Joan Laporta klubelnök ezen a héten reményét fejezte ki, hogy a hónap folyamán még mérkőzést is játszhat a csapat a Camp Nou stadionban, amelyben 2023 májusában lépett legutóbb pályára. A teljes felújítás befejezéséig ugyanakkor még van hátra idő, ennek hosszát nem határozta meg az egyesület.

Két év után először térhettek vissza a játékosok és a szurkolók a Camp Nou stadionba

Fotó: JOSEP LAGO

Minden jegy elkelt az új Camp Nouba

A Barcelona mind a 23 ezer jegyet eladta az edzésre - a klubtagoknak öt, a többi szurkolónak tízeurós áron -, a nézők pedig szinte meccshangulatban fogadták a futballistákat.

A csapatnak 1957 óta otthonául szolgáló Camp Nou teljes körű felújítása 2023 júniusa óta zajlik, ennek eredményeként a stadion nézőtéri kapacitása fokozatosan nő, és végül megközelítőleg 106 ezer szurkoló befogadására lesz alkalmas. (MTI)