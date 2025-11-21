Otthoni balesetben törte el a lábujját a Chelsea sztárjátékosa, Cole Palmer.

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Eltört a lábujja a Chelsea-sztár Cole Palmernek

Enzo Maresca, a londoni csapat argentin vezetőedzője pénteki sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy a 23 éves támadó kihagyja a Burnley elleni hétvégi bajnokit, majd az FC Barcelona elleni Bajnokok Ligája- és az Arsenal elleni Premier League-rangadókat is.

Biztosan nem fog pályára lépni hétvégén, ahogy a Barcelona vagy az Arsenal ellen sem. Sajnos két nappal ezelőtt balesetet szenvedett otthon, és megütötte a lábujját, ami eltört. Kiábrándító, de az ilyesmi megtörténhet

- mondta Enzo Maresca.

Hozzátette, nagyon közel volt ahhoz, hogy visszatérjen az ágyéksérülése után, viszont

ez a sérülés most visszavetette a fejlődését, így még egy kis időre van szüksége a felépüléshez.

Team news ahead of our #PL return. 🗞️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) November 21, 2025

Az előző idényben kiemelkedően teljesítő Palmer a mostani szezonban folyamatosan sérülésekkel bajlódik, így még csak négy tétmérkőzésen lépett pályára, ezeken két gólt szerzett.