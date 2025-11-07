Thomas Tuchel angol szövetségi kapitányként hangsúlyos figyelmeztetést küldött a legnagyobb sztárjainak: a csapategységet nagyon sokra becsüli, s ennek oltárán akár nagy neveket is feláldozhat. A novemberi, Anglia számára már tét nélküli vb-selejtezőkre azért visszatért Tuchel keretébe Jude Bellingham (Real Madrid) és Phil Foden (Manchester City) is, Trent Alexander-Arnold viszont, bár már visszatért sérülése után, most sem kapott meghívót, ahogy Jack Grealish (Everton) sem.
Bellingham és Foden esetében is egyértelmű volt, hogy az utóbbi hetekben újra formába lendült, még ha előbbi kapott is kritikákat a Real Madrid Liverpool elleni veresége után.
Tuchel keretében Bellingham és Foden
Ez azonban nem feltétlenül jelentette azt, hogy Tuchel meghívót is küld neki, Pep Guardiola úgy is érezte a Dortmund elleni BL-meccs után, hogy lobbiznia kell a duplázó Foden válogatottsága mellett.
Bár keménykezű, Tuchel azért nem önmaga ellensége, hogy teljesen maga ellen fordítson olyan potenciális kulcsembereket, mint Bellingham és Foden.
Ugyanakkor az angol szurkolók által a keretbe követelt, szintén a kreativitást képviselő Jack Grealish továbbra sem kapott meghívót Tucheltől, a Manchester City kölcsönjátékosaként idén az Evertonban szereplő futballista a német szakember kinevezése óta nem volt keretben, azaz nem reménykedhet túlságosan abban, hogy játszhat majd a jövő évi vb-n.
A most szintén kimaradó Trent Alexander-Arnold helyzete más lehet, ő éppen csak visszatért sérüléséből, ha játékba lendül, még lehet, hogy számolni fog vele Tuchel.
Míg az angol válogatott kijutása már biztos, a meccsei fontosak lesznek, ugyanis Tuchel csapata a mérleg nyelve lehet Albánia és Szerbia pótselejtezős helyért zajló versenyfutásában.