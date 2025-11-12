A román labdarúgó-bajnokság újonca, a Metaloglobus Bukarest játékosai a saját csapatuk ellen fogadnak – írta meg a Magyar Nemzet a román sportsajtóra hivatkozva. A hírek szerint a fővárosi együttesben négy-öt játékos mozgatja a szálakat, akik rendre arra fogadnak, hogy csapatuk hány gólt kapott. Ebből kifolyólag talán nem is olyan meglepő, hogy a 16 bajnokin kapott 33 – átlagosan több, mint meccsenként kettő – gólt kapott a legtöbb az egész élvonalban. A show-t mégis Gigi Becali, az FCSB hírhedten magyargyűlölő elnöke vitte el.

Gigi Becali, az FCSB csapatának elnöke többet mondott a fogadási botrányról, mint szeretett volna

Fotó: VINCENT JANNINK / ANP

A leleplező cikk szerint a a 12. fordulóban megrendezett Otelul Galati–Metaloglobus (4-0) mérkőzésen látványosan lebuktak a játékosok. A félidőben már 3-0 volt a hazai csapatnak, és érdemes az összefoglalót megnézni – a cikk végén megtalálják –, hogy milyen amatőr hibák előzték meg ezeket a gólokat.

Az Oțelul Galati elleni idegenbeli mérkőzésen tízezer lejt tettek fel arra, hogy az első félidőben legalább két gólt szerez az ellenfél. És természetesen ez bejött. A pénzt a fiókot kezelő alkalmazott és a játékosok között osztották szét

– olvasható a ProSport cikkében.

Gigi Becali kínos szereplése a tévében

Az FCSB elnöke, Gigi Becali korábban magyargyűlölő megjegyzéseivel hívta fel magára a figyelmet, most pedig a fogadási botrányról is megszólalt. Becali élő adásban vádaskodott, majd gyorsan rájött, hogy mekkora hibát követett el. Így nézett ki a rövid beszélgetése a műsorvezetővel:

Gigi Becali: Több játékos van, még nagyobb csapatokban is a ligában, akik ilyesmivel foglalkoznak.

Radu Naum (műsorvezető): Ez komoly, Becali úr?

Gigi Becali : Ez nagyon komoly!

Radu Naum: Tehát több Superliga-játékos is foglalkozik.

Gigi Becali: Ugyan már, nem tudom! Tévedtem, rosszul fejeztem ki magam.

Radu Naum: Szerintem nem. Elég világosan fejezte ki magát.

Gigi Becali: Igen, de azt hittem, valami másra gondolok, mármint…

A román-labdarúgó-szövetség vizsgálatot indított már az ügyben, a Metaloglobus Bukarest elnökét viszont egyelőre sem a szövetségnek, sem a sajtónak nem sikerült elérnie.