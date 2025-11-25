A Bajnokok Ligája keddi játéknapjának rangadóján két korábbi BL-győztes, a Chelsea és a Barcelona találkozott Londonban. A két csapat korábban tizennégyszer találkozott, és a hat döntetlen mellett négy-négy siker született. Ugyan a legutóbbi összecsapásukat a katalánok nyerték 3-0-ra a Camp Nouban, – ahová a hétvégén kiütéses győzelemmel tért vissza a csapat – de az angol klub 2019 szeptembere óta a csoportkörökben, vagy a ligaszakaszban veretlen a Stamford Bridge-en.
A Chelsea és a Barcelona egyaránt jó formában várhatta a mérkőzést, négy kör után pedig pontszámmal álltak a tabellán, hazájuk bajnokságában pedig egyaránt a második helyet foglalták el.
Már a szünetre három góllal vezethetett volna a Chelsea a Barcelona ellen
Lendületesen kezdődött a találkozó, a Chelsea kis híján már a 4. percben megszerezte a vezetést, de kezezés miatt nem adták meg Enzo Fernández gólját, majd a túloldalon Ferrán Torres ajtó-ablak helyzetben lőtt kapu mellé.
A folytatásban sokkal veszélyesebben játszott a londoni együttes. A 23. percben újabb gólt úszott meg a katalán együttes, ugyanis Enzo Fernández hiába fejelt közelről a kapuba egy hazai szabadrúgás után, három csapattársa is lesen volt. Négy perccel később viszont már megszerezte a Chelsea a vezetést egy öngóllal: Cuccurella adott be laposan egy kis szöglet után, majd Neto sarkazásánál ugyan Ferrán Torres még menteni tudott, de Koundé véletlenül a csapattársa lábai közül a saját kapujába passzolta a labdát.
Az eső félidő végén Ronald Araújo hozta még nehezebb helyzetbe a Barcelonát, miután második sárga lapja után kiállította a játékvezető.
A második félidő elején gyorsan eldöntötte a meccset Enzo Maresca csapata. Ugyan a szünetben csereként beállt Santos gólját még les miatt érvénytelenítették, de az 55. percben már tovább növelte előnyét a Chelsea. Estevao alaposan megforgatta a Barcelona védelmét, két védőt is kicselezett, majd a rövid felső sarokba bombázott. A brazil szélső idei ötödik gólját jegyezte, amivel beérte Enzo Fernándezt a házi góllövőlistán.
A 73. percben végleg megpecsételődött a spanyolok sorsa. Liam Delap gólja után ugyan először lest jelzett a partjelző, de hosszas VAR-vizsgálat után megadták a találatot.
A meglehetősen tartalékos Manchester City 2-0-ra kikapott a Bayer Leverkusentől, ezzel Pep Guardiola csapata elvesztette veretlenségét. A németek Grimaldo góljával szereztek vezetést az első félidő derekánál, majd Patrik Schick növelte az előnyt az 54. percben. A manchesteri bravúr történelmi mérföldkő a Leverkusennek, ugyanis ez volt a klub 50. BEK/BBL-győzelme.
Eredmények:
Bajnokok Ligája, alapszakasz, 5. forduló:
Manchester City (angol)-Bayer Leverkusen (német) 0-2 (0-1)
gól: Grimaldo (23.), Schick (54.)
Chelsea (angol)-FC Barcelona (spanyol) 3-0 (1-0)
gól: Koundé (27., öngól), Estevao (55.), Delap (73.)
piros lap: Araújo (44., Barcelona)
Borussia Dortmund (német)-Villarreal (spanyol) 4-0 (1-0)
gól: Guirassy (45+2., 54.), Adeyemi (58.), Svensson (95.)
piros lap: Foyth (53., Villarreal)
SSC Napoli (olasz)-Qarabag (azeri) 2-0 (0-0)
gól: McTominay (66.), Jankovic (72., öngól)
Slavia Praha (cseh)-Athletic Bilbao (spanyol) 0-0
Bodö/Glimt (norvég)-Juventus (olasz) 2-3 (1-0)
gól: Blomberg (27.), Fet (87., 11-esből), illetve Openda (48.), McKennie (59.), J. David (91.)
Olympique Marseille (francia)-Newcastle United (angol) 2-1 (0-1)
gól: Aubameyang (46., 50.), illetve Barnes (6.)
Ajax Amsterdam (holland)-Benfica (portugál) 0-2 (0-1)
gól: Dahl (6.), Barreiro (90.)
Galatasaray (török) - Union Saint-Gilloise (belga) 0-1 (0-0)
gól: P. David (57.) piros lap: Unyay (89., Galatasaray)
