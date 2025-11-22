Kedden este az európai vb-selejtező sorozat utolsó játéknapján a skót válogatott sorsdöntő meccsen fogadta a dán csapatot. A glasgow-i mérkőzésen már harmadik percben előnybe kerültek a skótok, méghozzá Scott McTominay Cristiano Ronaldo rekordját is megdöntő, szenzációs ollózós gólja után. A folytatásban a két csapat az év egyik drámaibb meccsét játszotta, melyet végül 4-2-re megnyertek a skótok, akik így 28 év után szerepelhetnek majd ismét világbajnokságon. A kijutás bebiztosítása után érthetően nagy volt az öröm Skóciában, ám az Európai Labdarúgó Szövetségnek egy tévedés miatt most bocsánatot kellett kérnie.

Az UEFA bocsánatot kért a vb-kijutást ünneplő skót szurkolóktól

Fotó: BO AMSTRUP / Ritzau Scanpix

A Skót Futballszurkolók Szövetsége (SFSA) korábban e-mailt kapott az UEFA-tól, amelyben utóbbi szervezet jelezte: engedély nélkül osztottak meg tv-felvételeket a dánok elleni 4-2-es sikerről. A közvetítési jogokkal rendelkező kontinentális szövetség ugyanakkor pénteken, szóvivőjén keresztül jelezte: úgy tűnik, hogy a szóban forgó tartalmakat tévesen "szúrta ki" az úgynevezett tartalomvédelmi ügynökségük. Az UEFA egyúttal bocsánatot kért, amiért az érintett bejegyzések miatt az SFSA X-oldalát blokkolták.

