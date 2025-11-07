Több mint húszezer néző tekintette meg az FC Barcelona labdarúgócsapatának péntek délelőtti edzését. Ami azért volt igazán különleges mert a katalán együttes több mint két év után visszatért a felújított Camp Nou stadionba.
Joan Laporta klubelnök ezen a héten reményét fejezte ki, hogy a hónap folyamán még mérkőzést is játszhat a csapat a Camp Nou stadionban, amelyben 2023 májusában lépett legutóbb pályára. A teljes felújítás befejezéséig ugyanakkor még van hátra idő, ennek hosszát nem határozta meg az egyesület.
Minden jegy elkelt az új Camp Nouba
A Barcelona mind a 23 ezer jegyet eladta az edzésre - a klubtagoknak öt, a többi szurkolónak tízeurós áron -, a nézők pedig szinte meccshangulatban fogadták a futballistákat.
A csapatnak 1957 óta otthonául szolgáló Camp Nou teljes körű felújítása 2023 júniusa óta zajlik, ennek eredményeként a stadion nézőtéri kapacitása fokozatosan nő, és végül megközelítőleg 106 ezer szurkoló befogadására lesz alkalmas. (MTI)
