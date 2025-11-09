A Paks nyolcgólos meccsen szerzett nagyon fontos három pontot az NB I-ben, a sikerhez pedig góllal járult hozzá Böde Dániel is.

Böde Dániel volt a Paks egyik hőse

Fotó: Paksi FC/Facebook

Böde Dániel a kisfiával ünnepelt

A korábbi ferencvárosi közönségkedvenc a második találatát szerezte az idei bajnokságban. A harmadik hazai találatot követő középkezdés után, egy labdaszerzést követően az 58. percben Böde Dániel megpattanó lövéssel növelte a hazai csapat előnyét.

Ezt követően jött az gazán megható pillanat: a 39 éves, 25-szörös magyar válogatott támadó ugyanis a kisfiával ünnepelte a Kisvárda elleni gólját.

A Kisvárda – amely maradt a harmadik helyen –, a legutóbbi hat egymás elleni bajnoki mérkőzésükön alulmaradt a Pakssal szemben. A mostani találkozó előtt, augusztus 3-án 5-1-re nyert idegenben a tolnai együttes.