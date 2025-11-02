Live
Cristiano Ronaldo a hosszabbítás 15. percében értékesített tizenegyesével segítette győzelemhez az al-Nasszr csapatát, amely így továbbra is őrzi hibátlan mérlegét. Cristiano Ronaldo első szaúdi bajnoki címére hajt.

Az al-Nasszr a szaúdi ligában 2–1-re legyőzte az al-Fayhát. Nincs új a nap alatt, Cristiano Ronaldo két gólt szerzett. Előbb Kingsley Coman átadásából egyenlített még az első félidőben, majd jött a meccs utolsó szakaszában szerzett, furcsa gólja.

Cristiano Ronaldo volt a csapata hőse
Cristiano Ronaldo volt a csapata hőse
Fotó: MOHAMMED SAAD / ANADOLU

Cristiano Ronaldo gólja döntött

Cristiano Ronaldo a hosszabbítás legvégén szerezte meg az al-Nasszr győztes gólját tizenegyesből, az igazán érdekes pedig az volt, amiért büntetőt kapott a csapata. Egy beívelés után a védő és a csatár feje között pattogott a labda, ami közben talán a védő kezét is érintette a labda. Végül hosszú videózás után adták meg a tizenegyest, amit CR gólra váltott, majd egészen érdekes módon ünnepelte a gólját.

A videót az esetről ITT nézheti meg.

Az ítélet után a liga több sztárja is mosolygós fejeket posztolt a közösségi oldalakra, amiért szerintük nevetséges tizenegyest kapott az al-Nasszr.

Ronaldo győztes góljával már nyolc bajnoki gólnál jár ebben a szezonban, és zsinórban ötödik mérkőzésén talált be klubcsapata színeiben. Az al-Nasszr ezzel továbbra is három ponttal vezeti a tabellát a második helyen álló al-Taawoun előtt.

