Sokáig jól tartotta magát a Qarabag a Napoli otthonában, 0-0 volt az állás a BL alapszakaszának ötödik fordulójában vívott meccsen, amikor a 60. percben Samy Mmaee beállt csereként a vendégcsapatban. A Fradi korábbi védőjével a soraiban viszont a következő negyedórában két gólt is kapott a Qarabag, s a másodikért bizony felelősségre vonható Mmaee.

Samy Mmaee, a Fradi korábbi, a Qarabag jelenlegi futballistája elképesztő fegyelmezetlenséget követett el a Napoli elleni BL-meccsen

Fotó: NurPhoto via AFP/Domenico Cippitelli

A marokkói védő egészen elképesztő fegyelmezetlenséget követett el.

BL: Samy Mmaee döbbenetes viselkedése

A Napoli támadott, Mmaee azonban egy beadás után hátat fordított a labdának, hogy csapattársával, Jankoviccsal veszekedjen.

A következő beadásnál így mindketten lemaradtak az első gól szerzőjéről, McTominay-ről, akinek a lövése ezúttal Jankovicsról vágódott a kapuba.

Mmaee ezzel a viselkedéssel aligha érte el, hogy a folytatásban több lehetőséget kapjon.

Jankovics egy másik bizarr jelenetnek is főszereplője volt a meccsen: még 0-0-s állásnál ellene fújt büntetőt Marciniak, noha Di Lorenzo volt az, aki arcon vágta a Qarabag futballistáját. A tizenegyest Höjlund kihagyta, de a Napoli így is nyert, s öt meccs után ugyanúgy hét ponttal áll, mint a Qarabag.