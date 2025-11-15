A magyar válogatott vasárnap 15 órától fogadja Írországot a budapesti Puskás Arénában, egy pontszerzéssel pedig biztosan életben marad Szoboszlai Dominikék esélye a vb-részvételre. A sorsdöntő találkozó előtt a nemzeti csapat szervezett szurkolói csoportja, a Carpathian Brigade közleményt adott ki, ebben a Magyar Labdarúgó-szövetségnek (MLSZ) is üzenve tájékoztatott arról, hogy ezúttal nem készül a tábortól megszokott koreográfiával.

Fotó: Ladóczki Balázs

A Carpathian Brigade szerint az MLSZ betiltotta a koreográfiát

„Az MLSZ illetékes döntéshozói nem engedélyezik, hogy látványelemekkel támogassuk holnap a Nemzeti Tizenegyet és hogy e módon is fokozzuk, megalapozzuk a holnapi 90 percet a Puskás Arénában. Ergo betiltották a koreográfiát. Az élőképek témájáról sosem adunk hírt előre, azok minden alkalommal egyfajta meglepetésként szolgálnak a csapat és a kilátogató publikum számára. De ezúttal megemlítenénk, hogy a holnapi látvány alapját a piros-fehér-zöld színek és az előző nagy élőképünk témája szolgáltatta volna.

Magyarán a »probléma« nem magával a koreóval van, hanem velünk.

A hivatalos indoklás szerint a legutóbbi mérkőzéseken tapasztalt, ellenük irányuló véleménynyilvánítások (»szidalmazások«) okán tette meg a Szövetség ezt a drasztikus lépést" – állítja a közleményében a szurkolói csoport.

A Carpathian Brigade hozzátette, hogy a két fél között a közelmúltban különböző okokból feszültség alakult ki, és ezek most a sorsdöntő vb-selejtezőre is kihatnak.

„Valóban fogalmaztunk meg kritikákat akár transzparenseken, akár verbálisan, azonban mindezek sosem voltak személyes jellegűek. Mi csupán azt szeretnénk, hogy egy valódi párbeszéd alakuljon ki a Szövetség és a szurkolók között. Úgy véljük, a Szövetségen belül sem húz mindenki egy irányba, többször születtek egymásnak ellentmondó állítások, vagy akár döntések különböző ügyekben – áll a közleményben, amely így zárul: – Erkölcsi kötelességünknek tartjuk, hogy irányt mutassunk, így a »kitiltott« nemzeti színű lobogóink föltartása helyett

arra kérjük a 12. játékost, tehát mindenkit, aki a magyar futball sikeréért szurkol, hogy hozzon magával sálat, zászlót a mérkőzésre!

Mutassuk meg együtt, egységesen, hogy kiállunk mindezekért az értékekért! Kérjük, minden kilátogató szurkoló csatlakozzon hozzánk a 12. percben, hogy közösen mutathassunk példát, erőt! A csapatot pedig hajszoljuk bele a győzelembe, hogy együtt álmodhassuk tovább a magyar futball negyven éve dédelgetett álmát!"