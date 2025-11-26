Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Von der Leyen csak most jött rá, mekkora a baj

Tudta?

Férfiak tömegei szedik – most kiderült, hogy akár egy évvel is megrövidítheti az életüket

Link másolása
Vágólapra másolva!
Fantasztikus élményt élhetett át az olimpiai bajnok magyar tekvondós, Márton Viviana az ikertestvérével, a kétszeres világbajnok Márton Luanával együtt. A két kiváló sportoló élőben láthatta, amint Cristiano Ronaldo csodaszép gól ollózott az al-Nasszr bajnoki meccsén.

A szaúdi labdarúgó-bajnokság 9. fordulójában Cristiano Ronaldo klubja, az al-Nasszr hazai pályán 4-1-re legyőzte az al-Halídzs csapatát. A végeredményt az ötszörös aranylabdás állította be, de nem akármilyen góllal: a 40 éves klasszis csodás mozdulattal ollózott az ellenfél kapujába.

Cristiano Ronaldo szenzációs gólt ollózott az al-Nasszr csapatában
Cristiano Ronaldo szenzációs gólt ollózott az al-Nasszr csapatában
Fotó: Fayez NURELDINE/AFP

Cristiano Ronaldo csodagólját élőben láthatták a Márton testvérek

A Párizsban olimpiai aranyérmes magyar tekvondós, Márton Viviana az ikertestvérével, a kétszeres világbajnok Márton Luanával együtt élhette át a fantasztikus pillanatot, miután együtt látogattak ki Ronaldóék meccsére. A Spanyolországban élő és készülő 19 éves klasszisok finn edzőnőjük, Suvi Mikkonen társaságában tekintették meg a mérkőzést. 

A kiváló sportolókat teljesen elragadta a hangulat, még a portugál világsztár nevével ellátott mezt is vásároltak az al-Nasszr ajándékboltjában 

– vette észre a Bors.

Nem túlzás azt állítani, hogy a Márton ikrek feltették a térképre a tekvondó sportágat Magyarországon, hiszen Viviana olimpiai bajnok lett Párizsban, míg testvére már kétszeres világbajnoknak mondhatja magát. 

Kapcsolódó cikkek

Márton Viviana: Soha nem fogunk egymás ellen verekedni
Most már vb-aranya is van a legfiatalabb magyar olimpiai bajnoknak
Márton Luanán ámul a világ, megcsinálta a lehetetlent!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!