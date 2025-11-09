A Paks nyolcgólos meccsen szerzett nagyon fontos három pontot az NB I-ben, a sikerhez pedig góllal járult hozzá Böde Dániel is.
Böde Dániel a kisfiával ünnepelt
A korábbi ferencvárosi közönségkedvenc a második találatát szerezte az idei bajnokságban. A harmadik hazai találatot követő középkezdés után, egy labdaszerzést követően az 58. percben Böde Dániel megpattanó lövéssel növelte a hazai csapat előnyét.
Ezt követően jött az gazán megható pillanat: a 39 éves, 25-szörös magyar válogatott támadó ugyanis a kisfiával ünnepelte a Kisvárda elleni gólját.
A Kisvárda – amely maradt a harmadik helyen –, a legutóbbi hat egymás elleni bajnoki mérkőzésükön alulmaradt a Pakssal szemben. A mostani találkozó előtt, augusztus 3-án 5-1-re nyert idegenben a tolnai együttes.
Javában zajlik a Fizz Liga!
A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Ferencváros, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!