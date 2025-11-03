Sokan féltették a Bayern Münchent a szezon előtt, ugyanis a csapat egyik legnagyobb sztárja, Jamal Musiala súlyosan megsérült a nyári klubvilágbajnokságon. Ennek ellenére a bajorok úgy kezdték az idényt, amire az európai topligákban évtizedek óta nem volt példa. A Bayern múlt szerdán 4-1-re győzte le a Kölnt a Német Kupa második fordulójában, amivel megdöntötte az AC Milan 1992/93-as idényben felállított rekordját (13 győzelem), a bajnokságban pedig a Bayer Leverkusent verte 3-0-ra, így már sorozatban 15 győzelemnél tart az idei szezonban. A német rekordbajnok ráadásul Musiala hiányában egy újabb csiszolatlan gyémántra lelt a 17 éves Lennart Karl személyében.

A Bayern München tehetsége, Lennart Karl ajtóstul rontott a házba

Fotó: MATTHIAS BALK / DPA

Lennart Karl mindössze néhány hónap alatt berobbant a Bayern felnőtt csapatában, azután, hogy egy héten belül betalált a Bajnokok Ligájában és a Bundesligában is. Amellett, hogy a Bayern történetének legfiatalabb BL-gólszerzője lett, a Club Brugge és a Borussia Mönchengladbach ellen is egészen parádés gólt szerzett, így nem véletlen, hogy fiatal kora ellenére már most a német futball egyik legnagyobb ígéretének tartják.

Kicsoda a Bayern München 17 éves rekordere?

Lennart Karl 2008. február 22-én született a Frammersbach nevezetű bajor kisvárosban. Az amatőr ligában szereplő SV Viktoria Aschaffenburg ifjúsági csapatában kezdett focizni, majd a tehetségére gyorsan felfigyeltek az Eintracht Frankfurtnál, ahol négy évet töltött. Kevesen tudják, de már a frankfurti időszakban letette a névjegyét, miután 2018-ban – mindössze tíz évesen – szemet gyönyörködtető gólt lőtt az U11-es bajnokságban – szintén a Mönchengladbach ellen – amit az év legszebb góljának választottak az akadémián. Egy előrevágott labdát háttal a kapunak, sarokkal vett le, majd fordulásból a felső sarokba bombázta a labdát.

Die Jury hat entschieden: Lennart Karl ist unser „Riederwald-Tor des Jahres“ 2018! 🙌🏻 Über 75 Prozent der Stimmen gingen an unser U11-Talent ⚽️ #SGE pic.twitter.com/WFBWPjgGEt — Eintracht Frankfurt NLZ (@eintracht_lz) March 10, 2019

Karl 2022-ben, mindössze 14 évesen úgy döntött, hogy a rekordbajnok Bayern Münchenhez igazol, annak ellenére, hogy a Frankfurt – amelynek utánpótlásában játszik az öccse is – szerette volna megtartani, és ebből volt is némi feszültség a két klub között.