Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
A labdarúgó világbajnoki selejtezők J csoportjának 7. fordulójában a listavezető belga válogatott 1-1-es döntetlent játszott Kazahsztánban. A belgák bebiztosíthatták volna vb-szereplésüket, így viszont az utolsó játéknapon győzelmi kényszerben kell majd pályára lépniük.

A szombat délutáni találkozó az előzetes várakozásokat tekintve sima vendégnek tűnt, mivel a belgák szeptember hazai pályán 6-0-ra legyőzték a kazahokat. A csoport élén álló belgák óriási fölényben futballoztak az Asztanában rendezett meccsen, az első félidőben 76%-ban birtokolták a labdát, a vezetést mégis a kazahok szerezték meg a 17 éves Dastan Satpayev találatával. 

Hans Vanaken szerezte a belgák egyenlítő gólját
Hans Vanaken szerezte a belgák egyenlítő gólját 
Fotó: Virgine Lefour/Belga via AFP

A belgák hatalmasat égtek Kazahsztánban

Ezt követően a belgák szinte végig egykapuztak, a második félidő elején pedig a csapatkapitány Hans Vanaken góljával egyenlíteni tudtak. Úgy tűnt, innentől sima lesz a belga fordítás, azonban a kazah kapus óriási bravúrokat mutatott be a találkozón. Az utolsó szák negyedórára a belgák emberelőnybe kerültek, miután a Islam Chesnokov hátulról belelépett Jérémy Doku Achillesébe, majd videózás után piros lapot kapott. A hajrában a belgák mindent megtettek a győzelemért, a 89. percben meg is nyerhették volna a meccset, de Nicolas Raskin közeli lövését Temirlan Anarbekov óriási bravúrral védeni tudta. 

A belgák egy győzelemmel bebiztosíthatták volna világbajnoki szereplésüket, így viszont az utolsó fordulóban győzelmi kényszerben lépnek majd pályára. Igaz, így is kedvező helyzetben vannak, ugyanis a keddi utolsó fordulóban a pont és szerzett gól nélkül sereghajtó liechtensteinieket fogadják Liege-ben, és egy sikerrel kijutnak a jövő nyári vb-re.

 

