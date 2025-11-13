Bemutatkozott a magyar válogatottban Bodnar Simón. Az Argentínában született, magyar felmenőkkel bíró tehetséges focista az U19-es csapat Bulgária elleni meccsén debütált. Bodnar Simón története nem hétköznapi.
Bodnar Simón nevére a Football Manager nevű számítógépes játékban figyelt fel egy Bank Szilárd nevű játékos, aki rögtön be is ajánlotta a fiatal focistát a Magyar Labdarúgó Szövetségnek.
Bodnar Simón a magyar válogatottban
Bodnar Simón Argentínában született, de a nagyszülei – akik a második világháború idején vándoroltak ki a dél-amerikai országba – magyarok. Bodnar jelenleg az avellanedai (Avellaneda a főváros, Buenos Aires közelében van) Independiente igazolt focistája.
A támadót májusban egy edzőtáborban már megnézték az MLSZ szakemberei, akiket meggyőzött a tudásáról, így november 12-én Bulgária ellen először léphetett pályára piros, fehér, zöldben.
