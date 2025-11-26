A szaúdi labdarúgó-bajnokság 9. fordulójában Cristiano Ronaldo klubja, az al-Nasszr hazai pályán 4-1-re legyőzte az al-Halídzs csapatát. A végeredményt az ötszörös aranylabdás állította be, de nem akármilyen góllal: a 40 éves klasszis csodás mozdulattal ollózott az ellenfél kapujába.

Cristiano Ronaldo szenzációs gólt ollózott az al-Nasszr csapatában

Fotó: Fayez NURELDINE/AFP

Cristiano Ronaldo csodagólját élőben láthatták a Márton testvérek

A Párizsban olimpiai aranyérmes magyar tekvondós, Márton Viviana az ikertestvérével, a kétszeres világbajnok Márton Luanával együtt élhette át a fantasztikus pillanatot, miután együtt látogattak ki Ronaldóék meccsére. A Spanyolországban élő és készülő 19 éves klasszisok finn edzőnőjük, Suvi Mikkonen társaságában tekintették meg a mérkőzést.

A kiváló sportolókat teljesen elragadta a hangulat, még a portugál világsztár nevével ellátott mezt is vásároltak az al-Nasszr ajándékboltjában

– vette észre a Bors.

Nem túlzás azt állítani, hogy a Márton ikrek feltették a térképre a tekvondó sportágat Magyarországon, hiszen Viviana olimpiai bajnok lett Párizsban, míg testvére már kétszeres világbajnoknak mondhatja magát.

Kapcsolódó cikkek