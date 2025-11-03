Sokan féltették a Bayern Münchent a szezon előtt, ugyanis a csapat egyik legnagyobb sztárja, Jamal Musiala súlyosan megsérült a nyári klubvilágbajnokságon. Ennek ellenére a bajorok úgy kezdték az idényt, amire az európai topligákban évtizedek óta nem volt példa. A Bayern múlt szerdán 4-1-re győzte le a Kölnt a Német Kupa második fordulójában, amivel megdöntötte az AC Milan 1992/93-as idényben felállított rekordját (13 győzelem), a bajnokságban pedig a Bayer Leverkusent verte 3-0-ra, így már sorozatban 15 győzelemnél tart az idei szezonban. A német rekordbajnok ráadásul Musiala hiányában egy újabb csiszolatlan gyémántra lelt a 17 éves Lennart Karl személyében.
Lennart Karl mindössze néhány hónap alatt berobbant a Bayern felnőtt csapatában, azután, hogy egy héten belül betalált a Bajnokok Ligájában és a Bundesligában is. Amellett, hogy a Bayern történetének legfiatalabb BL-gólszerzője lett, a Club Brugge és a Borussia Mönchengladbach ellen is egészen parádés gólt szerzett, így nem véletlen, hogy fiatal kora ellenére már most a német futball egyik legnagyobb ígéretének tartják.
Kicsoda a Bayern München 17 éves rekordere?
Lennart Karl 2008. február 22-én született a Frammersbach nevezetű bajor kisvárosban. Az amatőr ligában szereplő SV Viktoria Aschaffenburg ifjúsági csapatában kezdett focizni, majd a tehetségére gyorsan felfigyeltek az Eintracht Frankfurtnál, ahol négy évet töltött. Kevesen tudják, de már a frankfurti időszakban letette a névjegyét, miután 2018-ban – mindössze tíz évesen – szemet gyönyörködtető gólt lőtt az U11-es bajnokságban – szintén a Mönchengladbach ellen – amit az év legszebb góljának választottak az akadémián. Egy előrevágott labdát háttal a kapunak, sarokkal vett le, majd fordulásból a felső sarokba bombázta a labdát.
Karl 2022-ben, mindössze 14 évesen úgy döntött, hogy a rekordbajnok Bayern Münchenhez igazol, annak ellenére, hogy a Frankfurt – amelynek utánpótlásában játszik az öccse is – szerette volna megtartani, és ebből volt is némi feszültség a két klub között.
„Mindent megpróbáltunk, és bármit megtettünk volna azért, hogy maradjon, de a Bayernnek különleges vonzereje van, így esélyünk sem volt. Akkoriban nem igazán volt szokás a Bayernnél, hogy ennyire fiatal játékost magához csábít, így ezt meg is mondtuk a vezetőségüknek” – nyilatkozta a Merkurnak a magyar válogatott korábbi másodedzője, Andreas Möller, aki 2019 és 2022 között a Eintracht Frankfurt utánpótlás-nevelő központjának vezetője volt.
A váltás álomszerűen alakult a német középpályás számára, hiszen kevesebb mint három év alatt végigjárta a felnőtt csapatig vezető ranglétrát, miközben az U17-es és az U19-es bajnokságban több mint 30 gólt és 10 gólpasszt jegyzett.
A nyári klubvilágbajnokságon az az Auckland City FC ellen 10-0-ra megnyert meccsen mutatkozott be a felnőttcsapatban, majd Vincent Kompany irányítása alatt fokozatosan verekedte be magát az első keretbe. Eleinte csak csereként kapott lehetőséget a még középiskolába járó futballista, de minden alkalommal lenyűgözte az edzői stábot a teljesítményével, így a Brugge elleni BL-meccsen először léphetett pályára kezdőként. A bizalmat gyorsan meghálálta: parádés gólt szerzett, amivel Jamal Musiala rekordját átadva a múltnak a klub legfiatalabb gólszerzője lett a BL-ben, és a találkozó legjobbjának is megválasztották. Miután beírta magát a klub történelemkönyveibe, három nappal később a Bundesligában is meglőtte az első találatát a Mönchengladbach elleni 3-0-s győzelem alkalmával.
A meccs után a csapattársa, az idén bombaformában lévő Harry Kane is dicsérte a fiatal szélsőt, aki nyáron 2028 nyaráig szóló szerződést kötött a bajor sztárcsapattal.
„Fantasztikus játékos. Nem fél a cselezéstől. Csak keményen kell dolgoznia, és nagyszerű jövő állhat előtte” – mondta az angol válogatott csatár.
A fiatal tehetség érettebb a koránál, magabiztos, kiváló a rugótechnikája, ám bizonyos dolgokban, így a védekezésben és a fizikai erejét tekintve még akadnak hiányosságai – bár utóbbit kompenzálja, hogy a 169 centiméteres magassága miatt alacsonyan van a súlypontja, ebből adódóan olyan kivételes az egyensúlyérzéke, mint Lionel Messinek. Vincent Kompany szerint fiatal játékosa számára nagy előnyt jelent a termete.
„Az alacsonyabb játékosok általában fizikálisan erősek, ami megnehezíti a védők dolgát. Nincs szükségük sok helyre ahhoz, hogy veszélyt tudjanak okozni, de ennél is lényegesebb a gyorsaság. Nem tudom, hogy csupán a mérete miatt, de Lenni hihetetlenül gyorsan képes ellőni a labdát” – mondta a belga szakember.
