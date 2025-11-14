Troy Parrott duplájával az ír válogatott 2-0-ra győzött Portugália ellen, így a hazaiak megőrizték a vb-kijutási esélyüket, míg a vendégeknek sem lesz tét nélküli a vasárnapi, Örményország elleni találkozó. Cristiano Ronaldo kiállítása miatt emberhátrányban fejezték be a dublini mérkőzést a portugálok, így világszerte kritizálják az ötszörös aranylabdást – a vendégszurkolók mégis inkább a Manchester City két játékosa, Bernardo Silva és Rúben Dias ellen indítottak támadást a lefújás után.

Cristiano Ronaldo piros lapja után rövid ideig Bernardo Silva lett a portugál válogatott csapatkapitánya az írországi vb-selejtezőn

Fotó: PAUL FAITH / AFP

Bernardo Silva a portugál szurkolók és Joao Félix ellen

A szokásoknak megfelelően a portugál focisták kimentek megköszönni a szurkolást a Dublinba elutazó közönségnek, ám a vendégdrukkerek ezúttal nem fogadták szívélyesen a csapatot. A feszült hangulatú perceket a leginkább kritizált Dias és Silva viselte igazán nehezen.

Utóbbit társa, Joao Félix próbálta megnyugtatni, ám ez eleinte nem sikerült, és a Manchester City játékosa el is lökte magától az al-Nasszr támadóját, mielőtt továbbsétált a drukkerek felé.

A 63. percben lecserélt Bernardo Silvának a 106. válogatottsága nem alakult túl jól, hiszen lövés nélkül és 14(!) labdavesztéssel zárta az írországi mérkőzést – a lelátón kívül a közösségi médiában is rengeteg kritikát kapott a teljesítménye miatt.

A portugál válogatott vasárnap délután Örményországot fogadja, és egy győzelemmel kiharcolja a vb-részvételt – adott esetben viszont akár a vereség is kijutást érhetne.