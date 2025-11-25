Cristiano Ronaldo és menyasszonya, Georgina Rodríguez a sajtóhírek szerint jövő nyáron házasodnak össze a portugál ikonnak oly fontos Madeirán, egy keresztény szertartás keretében. A Jornal da Madeira szerint a 2026-os világbajnokság után Funchal katedrálisában kötik össze végleg életüket, az esküvői fogadást pedig egy elegáns szállodában tartják majd. A helyszínnek különleges jelentősége lesz, mivel mindössze 2,4 kilométerre van a város kórházától, ahol Ronaldo született, és öt kilométerre az egyik csapatának, a Nacional da Madeirának a bázisától, ahol gyermekkorában játszott.

Cristiano Ronaldo nősülésre adta a fejét

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Cristiano Ronaldo hosszú idő után nősül meg

A szupersztárpár augusztusban árulta el, hogy több mint kilenc év együttlét után eljegyezték egymást. A 40 éves Ronaldo nemrégiben nyíltan beszélt „nem túl romantikus” és improvizált lánykéréséről, bár azért mindezt kiegészítette egy 1,5 millió fontos jegygyűrűvel is. „Hajnali 1 óra volt. A lányaim az ágyban aludtak” – mondta az aranylabdás sztár Piers Morgannek. „Az egyik barátom adta nekem a gyűrűt, hogy felajánljam Giónak (Georginának), és miközben éppen neki adtam a gyűrűt, bejött a két gyerekem, és azt mondta: Apu, anyunak fogod adni a gyűrűt, és megkéred a kezét.”

Azt mondtam: „Hű, itt a megfelelő pillanat, hogy igent mondjak. Itt volt az ideje. Tudtam, hogy egy nap meg fogom tenni, de akkor még nem terveztem. Nem (térdeltem le), mert nem voltam felkészülve, de gyönyörű pillanat volt. Beszédet mondtam. Egyszerű volt a történet, nem vagyok egy nagyon romantikus fickó. Nos, az vagyok, de nem vagyok túl romantikus, nem az a fajta férfi, aki minden héten virágot hoz a házhoz. De a magam módján romantikus vagyok.”

A portugál legenda és az argentin-spanyol modell állítólag 2016-ban jöttek össze, amikor Ronaldo a Real Madrid játékosa volt.