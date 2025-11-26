Arról hétfőn este az Origón is beszámoltunk, hogy igazi rangadóval ért véget a labdarúgó NB II 14. fordulója. Angyalföldön a szakadó esőben a Vasas 2-1-re kikapott a Budapest Honvédtől, ezzel lecsúszott a tabella második helyére, míg a kispestiek átvették a vezetést. A piros-feketéknél felpörögtek az események, nemrég Szijjártó Péter személyében új elnöke lett a patinás klubnak. A külgazdasági és külügyminiszter úrral a Hír TV készített egy nagyobb interjút a Honvéd szeretete és a csapat előtt álló feladatok kapcsán.

A Budapest Honvéd győzött a Vasas elleni rangadón

A Budapest Honvéd elnöke már gyerekként rajongott a klubért

Szijjártó Péter elmondta, hogy győri gyerekként nem a Verebes-féle legendás csapatért rajongott, hanem egy ember, Disztl Péter miatt a Budapest Honvédhoz húzott a szíve. Nagy tervei vannak a jelenleg másodosztályú klubbal, ahova jelentős tőke áramlik be a közeljövőben fejlesztésekre (egy 4 milliárd forintos beruházási program indul a kormány támogatásával, amelynek része lesz egy modern sportcsarnok, az akadémia felújítása és hosszú távú működtetése is). Az új elnök azt is elmondta, most már az egész családja kötődik a kispesti klubhoz, mivel a gyerekei ott fociznak, a kispesti akadémia kapcsán pedig megjegyezte, hogy nemcsak jó focistákat, hanem egyúttal jó embereket szeretnének ott kinevelni.

Szijjártó Péter azt is megosztotta a nézőkkel, hogy szerinte az a helyzet, hogy a Honvédnak az egyik legfontosabb erőforrása az a múltja, az öröksége. Ezzel kapcsolatban pedig véleménye szerint az elmúlt időszakban nem aknázták ki ezt teljes egészében azok, akik ezt megtehették volna, így a Honvéd jelene és a Honvéd öröksége között egy sokkal erőteljesebb kötődést kell létrehozni.