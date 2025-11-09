Federico Chiesa karrierje nem olyan fordulatot vett Angliában, amilyenben reménykedett. Az Európa-bajnok futballista 2024 nyarán igazolt Liverpoolba, de szinte sosem látott vendég volt a pályán. Így bár bajnok lett a Vörösökkel az előző idényben, a nyáron többször felmerült a távozásának lehetősége, Olaszországból igyekeztek hazacsábítani őt. Látszólag ő is nyitott volt a váltásra, de végül maradt Liverpoolban, és ez talán jó döntésnek bizonyult.

Federico Chiesa közkedvelt figura Liverpoolban, még ha nem is játszik sokat

Fotó: RALF IBING / firo Sportphoto

A talán szót nem hagyhatjuk ki, mert Chiesa egyre több játéklehetőséget kap annak ellenére is, hogy a klub a nyáron csillagászati összegekért szerződtetett támadókat Alexander Isak és Hugo Ekitiké személyében. Ez egyre több játéklehetőség viszont még mindig kevés, a Premier League-ben vagy a Bajnokok Ligájában egyszer sem kezdett, csak 110, illetve 47 perc jutott neki a két sorozatban, csupán a két Ligakupa-meccset játszotta végig.

Chiesa saját szurkolói dalt kapott Liverpoolban

Ezen számok már előrelépésnek számítanak az előző idényhez képest, de továbbra is bizonyítja, hogy Chiesa nem tartozik Arne Slot vezetőedző kedvencei közé. A szurkolók eközben mindig szerették az olasz futballistát, mert amikor olykor-olykor játszhat, láthatóan mindent belead, ráadásul a kevés játékperc ellenére is fontos gólokkal segíti a csapatot.

Chiesa mindenesetre furcsállotta a Liverpool-szurkolók felé áradó szeretetét. Már dal is született a tiszteletére, és ez minden alkalommal felcsendül, amikor a játékos pályára lép, vagy éppen melegíteni kezd. És ez nem csak a fülbemászó dallam (Dean Martin Sway című száma az eredeti) miatt van így.

Eleinte kicsit kínos volt, olyannak énekeltek, aki éppen nem játszott! De nagyon értékeltem

– vallotta be Chiesa a Sky Sportsnak adott interjújában. – Aztán, amikor elkezdtem játszani, és az elmúlt hónapokban, amikor jöttek a gólok, örültem, mert végül értelmet nyert a dal. Akkor már tényleg olyasvalakinek énekeltek, aki valóban játszik. De a támogatás egyszerűen elképesztő volt. Nagyon boldog vagyok, és megtisztelő, hogy egy ilyen fantasztikus szurkolótáborért játszhatok. Ilyen kapcsolatra vágyik a szurkolókkal minden focista. Tavaly nem játszottam sokat, szóval a szurkolók támogatása jó okot adott arra, hogy még többet dolgozzak. Ezt nap mint nap megteszem, de a szurkolók támogatása segít, hogy még inkább próbálkozz. Azt hiszem, azért kedvelnek, mert mindig a maximumot nyújtom, amikor játszom.