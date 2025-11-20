Gianluigi Buffon fia – aki szélsőként és csatárként is bevethető –, édesanyja a cseh származású modell Alena Seredová révén jogosult a cseh válogatottban játszani.

Louis Buffon, Gianluigi Buffon fia a cseheknél lövi a gólokat

Fotó: DOMENIC AQUILINA / NurPhoto

Gianluigi Buffon fia a cseheknél parádézik

A novemberi válogatott program során rögtön letette a névjegyét: Azerbajdzsán U19 ellen mesterhármast lőtt, illetve egy gólpasszt is kiosztott a a 6–1-es győzelem során.

Három nappal később Málta ellen csak csereként kapott 13 percet, így gól nélkül maradt, de

az északír U19-es csapat ellen újra tarolt: 24 perc alatt ismét háromszor talált a kapuba, ezzel második mesterhármasát is megszerezve a válogatottban.

Louis Buffon az olasz élvonalbeli Pisa akadémiáján nevelkedik, és már a felnőtt kerethez is csatlakozott: idén eddig csak két bajnokin maradt ki a meccskeretből.

A fiatal támadó elmondása szerint közösen döntöttek a családdal arról, hogy Csehországot választja:

A családommal átbeszéltük, és úgy éreztük, hogy a pályafutásom és a fejlődésem szempontjából ez a legjobb döntés. Anyukám természetesen nagyon boldog volt, apukám pedig büszke rám, hogy első alkalommal kaptam meghívót a válogatottba

– idézte szavait a sajtó.

A legenda fia tehát más úton jár, mint édesapja: míg Gianluigi Buffon két évtizeden át védte az olasz válogatott kapuját, a fiatal Louis most Csehország mezében vívhatja ki magának a hírnevet – és a jelek szerint remek úton halad.