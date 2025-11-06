Piers Morgan, aki három éve interjújával kirobbantotta a botrányt, ezúttal Cristiano Ronaldo szaúdi otthonában beszélt az al-Nasszr játékosával, az első részben beszélt a lánykérésről, a tervezett esküvőről, de az anyagi helyzetét is alaposan kivesézték. Arról a részről ITT olvashat. A második felvonásban szóba került Diogo Jota halála, a világbajnoki cím, Lionel Messi, Wayne Rooney és Donald Trump is.

Cristiano Ronaldo őszinte interjút adott

Fotó: FAYEZ NURELDINE / AFP

Cristiano Ronaldo nem jár temetésekre

Cristiano Ronaldo az interjú második résznek elején Diogo Jota haláláról beszélt. Elmondása szerint épp az edzőteremben volt, amikor megtudta a hírt és nem akarta elhinni, mi történt. Ronaldo rengeteget sírt, nagyon megrázta a tragédia. Később beszélt a családdal, mindenben segített, de nagy port kavart, hogy nem volt ott válogatott csapattársa temetésén. Ronaldo elmondta, hogy nem akart feltűnést kelteni egyfelől, másfelől pedig

édesapja temetése óta nem járt temetőben.

Ronaldo felelevenített egy érdekes történetet, amikor a Sporting akadémiájára került, annyira éhes volt, hogy egy szobatársával a McDonalds előtt ácsingózott, ameddig meg nem sajnálta őket két alkalmazott és enni adott nekik. Az akkori barátját később el akarták küldeni az akadémiáról, de Ronaldo megkérte az igazgatót, hogy maradhasson, ezért még egy ágy bekerült az amúgy négyágyas akadémiai szobába. Végül mindketten profi játékosok lettek, ma pedig egyikük még mindig focizik, másikuk igazgatósági tag az al-Nasszr csapatánál. CR később egy portugál reptéren találkozott a hölggyel, akitől enni kapott, 20 év elteltével is megismerték és megölelték egymást. A hölgy ma már a reptéren dolgozik és mindig tudta, mikor érkezik Ronaldo és végül egy kollégáját helyettesítve tudtak találkozni. Ronaldo elmondta, hamarosan valami szép dologgal szeretné meglepni a kedves hölgyet.

Ronaldo sem edz minden nap?

Ronaldo beszélt a fizikumáról is, elárulta, hogy nem edz minden nap, a foci mellett elég neki két-három nap a konditeremben. „Fizikálisan biztosan fiatalabbnak tűnök, de a hangsúly az állandóságon van” – mondta Ronaldo, aki a kortársai közül LeBron Jamest, Novak Djokovicsot és Luka Modricot emelte ki, akiknek követi a pályafutását. Közös bennük, hogy ugyanúgy aktívak még 40-hez is közel vagy azon túl.