A magyar válogatott vasárnap 15 órától fogadja Írországot a budapesti Puskás Arénában, egy pontszerzéssel pedig biztosan életben marad Szoboszlai Dominikék esélye a vb-részvételre. A sorsdöntő találkozó előtt a nemzeti csapat szervezett szurkolói csoportja, a Carpathian Brigade közleményt adott ki, ebben a Magyar Labdarúgó-szövetségnek (MLSZ) is üzenve tájékoztatott arról, hogy ezúttal nem készül a tábortól megszokott koreográfiával.
A Carpathian Brigade szerint az MLSZ betiltotta a koreográfiát
„Az MLSZ illetékes döntéshozói nem engedélyezik, hogy látványelemekkel támogassuk holnap a Nemzeti Tizenegyet és hogy e módon is fokozzuk, megalapozzuk a holnapi 90 percet a Puskás Arénában. Ergo betiltották a koreográfiát. Az élőképek témájáról sosem adunk hírt előre, azok minden alkalommal egyfajta meglepetésként szolgálnak a csapat és a kilátogató publikum számára. De ezúttal megemlítenénk, hogy a holnapi látvány alapját a piros-fehér-zöld színek és az előző nagy élőképünk témája szolgáltatta volna.
Magyarán a »probléma« nem magával a koreóval van, hanem velünk.
A hivatalos indoklás szerint a legutóbbi mérkőzéseken tapasztalt, ellenük irányuló véleménynyilvánítások (»szidalmazások«) okán tette meg a Szövetség ezt a drasztikus lépést" – állítja a közleményében a szurkolói csoport.
A Carpathian Brigade hozzátette, hogy a két fél között a közelmúltban különböző okokból feszültség alakult ki, és ezek most a sorsdöntő vb-selejtezőre is kihatnak.
„Valóban fogalmaztunk meg kritikákat akár transzparenseken, akár verbálisan, azonban mindezek sosem voltak személyes jellegűek. Mi csupán azt szeretnénk, hogy egy valódi párbeszéd alakuljon ki a Szövetség és a szurkolók között. Úgy véljük, a Szövetségen belül sem húz mindenki egy irányba, többször születtek egymásnak ellentmondó állítások, vagy akár döntések különböző ügyekben – áll a közleményben, amely így zárul: – Erkölcsi kötelességünknek tartjuk, hogy irányt mutassunk, így a »kitiltott« nemzeti színű lobogóink föltartása helyett
arra kérjük a 12. játékost, tehát mindenkit, aki a magyar futball sikeréért szurkol, hogy hozzon magával sálat, zászlót a mérkőzésre!
Mutassuk meg együtt, egységesen, hogy kiállunk mindezekért az értékekért! Kérjük, minden kilátogató szurkoló csatlakozzon hozzánk a 12. percben, hogy közösen mutathassunk példát, erőt! A csapatot pedig hajszoljuk bele a győzelembe, hogy együtt álmodhassuk tovább a magyar futball negyven éve dédelgetett álmát!"
Vb-lázban ég a világ!
Zajlanak a labdarúgó-világbajnokság selejtezői, és közeledik minden idők legnagyobb tornája. Először 48 válogatott lép majd pályára azon a világbajnokságon, amelynek az Amerikai Egyesült Államok, Mexikó és Kanada ad otthont. A selejtezők minden fordulója tele van izgalommal, drámával és meglepetésekkel – hiszen a vb mindig több, mint egy torna: ez maga a futballünnep! A TippmixPRO-n pedig még izgalmasabbak a selejtezők – tippelj, és éld át a világbajnoki hangulatot!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!