak, de nem hagyom, hogy ez befolyásoljon. Az számít, ami a pályán történik, és nem az, amit az Instagramon írnak. Az a célom, hogy megalapozzam a jövőmet a Bayernnél. Mindegy, hogy az U17-es, az U19-es, vagy a felnőtt csapatról van szó, mindig játszani szeretnék és mindent meg fogok tenni azért, hogy fejlődjek” – nyilatkozta a bajorok tehetsége a klub honlapjának.

Robben egyébként nemrég meglátogatta volt csapatát, ahol tanácsokkal látta el a Bayern ifjú sztárját.

„A legfontosabb ebben a korban, hogy megkapja a lehetőséget. Minden nap dolgoznod kell és nem szabad megelégedned. Ez a különbség, ezért maradnak az igazán jó játékosok ilyen sokáig a csúcson. Eljutni idáig egy dolog, de a csúcson maradni az egészen más” – mondta Robben.

A klub számára kulcsfontosságú, hogy az akadémiáról minél több játékos jusson el a felnőttcsapatig. Ideális esetben öt-hat olyan labdarúgó legyen a keretben, aki saját nevelés

– jelentette ki a BL-győztes holland klasszis, aki nyolcszor nyert bajnoki címet a bajorokkal.

Már a Real Madrid is felfigyelt a német csodagyerekre

A Real Madridra szakosodott DefensaCentral információi szerint Premier League-klubok mellett a spanyol klub elnöke, Florentino Pérez is szemet vetett Lennart Karlra, a klub megfigyelői továbbra is figyelemmel kísérik a fejlődését.

Az első góljai után Karl a Köln ellen csak csere volt, a Leverkusen elleni rangadón viszont kezdőként egy órát játszott, így ebben a szezonban már 14 tétmérkőzésen lépett pályára. 

Bár sokan már a német válogatottban is szívesen látnák, eddig csupán a nemzeti együttes U17-es korosztályos csapatában szerepelt, igaz, 13 meccs alatt hét gólt lőtt. Logikusabb lépésnek tűnik az U21-es debütálás, de nem zárható ki, hogy előbb, vagy utóbb megkapja a lehetőséget a felnőtt válogatottnál is, s talán még a jövő nyári világbajnokságra is magukkal viszik a németek.

  • Kapcsolódó cikkek:
Willi Orbán lemaradt, de a Lipcse továbbra is megállíthatatlan
Teljesen kikészült? A Bayern-sztár telefonja mentette meg Szoboszlai csapattársát
Dárdai után Willi Orbán is gólpasszt adott a Német Kupában – videó
Gulácsiék kivégzést rendeztek, a Bayern 33 éves csúcsot állított be
Megdöntötte Musiala rekordját, a Bayern München tinije a BL szenzációját okozta

Harc a salátástálért

A német labdarúgó Bundesligában sosem lehet csalódni: izgalmas rangadók, váratlan fordulatok és nagy csaták színesítik minden idényét. A Bayern München és a Borussia Dortmund párharca ezúttal is rengeteg izgalmat ígér, de a Lipcse, a Leverkusen és a Stuttgart is komoly eséllyel szállt harcba a bajnoki címért. A stadionok hétről hétre megtelnek, a Bundesligában pedig mindig akad egy csapat, amely meglepetést okoz. A TippmixPRO-n most még izgalmasabb a bajnoki hajrá – tippelj, és éld át a német futball varázsát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!