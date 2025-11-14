A mérkőzés előtt Cristiano Ronaldo még úgy nyilatkozott, hogy „próbál jófiú lenni”, hogy elnyerje az ír szurkolók szimpátiáját.

Heimir Hallgrimssonnal is balhézott egy sor Cristiano Ronaldo

Fotó: X

Hallgrimsson belemászott Cristiano Ronaldo fejébe

Nos, ez nagyon nem jött össze: a találkozó azonban egészen másképp alakult, a portugál sztár a 226. válogatott meccsén megkapta első piros lapját, miután összecsapott Dara O’Shea-vel, ráadásul sírós jelet imitálva jelezte az elégedetlenségét, szerinte az ír rájátszott az esetre.

Cristiano Ronaldo moments before disaster who’s crying now 😂😂 pic.twitter.com/xtRaJWrHX0 — Owen (@Owene2220) November 13, 2025

A svéd játékvezető először csak sárga lapot adott, ám a VAR közbelépése után piros lapra változtatta a döntést. Ronaldo frusztráltan, gúnyosan tapsolta az ír drukkereket, és szóváltásba keveredet az ír szövetségi kapitánnyal, Heimir Hallgrimssonnal is.

Hallgrimsson az eset után úgy nyilatkozott, lehet, hogy

ő „mászott Ronaldo fejébe”. A korábbi napok sajtótájékoztatóján az izlandi szakember arra figyelmeztette a bírókat, hogy ne hagyják magukat Ronaldo hírneve által befolyásolni – állítása szerint a portugál klasszis korábban már többször „irányította a játékvezetőt”.

Cristiano Ronaldo 🗣️ Heimir Hallgrímsson pic.twitter.com/uvxssPxWMT — Goals Xtra (@GoalsXtra) November 13, 2025

A meccs után Hallgrimsson hangsúlyozta:

Az ő pályán mutatott viselkedése okozta a piros lapot, nem én – hacsak nem valóban belemásztam a fejébe.

A rövid szóváltás után kézfogás zárta az ügyet, és Hallgrimsson szerint „semmi különös nem volt benne, csak egy kis butaság Ronaldótól”.

Roberto Martínez más szemszögből látja a dolgokat

A portugálok szövetségi kapitánya, Roberto Martínez természetesen védte csapatkapitányát. Szerinte túl szigorú döntés született, hiszen „egy olyan kapitányról van szó, akit 226 válogatott meccsen egyszer sem állítottak ki”. Hozzátette: Ronaldo folyamatosan küzdött a tizenhatoson belül, és szerinte az eset rosszabbnak látszódott, mint amilyen valójában volt, szimpla testmozdulatként értelmezte, nem szándékos könyöklésként.

Martínez kritikával illette Hallgrimssont is, aki szerinte már a sajtótájékoztatón befolyásolta a játékvezetőket Ronaldóval kapcsolatban.

C. Ronaldo biztosan kihagyja Portugália utolsó csoportselejtezőjét Örményország ellen, de a FIFA fegyelmi szabályzatai szerint akár három mérkőzésre is eltilthatják erőszakos cselekedet – például könyöklés – miatt. Ha Portugália közvetlenül kijut a vb-re, az eltiltást a nyári világbajnokság csoportmeccsein töltheti le; ha pótselejtezőre kényszerülnek – reményeink szerint így lesz, és a magyar válogatott jut ki egyensen ágon a vb-re –, akkor ott.

A végső döntést a FIFA fegyelmi bizottsága hozza majd meg.