Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem csitul a botrány. Cristiano Ronaldo ismét reflektorfénybe került, amikor a portugál válogatott 2-0-s vereséget szenvedett Dublinban az írek elleni világbajnoki selejtezőn. A világsztár támadó azonban ezúttal nem a játékával, hanem a nagy port kavaró piros lapjával hívta fel magára a figyelmet.

A mérkőzés előtt Cristiano Ronaldo még úgy nyilatkozott, hogy „próbál jófiú lenni”, hogy elnyerje az ír szurkolók szimpátiáját.

Heimir Hallgrimssonnal is balhézott egy sor Cristiano Ronaldo
Heimir Hallgrimssonnal is balhézott egy sor Cristiano Ronaldo
Fotó: X

Hallgrimsson belemászott Cristiano Ronaldo fejébe

Nos, ez nagyon nem jött össze: a találkozó azonban egészen másképp alakult, a portugál sztár a 226. válogatott meccsén megkapta első piros lapját, miután összecsapott Dara O’Shea-vel, ráadásul sírós jelet imitálva jelezte az elégedetlenségét, szerinte az ír rájátszott az esetre.

A svéd játékvezető először csak sárga lapot adott, ám a VAR közbelépése után piros lapra változtatta a döntést. Ronaldo frusztráltan, gúnyosan tapsolta az ír drukkereket, és szóváltásba keveredet az ír szövetségi kapitánnyal, Heimir Hallgrimssonnal is.

Hallgrimsson az eset után úgy nyilatkozott, lehet, hogy 

ő „mászott Ronaldo fejébe”. A korábbi napok sajtótájékoztatóján az izlandi szakember arra figyelmeztette a bírókat, hogy ne hagyják magukat Ronaldo hírneve által befolyásolni – állítása szerint a portugál klasszis korábban már többször „irányította a játékvezetőt”.

A meccs után Hallgrimsson hangsúlyozta: 

Az ő pályán mutatott viselkedése okozta a piros lapot, nem én – hacsak nem valóban belemásztam a fejébe.

 A rövid szóváltás után kézfogás zárta az ügyet, és Hallgrimsson szerint „semmi különös nem volt benne, csak egy kis butaság Ronaldótól”.

Roberto Martínez más szemszögből látja a dolgokat

A portugálok szövetségi kapitánya, Roberto Martínez természetesen védte csapatkapitányát. Szerinte túl szigorú döntés született, hiszen „egy olyan kapitányról van szó, akit 226 válogatott meccsen egyszer sem állítottak ki”. Hozzátette: Ronaldo folyamatosan küzdött a tizenhatoson belül, és szerinte az eset rosszabbnak látszódott, mint amilyen valójában volt, szimpla testmozdulatként értelmezte, nem szándékos könyöklésként.

Martínez kritikával illette Hallgrimssont is, aki szerinte már a sajtótájékoztatón befolyásolta a játékvezetőket Ronaldóval kapcsolatban.

C. Ronaldo biztosan kihagyja Portugália utolsó csoportselejtezőjét Örményország ellen, de a FIFA fegyelmi szabályzatai szerint akár három mérkőzésre is eltilthatják erőszakos cselekedet – például könyöklés – miatt. Ha Portugália közvetlenül kijut a vb-re, az eltiltást a nyári világbajnokság csoportmeccsein töltheti le; ha pótselejtezőre kényszerülnek – reményeink szerint így lesz, és a magyar válogatott jut ki egyensen ágon a vb-re –, akkor ott.

A végső döntést a FIFA fegyelmi bizottsága hozza majd meg.  

Ronaldo rosszul lett az ír papagájtól, mehet sírni – durva beszólások és mémek
Cristiano Ronaldo piros lapot kapott – videó
Drámai hírt kapott a magyar válogatott, sokkoló meglepetéssel ért véget az ír-portugál meccs

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!