A Bajnokok Ligája keddi játéknapjának rangadóján két korábbi BL-győztes, a Chelsea és a Barcelona találkozott Londonban. A két csapat korábban tizennégyszer találkozott, és a hat döntetlen mellett négy-négy siker született. Ugyan a legutóbbi összecsapásukat a katalánok nyerték 3-0-ra a Camp Nouban, – ahová a hétvégén kiütéses győzelemmel tért vissza a csapat – de az angol klub 2019 szeptembere óta a csoportkörökben, vagy a ligaszakaszban veretlen a Stamford Bridge-en.

A Chelsea meglepte a Barcelonát a BL-ben

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

A Chelsea és a Barcelona egyaránt jó formában várhatta a mérkőzést, négy kör után pedig pontszámmal álltak a tabellán, hazájuk bajnokságában pedig egyaránt a második helyet foglalták el.

Már a szünetre három góllal vezethetett volna a Chelsea a Barcelona ellen

Lendületesen kezdődött a találkozó, a Chelsea kis híján már a 4. percben megszerezte a vezetést, de kezezés miatt nem adták meg Enzo Fernández gólját, majd a túloldalon Ferrán Torres ajtó-ablak helyzetben lőtt kapu mellé.

A folytatásban sokkal veszélyesebben játszott a londoni együttes. A 23. percben újabb gólt úszott meg a katalán együttes, ugyanis Enzo Fernández hiába fejelt közelről a kapuba egy hazai szabadrúgás után, három csapattársa is lesen volt. Négy perccel később viszont már megszerezte a Chelsea a vezetést egy öngóllal: Cuccurella adott be laposan egy kis szöglet után, majd Neto sarkazásánál ugyan Ferrán Torres még menteni tudott, de Koundé véletlenül a csapattársa lábai közül a saját kapujába passzolta a labdát.

Jules Koundé ritkán látható öngólt lőtt a Stamford Bridge-en

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Az eső félidő végén Ronald Araújo hozta még nehezebb helyzetbe a Barcelonát, miután második sárga lapja után kiállította a játékvezető.

A második félidő elején gyorsan eldöntötte a meccset Enzo Maresca csapata. Ugyan a szünetben csereként beállt Santos gólját még les miatt érvénytelenítették, de az 55. percben már tovább növelte előnyét a Chelsea. Estevao alaposan megforgatta a Barcelona védelmét, két védőt is kicselezett, majd a rövid felső sarokba bombázott. A brazil szélső idei ötödik gólját jegyezte, amivel beérte Enzo Fernándezt a házi góllövőlistán.