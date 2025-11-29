Az első félidő kevés eseményt hozott. A hazaiak játszottak veszélyesebben, brazil támadó kettősük, illetve Kiss Bence rendre megpróbálta zavarba hozni Bognár Györgyék védelmét, ez többször össze is jött.
Egyre nagyobb bajban Bognár György csapata
Kovácsik egyszer bravúrral védte Maxsuell közeli lövését, majd egy perccel később Zeke mentett a gólvonalról. A paksiak elsősorban beívelésekkel próbálkoztak, de az első 45 percben nem volt kaput eltaláló lövésük.
A második játékrészre a vendégeknél beállt a térdsérüléssel küzdő és műtét előtt álló, ex-gólkirály Hahn János, de a tolnaiak támadójátékán az ő jelenléte sem változtatott. A másik oldalon ugyanakkor Joao Victor kilépett, de ordító helyzetben a kapu mellé lőtt. Hiába játszott továbbra is jóval veszélyesebben a ZTE, a vezető gólt nem sikerült megszereznie, a vendégek pedig a félidő derekán átvették az irányítást, igaz, komoly helyzetet továbbra sem tudtak kialakítani.
A folytatásban ismét a hazaiak akarata érvényesült és a csereként beállt Daniel Lima is ziccerbe került, de Kovácsik bravúrral védett. Úgy tűnt, a hajrá már nem tartogat izgalmakat, de
a meccs utolsó megmozdulása mégis eldöntötte a három pont sorsát: egy szabadrúgás után az üresen álló Szendrei Norbert elé került a labda, aki védhetetlenül vágta azt a kapuba. A gólt követően már a középkezdésre sem maradt idő.
A házigazda Zalaegerszeg a 93. percben szerzett góllal 1-0-ra nyert a Paks ellen a labdarúgó Fizz Liga 15. fordulójának szombati játéknapján.
A hazaiak sorozatban harmadszor győztek - ilyen szériát legutóbb 2021 októberében produkáltak - és egymás után a hetedik egymás elleni összecsapásukon maradtak veretlenek a kupagyőztes Pakssal szemben. A második helyen álló Tolna vármegyei csapat az utóbbi hét fordulót tekintve csak egyszer nyert.
Fizz Liga, 15. forduló:
Zalaegerszegi TE-Paksi FC 1-0 (0-0)
ZTE Aréna, 1871 néző, v.: Zierkelbach
gólszerző: Szendrei N. (93.)
sárga lap: Kiss B. (52.), Amato (56.), Krajcsovics (71.), Calderón (83.), Szendrei N. (94.), illetve Kinyik (12.), Osváth (44.), Papp K. (55.), Hahn (83.)
Zalaegerszegi TE: Gundel-Takács - Bodnár, Peraza, Várkonyi, Calderón - Bakti (Krajcsovics, 70.), Amato, Szendrei N., Kiss B. (Csonka, 79.) - Joao Victor (Daniel Lima, 70.), Maxsuell (Lopez, 93.)
Paks: Kovácsik - Lenzsér, Kinyik, Szabó J. - Osváth, Papp K., Vécsei (Szendrei Á., 72.), Zeke - Pető (Hahn, a szünetben), Horváth Ke. - Böde (Gyurkits, 72.)
