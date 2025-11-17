A magyar válogatott ellen drámai győzelmet arató írek korábban a portugálokat is megverték, és végül e két sikernek köszönhetően biztosították be a pótselejtezős helyüket. Cristiano Ronaldo a dublini mérkőzésen piros lapot kapott, így a 9-1-es eredménnyel véget ért portugál-örmény találkozón nem játszhatott, sőt, még az is elképzelhető, hogy a 2026-os vb-n egy vagy két csoportmérkőzést ki kell majd hagynia.

Cristiano Ronaldo piros lapot kapott az írek elleni vb-selejtezőn

Fotó: PAUL FAITH / AFP

Cristiano Ronaldo miatt indítanak támadást a portugálok a FIFA ellen

A Dara O'Shea lekönyöklése miatt kiállított Ronaldo akár hosszabb eltiltást is kaphat, melynek értelmében egy vagy két találkozót kihagyhat a 2026-os tornáról, amely az utolsó világbajnoksága lesz. Portugáliai jelentések szerint az ország futballszövetsége panaszt készül benyújtani a FIFA-hoz, miszerint Ronaldo eltiltása nem terjedjen tovább az örmények eleni meccsnél. Ha a portugálok sikerrel járnak, akkor az ötszörös aranylabdás már a nyitómérkőzésen is pályára léphet. A fegyelmi bizottság várhatóan a jelenlegi nemzetközi szünet végén hozza meg végleges döntését Ronaldo eltiltásáról.

A portugálok arra tervezik alapozni érvelésüket, hogy Dublinban barátságtalan légkör fogadta a csapatot,

valamint az írek szövetségi kapitánya azzal vádolta meg – szerintuk teljesen jogtalanul – Ronaldót, hogy a 40 éves klasszis még a két válogatott előző találkozóján nyomást gyakorolt a játékvezetőre. A portugál szövetség azt is érvként hozza fel, hogy legnagyobb sztárjának ez volt az első piros lapja a válogatottban, ahol 225 mérkőzést kiállítás nélkül hozott le.

🚨 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Cristiano Ronaldo will play his 6️⃣th World Cup!



No player has 𝙀𝙑𝙀𝙍 gone beyond 5 👀



2006 🇩🇪⁰2010 🇿🇦⁰2014 🇧🇷⁰2018 🇷🇺⁰2022 🇶🇦⁰2026 🇨🇦 🇲🇽 🇺🇸



History maker! 📚 pic.twitter.com/Q5EiDEQfHt — 433 (@433) November 16, 2025

A 226-szoros válogatott, ezzel abszoút rekorder Ronaldo pályafutása hatodik világbajnokságára készül. Amennyiben a jövő évi tornán pályára lép, ezzel is csúcsot dönt majd, ugyanis korábban egyetlen futballista sem szerepelt még ötnél több vb-n.

