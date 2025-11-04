A Honvéd 1985-ös búcsúztatásáról és a magyar labdarúgó-válogatott küszöbön álló világbajnoki selejtezőiről is beszélt Bölöni László az életútjáról szóló film budapesti díszbemutatója után.

Szoboszlai Dominik és Bölöni László korábbi tanítványa, Cristiano Ronaldo a budapesti magyar-portugál vb-selejtezőn

Fotó: Csudai Sándor

A 72 éves sportember az M1 aktuális csatornának elmondta, a „Bölöni, az erdélyi legenda” rendezői elérték céljukat, bár több mint fél évszázad munkáját nehéz két órába belesűríteni.

Bölöni László számára kényes meccs volt a Steaua-Honvéd

„Én jól tudom, hogy milyen örömökkel és nehézségekkel járt ez a pályafutás, nekem ez sokkal többet jelent, mint az egyszerű nézőnek. Remélem, hogy az itteni nézők is minél többet megértenek ezekből a helyzetekből, ez talán nehezebb, mint otthon, Marosvásárhelyen, ahol éltünk” – idézte az MTI Bölöni Lászlót, aki ezek után rátért az 1985–86-os szezonra. Ekkor a BEK-trófea elhódítása előtt a Steauával a Honvédot is búcsúztatták úgy, hogy első meccsen kikaptak egy Détári-góllal, majd otthon 4–1-re győztek.

„Kellemes emlék ez, eltapostuk az ellenfelet a visszavágón, pedig csodálatos csapat volt az akkori Honvéd, amely a vb-re kijutott magyar válogatott gerincét alkotta. Az a meccs edzőmnek, Jenei Imrének és nekem rendkívül kényes volt, egy külön teher, de egy nagy lehetőség is, és megmutathattuk, hogy milyen nép a magyar” – fogalmazott.

Bölöni László, erdélyi magyar BEK-győztes labdarúgó és edző az életműdíj átvétele után az M4 Sport – Az Év Sportolója Gálán

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Szoboszlai Dominikról elmondta, tudna neki mit mondani edzőként, de ezt ráhagyja a liverpooli légiós trénereire. Közölte, a 25 éves játékosnak elég erősnek kell lennie, hogy méltó legyen a nagy elődök emlékéhez.

A jövő csütörtökön és vasárnap esedékes örményországi, illetve írek elleni budapesti világbajnoki selejtezőről szólva Bölöni László kifejtette, mindkét meccset hozni kell.

A portugáliai döntetlen kitűnő eredmény volt, a csapat helyrehozta a korábbi hibákat, most viszont kutya kötelességük nyerni

– tette hozzá.

Az erdélyi labdarúgás egyik legnagyobb alakja Puskás Ferenc után az egyetlen magyar labdarúgó, aki magasba emelhette a Bajnokcsapatok Európa Kupájának trófeáját. Ezt az eredményt román válogatottként, a román bajnokcsapat, a Steaua Bucuresti játékosaként érte el. Edzőként is maradandót alkotott, bajnokcsapatokat irányított, kupákat nyert, játékosai közé tartozott többek között Cristiano Ronaldo, Axel Witsel, Raphaël Varane, Ricardo Quaresma vagy Petr Cech.