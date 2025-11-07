Thomas Tuchel angol szövetségi kapitányként hangsúlyos figyelmeztetést küldött a legnagyobb sztárjainak: a csapategységet nagyon sokra becsüli, s ennek oltárán akár nagy neveket is feláldozhat. A novemberi, Anglia számára már tét nélküli vb-selejtezőkre azért visszatért Tuchel keretébe Jude Bellingham (Real Madrid) és Phil Foden (Manchester City) is, Trent Alexander-Arnold viszont, bár már visszatért sérülése után, most sem kapott meghívót, ahogy Jack Grealish (Everton) sem.

Jude Bellingham visszakerült az angol keretbe, Thomas Tuchel csapata a foci vb-résztvételt már bebiztosította

Fotó: AFP/Paul Ellis

Bellingham és Foden esetében is egyértelmű volt, hogy az utóbbi hetekben újra formába lendült, még ha előbbi kapott is kritikákat a Real Madrid Liverpool elleni veresége után.

Tuchel keretében Bellingham és Foden

Ez azonban nem feltétlenül jelentette azt, hogy Tuchel meghívót is küld neki, Pep Guardiola úgy is érezte a Dortmund elleni BL-meccs után, hogy lobbiznia kell a duplázó Foden válogatottsága mellett.

Bár keménykezű, Tuchel azért nem önmaga ellensége, hogy teljesen maga ellen fordítson olyan potenciális kulcsembereket, mint Bellingham és Foden.

Ugyanakkor az angol szurkolók által a keretbe követelt, szintén a kreativitást képviselő Jack Grealish továbbra sem kapott meghívót Tucheltől, a Manchester City kölcsönjátékosaként idén az Evertonban szereplő futballista a német szakember kinevezése óta nem volt keretben, azaz nem reménykedhet túlságosan abban, hogy játszhat majd a jövő évi vb-n.

A most szintén kimaradó Trent Alexander-Arnold helyzete más lehet, ő éppen csak visszatért sérüléséből, ha játékba lendül, még lehet, hogy számolni fog vele Tuchel.

Míg az angol válogatott kijutása már biztos, a meccsei fontosak lesznek, ugyanis Tuchel csapata a mérleg nyelve lehet Albánia és Szerbia pótselejtezős helyért zajló versenyfutásában.