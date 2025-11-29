A címvédő Bayern München meglepetésre már a 6. percben hátrányba került hazai pályán, de még a szünet előtt egyenlített, majd a hosszabbítás 93. és 96. percében Luis Díaz, valamint Nicolas Jackson is betalált, így 3-1 nyert a St. Pauli ellen, és továbbra is veretlenül, fölényesen vezeti a bajnokságot.

A Bayern München most csak a végén tudta kicsikarni a győzelmet

Fotó: SVEN HOPPE / DPA

A Bundesligában megállíthatatlan a Bayern München

A Bayern – amely hétközben az Arsenal elleni Bajnokok Ligája meccsen kénytelen volt elkönyvelni első vereségét a 2025/2026-os idényben – sorozatban a 20. Bundesliga-mérkőzésén szerzett gólt, amivel beállította a saját rekordját, amelyet a bajor klub a 2013/14-es szezonban állított fel Pep Guardiola irányítása alatt.

A hétközi kupameccsen bődületesen nagy potyagólt kapó Manuel Neuer 534. alkalommal lépett pályára a német élvonalban, ezzel beérte a Bundesliga örökranglistáján második helyen álló Eike Immelt és a kapusok között már csak Oliver Kahn (557) előzi meg.

Az Union Berlin ugyan az első félidő végén megszerezte a vezetést, de végül a ráadásban szerzett két góllal a Heidenheim elvitte a három pontot a német fővárosból, és elmozdult a tabella utolsó helyéről. A berlinieknél a 41-szeres magyar válogatott középpályás, Schäfer Andás a 79. percben csereként állt be.

Német labdarúgó-bajnokság, 12. forduló:

TSG 1899 Hoffenheim-Augsburg 3-0 (3-0)

Bayern München-St. Pauli 3-1 (1-1)

Union Berlin-Heidenheim 1-2 (1-0)

Werder Bremen-1. FC Köln 1-1 (1-0)

Borussia Mönchengladbach-RB Leipzig 0-0