A Birmingham City bemutatta az új, 62 000 férőhelyes stadionjának terveit. A jelenleg az angol másodosztályban szereplő Birminghamnek komoly tervei vannak, az új tulajdonosok – köztük az NFL-legenda, Tom Brady – hamarosan az élvonalban látnák a klubot.

A klubnál nemrég fejeződött be a teljes tulajdonosváltás: az Egyesült Államokban bejegyzett Shelby Companies Limited (SCL) szerezte meg a korábban kínai tulajdonban lévő klub fennmaradó 51,1%-os részvénycsomagját. Az SCL – amely a Knighthead Capital Management leányvállalata, és amelyet a klub elnöke, Tom Wagner társalapítóként jegyez – így már a Birmingham City Limited 96,64%-át birtokolja. Ez a cégcsoport pedig a Championshipben szereplő férficsapatot és a női csapatot is 100%-ban tulajdonolja. A klub kisebbségi befektetői között szerepel a legendás NFL-játékos, Tom Brady is. A klub terveiről itt írtunk bővebben.

Igazán látványos lesz Birmingham új stadionja, a Powerhouse
Fotó: bcfc.com

Új, hihetetlen látványos stadiont kap Birmingham

A Knighthead Capital Management nyilvánosságra hozta a Birmingham City FC számára tervezett, 62 000 férőhelyes stadion első látványterveit, amit a klub fennállásának 150. évfordulóján mutattak be.

A koncepció része egy zárható tetőszerkezet, egy mozgatható játéktér, valamint egy meredek lelátó, amely közelebb hozza a szurkolókat a pályához. Az építészek külön kiemelték, hogy a stadion épülete majd felerősíti a meccsnapi atmoszférát. A terv markáns eleme a tizenkét, kéményszerű torony, amely a korábban itt működő téglaégetők előtt tiszteleg. Ezek a tornyok szerkezeti elemeket, lifteket és lépcsőket rejtenek majd, egyikükben pedig Birmingham legmagasabb bárja kap majd helyet.

Galéria a látványos épületről:

A cél az, hogy a stadion a 2030–31-es szezonra nyissa meg kapuit. A stadion a Powerhouse nevet kapta, de könnyen lehet, hogy egy szponzor nevét viseli majd a jövőben.

A tervek bemutatásában segédkezett Jude Bellingham, a klub korábbi játékosa és a Picky Blinders, Birminghamben játszódó sorozat egyik színésze is. 

