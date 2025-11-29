Live
Zelenszkij bukott tanácsadója döbbenetes üzenetet küldött

DPK

Szem nem maradt szárazon: Radics Gigi csodálatos előadását látni kell! – videó

A Paks 1-0-s vereséget szenvedett a ZTE vendégeként a labdarúgó Fizz Liga 15. fordulójának szombat kora délutáni összecsapásán. Bognár György csapata az Újpest elleni vereséget követően ismét fontos pontokat bukott a bajnoki címért folytatott harcban.

Az első félidő kevés eseményt hozott. A hazaiak játszottak veszélyesebben, brazil támadó kettősük, illetve Kiss Bence rendre megpróbálta zavarba hozni Bognár Györgyék védelmét, ez többször össze is jött. 

Bognár György csapata a Zalaegerszeg ellen sem tudott nyerni
Fotó: Paksi FC

Egyre nagyobb bajban Bognár György csapata

Kovácsik egyszer bravúrral védte Maxsuell közeli lövését, majd egy perccel később Zeke mentett a gólvonalról. A paksiak elsősorban beívelésekkel próbálkoztak, de az első 45 percben nem volt kaput eltaláló lövésük.

A második játékrészre a vendégeknél beállt a térdsérüléssel küzdő és műtét előtt álló, ex-gólkirály Hahn János, de a tolnaiak támadójátékán az ő jelenléte sem változtatott. A másik oldalon ugyanakkor Joao Victor kilépett, de ordító helyzetben a kapu mellé lőtt. Hiába játszott továbbra is jóval veszélyesebben a ZTE, a vezető gólt nem sikerült megszereznie, a vendégek pedig a félidő derekán átvették az irányítást, igaz, komoly helyzetet továbbra sem tudtak kialakítani.

A folytatásban ismét a hazaiak akarata érvényesült és a csereként beállt Daniel Lima is ziccerbe került, de Kovácsik bravúrral védett. Úgy tűnt, a hajrá már nem tartogat izgalmakat, de

 a meccs utolsó megmozdulása mégis eldöntötte a három pont sorsát: egy szabadrúgás után az üresen álló Szendrei Norbert elé került a labda, aki védhetetlenül vágta azt a kapuba. A gólt követően már a középkezdésre sem maradt idő.

A házigazda Zalaegerszeg a 93. percben szerzett góllal 1-0-ra nyert a Paks ellen a labdarúgó Fizz Liga 15. fordulójának szombati játéknapján.

A hazaiak sorozatban harmadszor győztek - ilyen szériát legutóbb 2021 októberében produkáltak - és egymás után a hetedik egymás elleni összecsapásukon maradtak veretlenek a kupagyőztes Pakssal szemben. A második helyen álló Tolna vármegyei csapat az utóbbi hét fordulót tekintve csak egyszer nyert.

Fizz Liga, 15. forduló:
Zalaegerszegi TE-Paksi FC 1-0 (0-0) 

ZTE Aréna, 1871 néző, v.: Zierkelbach
gólszerző: Szendrei N. (93.)
sárga lap: Kiss B. (52.), Amato (56.), Krajcsovics (71.), Calderón (83.), Szendrei N. (94.), illetve Kinyik (12.), Osváth (44.), Papp K. (55.), Hahn (83.)

Zalaegerszegi TE: Gundel-Takács - Bodnár, Peraza, Várkonyi, Calderón - Bakti (Krajcsovics, 70.), Amato, Szendrei N., Kiss B. (Csonka, 79.) - Joao Victor (Daniel Lima, 70.), Maxsuell (Lopez, 93.)

Paks: Kovácsik - Lenzsér, Kinyik, Szabó J. - Osváth, Papp K., Vécsei (Szendrei Á., 72.), Zeke - Pető (Hahn, a szünetben), Horváth Ke. - Böde (Gyurkits, 72.)

