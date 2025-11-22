Live
Van bőr a képükön: Az EU vezetői átírták Trump béketervét, majd elküldték Washingtonba

Az angol labdarúgó-bajnokság 12. fordulójának nyitómérkőzésén a Chelsea 2-0-ra nyert az újonc Burnley otthonában. A Chelsea ezzel sorozatban harmadik bajnoki mérkőzését nyerte meg a Premier League-ben.

Az első félidőben a Chelsea valamivel többet birtokolta a labdát, a 37. percben pedig a portugál válogatott Pedro Neto fejesgóljával megszerezte a vezetést.

Enzo Ferández, a Chelsea csapatkapitánya lőtte a londoni csapat második gólját
Enzo Ferández, a Chelsea csapatkapitánya lőtte a londoni csapat második gólját 
Fotó: Andy Buchanan/AFP

Fiatalos lendület repíti a Chelsea-t

A fordulás után a londoni csapat kontrollálta a találkozót, a Burnley pedig teljesen veszélytelen volt a kapura. A mérkőzést aztán a világbajnok Enzo Fernández döntött el, aki a 88. percben a 19 éves Marc Guiu átadása után lőtt az üres kapuba.

A Chelsea ezzel a győzelemmel feljött a tabella második helyére, és három pontra megközelítette a vasárnap pályára lépő Arsenalt. 

A Chelsea a Premier League történetének második olyan csapata lett, amely 50 egymást követő bajnoki mérkőzésen állt fel úgy, hogy a kezdőjében minden játékos 30 év alatti volt. Ilyet korábban csak az Aston Villa tudott felmutatni 2012 szeptembere és 2014 januárja között. A birminghami csapat akkor 59 meccset hozott le sorozatban ilyen "fiatalos" összetételben. 

