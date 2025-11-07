Live
Több mint húszezer néző tekintette meg az FC Barcelona labdarúgócsapatának péntek délelőtti edzését. Ami azért volt igazán különleges mert a katalán együttes több mint két év után visszatért a felújított Camp Nou stadionba.

Joan Laporta klubelnök ezen a héten reményét fejezte ki, hogy a hónap folyamán még mérkőzést is játszhat a csapat a Camp Nou stadionban, amelyben 2023 májusában lépett legutóbb pályára. A teljes felújítás befejezéséig ugyanakkor még van hátra idő, ennek hosszát nem határozta meg az egyesület. 

Barcelona's Spanish forward Lamine Yamal (R) takes part in the first FC Barcelona open training session at the new Camp Nou on November 7, 2025 in Barcelona. 23,000 fans attended a sold-out open door FC Barcelona training session at the new Camp Nou today, as the stadium reopens following it's closure for refurbishment on May 28, 2023. (Photo by Josep LAGO / AFP)
Két év után először térhettek vissza a játékosok és a szurkolók a Camp Nou stadionba
Fotó: JOSEP LAGO

Minden jegy elkelt az új Camp Nouba

A Barcelona mind a 23 ezer jegyet eladta az edzésre - a klubtagoknak öt, a többi szurkolónak tízeurós áron -, a nézők pedig szinte meccshangulatban fogadták a futballistákat.

A csapatnak 1957 óta otthonául szolgáló Camp Nou teljes körű felújítása 2023 júniusa óta zajlik, ennek eredményeként a stadion nézőtéri kapacitása fokozatosan nő, és végül megközelítőleg 106 ezer szurkoló befogadására lesz alkalmas. (MTI)

 

 

