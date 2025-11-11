A Török Labdarúgó Szövetség közzétette azoknak a játékosoknak a névsorát, akikről a vizsgálatok következtében kiderült, hogy érintettek a közelmúltban nagy port kavart fogadási botrányban. A több mint ezer eltiltott labdarúgó közül 27 játékos az élvonalban szerepel – a botrányban pedig olyan topcsapatok is érintettek, mint a Besiktas vagy a Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatasaray.

Sallai Roland csapata, a Galatasaray és a Besiktas is érintett a török fogadási botrányban

Fotó: ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU

Több mint ezer focistát tiltottak el a török fogadási botrány miatt

A TFF a török harmad- és negyedosztály küzdelmeit két hétre felfüggesztette, ám a történtek ellenére a két legfelső ligában folytatódnak a mérkőzések. A szövetség emellett arra kérte a nemzetközi szövetséget (FIFA), hogy 15 nappal hosszabbítsa meg a téli átigazolási időszakot, hogy az érintett klubok kezelni tudják a keretükben keletkező hiányt.

Törökország egyik legnagyobb klubja, a Besiktas közleményt adott ki az ügyben, amelyben azt írta, hogy két játékosuk érintett a fogadási botrányban, ennek ellenére az isztambuli klubnál „teljes mértékben hisznek” az ártatlanságukban. A Sallai Roland címvédő csapat, a Galatasaray ugyancsak elismerte, hogy két játékosa kapcsán derült fény illegális fogadásra, de a klubnál továbbra is együttműködnek a nyomozás alatt.

A török sajtó arról is beszámolt, hogy nyolc embert letartóztattak a nyomozás részeként, köztük Murat Ozkayát, az Eyupspor elnökét és három játékvezetőt. Az élvonal 17. helyén szerénykedő klub nem kívánt nyilatkozni az ügyben. A isztambuli ügyészség múlt pénteken összesen 21 elfogatóparancsot adott ki. Az ügyben a magyar válogatott Szalai Attilát foglalkoztató Kasimpasa tulajdonosát, valamint elnökét is kihallgatják.

A fogadási botrány október végén robbant ki Törökországban, miután Ibrahim Haciosmanoglu, a TFF elnöke kijelentette, hogy több száz játékvezető rendelkezik fogadási számlával. Egész pontosan az 571 regisztrált török játékvezető közül 371-nek volt fogadási számlája, és 152-en aktívan fogadtak is a mérkőzésekre, megsértve ezzel a török szövetség szabályait. A TFF 149 bírót és asszisztenst felfüggesztett 8 és 12 hónap közötti időtartamra.