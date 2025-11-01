Azt követően, hogy az U15-ösök között csak májusban mutatkozott be, csütörtökön Törökország ellen debütált Portugália 16 éven aluli válogatottjában Cristiano Ronaldo Jr, aki a 2-0-ra megnyert mérkőzésen a hosszabbításban állt be csereként.

Cristiano Ronaldo Jr apjához hasonlón a 7-es mezben játszik

Fotó: DAMIR SENCAR / AFP

Cristiano Ronaldo fia az U16-os válogatottban is letette a névjegyét

A szaúdi Al-Naszr akadémiáját erősítő portugál tehetség aztán szombaton a Wales ellen 3-0-ra megnyert találkozón pedig már az első gólját is megszerezte a korosztályos nemzeti csapatban. A 42. percben egy kiugratás után higgadtan gurított a kapuba, ezzel megszerezve a vezetést a portugáloknak.

A történelmi pillanatról a büszke apuka, a nemrég pályafutása 950. gólját megszerző Cristiano Ronaldo is megemlékezett az Instagramon, ahol három tűz emojival jelezte, mennyire tetszett neki a találat. Bár Ronaldo a kötelezettségei miatt nem lehetett ott Antalyában, a nagymama, Dolores a helyszínen támogatta a fiatal tehetséget. Dolores egyébként ott volt mindig fia, Cristiano Ronaldo fontos meccsein is, gyerekkorában is feltűnt a lelátókon.

Ronaldo Jr. a szurkolókat is lenyűgözte, a kommentszekciót valósággal elárasztották a dicséretek, sokan pedig már most úgy vélik, hogy képességei alapján még az apjánál is fényesebb karriert futhat be a 15 éves tehetség.

„Cristiano Ronaldo Jr. fantasztikus gólt lőtt a portugál U16-os válogatottban! Úgy tűnik, az alma nem esett messze a fájától – születőben van a jövő sztárja!” – írta egy szurkoló a közösségi médiában.

„Nincs szükség DNS-tesztre” – viccelődött egy másik.

„Hatalmas lépésekben fejlődik a kis srác” – írta egy harmadik.

Micsoda gól. Cristiano Ronaldo olyan szörnyeteget teremtett, amire senki sincs felkészülve” – állapította meg egy negyedik.

„Határozottan állítom, hogy az apjánál is többet fog elérni” – jelentette ki kissé bátran egy másik kommentelő.

A szombati mérkőzés volt az második a háromból, amelyet az U16-os portugál válogatott Törökországban játszik a szövetségi kupa nevezetű nemzetközi torna keretében. Portugália legközelebb hétfőn lép pályára, akkor majd Angliával csap össze.