A Bayernnél óvatosak a „Karl-mánia” miatt
A jól sikerült bemutatkozás után a német sajtó nem győzte dicsérni a Bayern fiatal játékosát, és rögtön arról kezdtek cikkezni, hogy Julian Nagelsmann szövetségi kapitánynak be kellene hívnia a válogatottba. Vincent Kompany azonban úgy érzi, a realitás talaján kell maradni, mivel Karl egyelőre még csak a rendszeres játéklehetőségért küzd.
„Nem vagyok a nagy felhajtás híve. Én az edzésekben és a nyugalomban hiszek. Mindenki tudja, hogy képes gólokat szerezni, és ha így folytatja, akkor meg fogja kapni a lehetőséget. Fiatal játékosként nincs rajtad nyomás. Azt szeretném, ha Lennart is csak élvezné, amit csinál a pályán. Ha hibázik, akkor leülünk és megbeszéljük. Remélhetőleg egyszer majd eljön az a pont, amikor a nyomás az ő vállára nehezedik, de most még játsszon csak felszabadultan és élvezze ezeket a pillanatokat” – mondta Vincent Kompany, a Bayern München edzője.
Mindenesetre a fiatal tehetség jó kezekben van, hiszen nem más terelgeti az útját, mint a Bayern München korábbi 98-szoros német válogatott klasszisa, Michael Ballack, aki nem csupán az ügynöke, egyfajta mentorkén rendszeresen látja el tanácsokkal és külön fejlesztik a védekező munkáját.
Ödegaard a példaképe, Robbenhez hasonlítják
Játékstílusa miatt már most a Bayern egykori klasszisához, Arjen Robbenhez hasonlítják, ami nem meglepő, lévén Karl egyik erőssége, hogy befelé cselezve a bal lábával veszélyeztet, ami a 96-szoros holland válogatott szélső specialitása is volt.
Martin Ödegaard a példaképe, és valóban látok párhuzamot köztük, de szerintem egy kicsit Arjen Robbenre és Michael Olise-re is hasonlít
– árulta el Patrick Kaniukh, a Bayern ifjúsági csapatának edzője.
„Természetesen tisztában vagyok vele, hogy hozzá hasonlítanak, de nem hagyom, hogy ez befolyásoljon. Az számít, ami a pályán történik, és nem az, amit az Instagramon írnak. Az a célom, hogy megalapozzam a jövőmet a Bayernnél. Mindegy, hogy az U17-es, az U19-es, vagy a felnőtt csapatról van szó, mindig játszani szeretnék és mindent meg fogok tenni azért, hogy fejlődjek” – nyilatkozta a bajorok tehetsége a klub honlapjának.
Robben egyébként nemrég meglátogatta volt csapatát, ahol tanácsokkal látta el a Bayern ifjú sztárját.
„A legfontosabb ebben a korban, hogy megkapja a lehetőséget. Minden nap dolgoznod kell és nem szabad megelégedned. Ez a különbség, ezért maradnak az igazán jó játékosok ilyen sokáig a csúcson. Eljutni idáig egy dolog, de a csúcson maradni az egészen más” – mondta Robben.
A klub számára kulcsfontosságú, hogy az akadémiáról minél több játékos jusson el a felnőttcsapatig. Ideális esetben öt-hat olyan labdarúgó legyen a keretben, aki saját nevelés
– jelentette ki a BL-győztes holland klasszis, aki nyolcszor nyert bajnoki címet a bajorokkal.
Már a Real Madrid is felfigyelt a német csodagyerekre
A Real Madridra szakosodott DefensaCentral információi szerint Premier League-klubok mellett a spanyol klub elnöke, Florentino Pérez is szemet vetett Lennart Karlra, a klub megfigyelői továbbra is figyelemmel kísérik a fejlődését.
Az első góljai után Karl a Köln ellen csak csere volt, a Leverkusen elleni rangadón viszont kezdőként egy órát játszott, így ebben a szezonban már 14 tétmérkőzésen lépett pályára.
Bár sokan már a német válogatottban is szívesen látnák, eddig csupán a nemzeti együttes U17-es korosztályos csapatában szerepelt, igaz, 13 meccs alatt hét gólt lőtt. Logikusabb lépésnek tűnik az U21-es debütálás, de nem zárható ki, hogy előbb, vagy utóbb megkapja a lehetőséget a felnőtt válogatottnál is, s talán még a jövő nyári világbajnokságra is magukkal viszik a németek.
- Kapcsolódó cikkek:
Harc a salátástálért
A német labdarúgó Bundesligában sosem lehet csalódni: izgalmas rangadók, váratlan fordulatok és nagy csaták színesítik minden idényét. A Bayern München és a Borussia Dortmund párharca ezúttal is rengeteg izgalmat ígér, de a Lipcse, a Leverkusen és a Stuttgart is komoly eséllyel szállt harcba a bajnoki címért. A stadionok hétről hétre megtelnek, a Bundesligában pedig mindig akad egy csapat, amely meglepetést okoz. A TippmixPRO-n most még izgalmasabb a bajnoki hajrá – tippelj, és éld át a német futball varázsát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!