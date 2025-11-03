A dulakodás akkor robbant ki, amikor egy Ormskirk West End-játékost lefejeltek a Calci FC elleni találkozó 22. percében. Az eset után elszabadultak az indulatok, előbb a játékosok kerültek összetűzésbe egymással, majd mintegy tucatnyi férfi berohant a pályára, üldözőbe vették Agbasogát, akinek brutális módon ütötték és rúgták a fejét.

A brutálisan összevert focistát azonnal kórházba kellett szállítani

Fotó: Jakub Porzycki/NurPhoto via AFP

Brutálisan bántalmazták a ghánai focistát

A támadás során Richard Agbasoga koponyatörést szenvedett, azonnal kórházba kellett szállítani.

A mérkőzést 2–0-s Ormskirk-vezetésnél félbeszakították, a Calci FC-nek pedig az összes meccsét felfüggesztették, amíg ki nem vizsgálja az ügyet a helyi szövetség. A fegyelmi bizottság az eredmények alapján dönt majd a további intézkedésekről. Magát a csapatot azonban egyelőre nem zárták ki a bajnokságból

Agbasoga rendkívül nehéz helyzetben van, mivel az egészségügyi dolgozó külföldi diák státuszban él az Egyesült Királyságban, ezért nem jogosult betegszabadsági fizetésre. Az Ormskirk West Endnél ezért létrehoztak egy adománygyűjtő oldalt, hogy támogassák a ghánai játékost a rehabilitációja alatt. A csapat már a kórházi költségeiben is segített, és a kezdeményezéssel már több mint 2200 fontot összegyűjtöttek.

A rendőrséghez egyelőre nem érkezett hivatalos panasz, de az ügy nagy felháborodást keltett a helyi futballközösségben, és újra ráirányította a figyelmet az amatőr mérkőzéseken tapasztalható erőszakra.