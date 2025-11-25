Live
Már a nyugati sajtó is Zelenszkij csúfos buktáján lovagol

Eldőlt Marco Rossi jövője

Cristiano Ronaldónak csak egy válogatott mérkőzést kellett kihagynia eltiltás miatt a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) fegyelmi testületének keddi döntése értelmében. Cristiano Ronaldo nem lehetett biztos abban, hogy nem kell majd kihagynia világbajnoki csoportmeccseket a meggondolatlansága miatt.

A FIFA kedden három meccsre tiltotta el a portugál csatárt, azonban kettőt felfüggesztett, egyet pedig már letöltött az Örményország elleni világbajnoki selejtezőn, így Cristiano Ronaldo biztosan játszhat majd a világbajnoki csoportmeccseken.

Cristiano Ronaldo eltiltásának egy részét felfüggesztették
Fotó: PAUL FAITH / AFP

Cristiano Ronaldo az írek ellen nem bírt magával

A portugálok november 13-án 2-0-ra kikaptak Írországban, Ronaldo az 59. percben először sárga lapot kapott, mert könyökkel eltalálta az írek hátvédjét, Dara O'Shea-t, majd a hosszú percekig tartó videóbírós ellenőrzés után piros lapra módosították az ítéletet. A 40 éves futballistát a 226. mérkőzésén állították ki először a válogatottban - írja az MTI.

Az első találgatások arról szóltak, hogy akár három mérkőzést is ki kell majd hagynia, így lemarad a jövő évi világbajnokság első két csoportmeccséről.

A portugálok legnagyobb sztárjuk nélkül 9-1-re verték az örményeket, így a magyar érdekeltségű csoport első helyezettjeként kijutottak a világbajnokságra.

