A FIFA kedden három meccsre tiltotta el a portugál csatárt, azonban kettőt felfüggesztett, egyet pedig már letöltött az Örményország elleni világbajnoki selejtezőn, így Cristiano Ronaldo biztosan játszhat majd a világbajnoki csoportmeccseken.

Cristiano Ronaldo eltiltásának egy részét felfüggesztették

Fotó: PAUL FAITH / AFP

Cristiano Ronaldo az írek ellen nem bírt magával

A portugálok november 13-án 2-0-ra kikaptak Írországban, Ronaldo az 59. percben először sárga lapot kapott, mert könyökkel eltalálta az írek hátvédjét, Dara O'Shea-t, majd a hosszú percekig tartó videóbírós ellenőrzés után piros lapra módosították az ítéletet. A 40 éves futballistát a 226. mérkőzésén állították ki először a válogatottban - írja az MTI.

Az első találgatások arról szóltak, hogy akár három mérkőzést is ki kell majd hagynia, így lemarad a jövő évi világbajnokság első két csoportmeccséről.

A portugálok legnagyobb sztárjuk nélkül 9-1-re verték az örményeket, így a magyar érdekeltségű csoport első helyezettjeként kijutottak a világbajnokságra.