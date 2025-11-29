Kerkez Milos korábbi csapata, a Bournemouth negyedóra után már kétgóllal vezetett a Sunderland vendégeként. Amine Adli 7. percben szerezte meg a vezetést a vendégeknek, majd Tyler Adams növelte az előnyt egy bődületesen nagy góllal. Az amerikai válogatott középpályás novemberben a Manchester City ellen szerezte meg az első gólját a Bournemouth színeiben, a második találata azonban egészen parádésra sikerült.

A Bournemouth sztárja, Tyler Adams hatalmas gólt lőtt Sunderlandben

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Hatalmas góllal sokkolt a Bournemouth focistája

Adams egy labdaszerzés után a saját térfeléről indult, majd meglátta, hogy Robin Roefs kissé kint áll a kapujából, így nagyjából 43 méterről kapura tűzte a labdát, ami a kapus feje fölött a hálóba pattant.

Golazo from Tyler Adams. 🔥



Reminds me of Michael Bradley at Estadio Azteca. #USMNT



pic.twitter.com/UFrd4KVEG3 — herculez gomez (@herculezg) November 29, 2025

Ez volt a legtávolabbról szerzett gól egy Premier League-meccsen Moisés Caicedo 2024 májusában (50,5 méter) szerzett gólja óta.

Érdekesség, hogy a Chelsea focistája, akkor éppen a Bournemouth ellen talált be. Az Opta adatai szerint csak egyetlen amerikai játékos, Tim Howard szerzett ennél távolabbról gólt az angol élvonalban. A Manchester United korábbi kapusa 2012-ben az Everton színeiben talált be a saját tizenhatosáról.

Az óriási gól azonban még pontot sem ért a 9. helyen álló Bournemouth-nak, ugyanis a szezon meglepetéscsapata az első félidőben előbb tizenegyesből szépített, majd Bertrand Traoré és Brian Brobbey találataival fordítani tudott a hosszabbítás utolsó perceiben emberhátrányba kerülő vendégek ellen.

Drámai meccsen nyert a Manchester City

A Manchester City csak egy hosszabbításban szerzett góllal tudta legyőzni 3-2-re a Leeds United csapatát. Már a találkozó első percében Phil Foden találatával megszerezte a vezetést Pep Guardiola együttese, amely a szünetben már 2-0-ra vezetett. Innen ugyan egyenlített a Leeds United, de a tízperces hosszabbításban ismét Foden volt eredményes, ezzel a manchesteriek otthon tartották a három pontot és pillanatnyilag a tabella második helyére léptek elő.

Premier League, 13. forduló:

Brentford-Burnley 3-1 (0-0)

Manchester City-Leeds United 3-2 (2-0)

Sunderland-Bournemouth 3-2 (1-2)