Piers Morgan, aki három éve interjújával kirobbantotta a botrányt, ezúttal Cristiano Ronaldo szaúdi otthonában beszélt az al-Nasszr játékosával, az első részben beszélt a lánykérésről, a tervezett esküvőről, de az anyagi helyzetét is alaposan kivesézték. Arról a részről ITT olvashat. A második felvonásban szóba került Diogo Jota halála, a világbajnoki cím, Lionel Messi, Wayne Rooney és Donald Trump is.
Cristiano Ronaldo nem jár temetésekre
Cristiano Ronaldo az interjú második résznek elején Diogo Jota haláláról beszélt. Elmondása szerint épp az edzőteremben volt, amikor megtudta a hírt és nem akarta elhinni, mi történt. Ronaldo rengeteget sírt, nagyon megrázta a tragédia. Később beszélt a családdal, mindenben segített, de nagy port kavart, hogy nem volt ott válogatott csapattársa temetésén. Ronaldo elmondta, hogy nem akart feltűnést kelteni egyfelől, másfelől pedig
édesapja temetése óta nem járt temetőben.
Ronaldo felelevenített egy érdekes történetet, amikor a Sporting akadémiájára került, annyira éhes volt, hogy egy szobatársával a McDonalds előtt ácsingózott, ameddig meg nem sajnálta őket két alkalmazott és enni adott nekik. Az akkori barátját később el akarták küldeni az akadémiáról, de Ronaldo megkérte az igazgatót, hogy maradhasson, ezért még egy ágy bekerült az amúgy négyágyas akadémiai szobába. Végül mindketten profi játékosok lettek, ma pedig egyikük még mindig focizik, másikuk igazgatósági tag az al-Nasszr csapatánál. CR később egy portugál reptéren találkozott a hölggyel, akitől enni kapott, 20 év elteltével is megismerték és megölelték egymást. A hölgy ma már a reptéren dolgozik és mindig tudta, mikor érkezik Ronaldo és végül egy kollégáját helyettesítve tudtak találkozni. Ronaldo elmondta, hamarosan valami szép dologgal szeretné meglepni a kedves hölgyet.
Ronaldo sem edz minden nap?
Ronaldo beszélt a fizikumáról is, elárulta, hogy nem edz minden nap, a foci mellett elég neki két-három nap a konditeremben. „Fizikálisan biztosan fiatalabbnak tűnök, de a hangsúly az állandóságon van” – mondta Ronaldo, aki a kortársai közül LeBron Jamest, Novak Djokovicsot és Luka Modricot emelte ki, akiknek követi a pályafutását. Közös bennük, hogy ugyanúgy aktívak még 40-hez is közel vagy azon túl.
Piers Morgan Ronaldo orra alá dörgölte, hogy korábbi manchesteri csapattársa, Wayne Rooney szerint Lionel Messi jobb játékos, mint a portugál.
„Nincs ezzel gondom. Mindenki azt választ, akit akar. Jóban vagyunk, nem vagyunk barátok, de jó a kapcsolatunk. Nekem ez tényleg nem gond, nincs időm hadakozni másokkal, tisztelem mindenkinek a véleményét” – mondta Ronaldo, aki szerint a Premier League-ben egy jó csapatban még mindig lőne 25 gólt egy szezonban.
A szaúdi liga jobb, mint a portugál
„Kifogások” – mondta arra, hogy sokan legyintenek, amiért a szaúdi ligában szerepel. „Minden évben, még egy rosszabb szezonomban is szereztem 25 gólt. Akik legyintenek, soha nem jártak itt, nem fociztak 40 fokban, a szaúdi bajnokság sokkal jobb, mint a portugál. A francia bajnokság csak a PSG. A Premier League a legjobb, de ugyanúgy kellene számolni a gólokat, mint a topligákban, nem is értem, az Aranycipő kapcsán miért nincs versenyben a szaúdi bajnokság. Nekem sokkal könnyebb volt gólt lőnöm a spanyol bajnokságban, mint itt” – szúrt még oda Ronaldo.
Szóba került még, hogy Ronaldo hamarosan eljuthat az 1000. profi góljáig, akár a világbajnokságon is. „Nem gondolok erre. És ha kérdezed, akkor a világbajnoki cím sem az álmom. Semmit sem változtatna, azon, amit elértem. Nem akarok hazudni, a pillanatot akarom élvezni. Nemrég játszottunk a magyarok ellen, még ki se jutottunk, lehet nem is lesz több meccsem Portugáliában. Nyertem három trófeát a portugál válogatottal úgy, hogy korábban semmit sem nyertünk. Argentína Messi előtt is nyert két vb-címet, ez rendben van. Argentína, Brazília mindig vb-esélyes. Ha Portugália vb-t nyerne – ami lehetséges – akkor az egész világot sokkolná. Természetesen ha ott vagyunk, nyerni akarunk” – mondta Ronaldo, aki kérdésre válaszolva azt mondta, ott van a legjobbak között a foci történelmében, de már nem érdeklik ilyesmi összehasonlítások.
„Van aki a szőkét, van, aki a barnát szereti. A vb-cím nem változtatna rajtam semmit. Nyertünk három trófeát úgy, hogy korábban soha semmit. Jó lenne nyerni, küzdeni fogunk érte, de játékosként nem ez határoz meg 40 vagy 41 évesen. Nem az dönti el, hogy én vagyok-e a legjobb, hogy nyerek-e egy tornán hat vagy hét meccset. Ez nem fair” – mondta az ötszörös aranylabdás.
Az interjú során szóba került még Sir Alex Ferguson, akit apafiguraként említett és elmondta, második manchesteri időszakában sokat beszéltek.
A beszélgetés végén Donald Trump volt a téma, akivel szívesen találkozna Ronaldo, mert lenne mit mondania neki. A portugál elmondta, sokra tartja az elnököt, de magát népszerűbbnek. Sőt, Ronaldo szerint ma a Földön senki sem híresebb nála.
Korábban talán Michael Jackson az volt.”
Piers Morgan és Ronaldo új célja az, hogy a Fehér Házban hármasban beszélgessenek majd Donald Trumppal.
