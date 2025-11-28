Bozsik József, "Cucu", ahogy nagymamája, majd később a szurkolók is becézték, Kispest munkásnegyedében született és nőtt fel.

Bozsik József 100 éve született

Fotó: MTI/Bojár Sándor / nemzetiarchivum.hu

Bozsik József, az Aranycsapat legendás alakja

A család szegény volt, ő kifutófiúként járult hozzá megélhetésükhöz, s

amikor csak tehette legjobb barátjával, a szomszédban lakó Puskás Ferenccel rúgták a grundon a rongylabdát. A kitörést a futball jelentette számára:

a tehetséges fiút tizenegy éves korában leigazolta a Kispesti Atlétikai Club, s 1943-ban bekerült a profi csapatba, első bajnoki mérkőzését a Vasas ellen játszotta. A második világháború végén katonaszökevény bátyjával bujkált, később a szovjetek akarták "malenkij robotra" vinni, de sikerült megszöknie.

A "fordulat éve", az 1948-as kommunista hatalomátvétel után a kommunista sportvezetés a labdarúgást is átszervezte, a legjobb játékosokat a kirakatcsapatnak szánt, 1949-től Budapesti Honvéd néven szereplő kispesti együttesben "összpontosították". A világverő magyar Aranycsapat gerincét alkotó Honvéd az 1950-es évek első felében túlzás nélkül a világ legjobb klubcsapatának számított, a rendkívül magas színvonalú magyar bajnokságot például 1952-ben veretlenül nyerte meg. Bozsik a klubhűség megtestesülése volt, soha nem játszott másik egyesületben: csaknem két évtized alatt 447 bajnoki mérkőzésen szerepelt, 33 gólt szerzett és ötszörös magyar bajnok lett. Érdekesség, hogy a sportsajtóban Bozsik II. néven is említették, mert bátyja, az 1952-ben elhunyt Bozsik István egy ideig a Kispest csapatának kapusa volt.

Tökéletes labdakezelés, nagyszerű rúgótechnika, kivételes játékintelligencia, helyzetfelismerés és irányítóképesség jellemezte. A labdarúgás valóságos művészének tartották, aki vakmerő dolgokat is hajlandó volt "bevállalni".

Jobbfedezet posztjáról negyven-ötven méteres, mindig pontos, tért ölelő átadásokkal hozta helyzetbe társait, elsősorban barátját, Puskás "Öcsit", akivel szavak nélkül is értették egymást. Ő volt az első klasszikus középpályás, fénykorában a világ legjobb támadó fedezetének tartották. Nem volt igazán gyors, de rendkívül jó helyezkedéssel, mozgékonyságával és lendületességével hozta zavarba az ellenfél védelmét - írja az MTI.