Bodnar Simón nevére a Football Manager nevű számítógépes játékban figyelt fel egy Bank Szilárd nevű játékos, aki rögtön be is ajánlotta a fiatal focistát a Magyar Labdarúgó Szövetségnek.

Bodnar Simón bemutatkozott a magyar U19-es válogatottban

Fotó: X (Twitter)

Bodnar Simón a magyar válogatottban

Bodnar Simón Argentínában született, de a nagyszülei – akik a második világháború idején vándoroltak ki a dél-amerikai országba – magyarok. Bodnar jelenleg az avellanedai (Avellaneda a főváros, Buenos Aires közelében van) Independiente igazolt focistája.

A támadót májusban egy edzőtáborban már megnézték az MLSZ szakemberei, akiket meggyőzött a tudásáról, így november 12-én Bulgária ellen először léphetett pályára piros, fehér, zöldben.