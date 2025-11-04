Piers Morgan, aki három éve interjújával kirobbantotta a botrányt, ezúttal Cristiano Ronaldo szaúdi otthonában beszélt az al-Nasszr játékosával. A nagy Arsenal-szurkoló Morgan először John O’Shea-t ekézte kicsit, aki miatt szerinte Ronaldo a Manchester United játékosa lett, ugyanis miután az ír bekket őrületbe kergette CR, a játékosok Sir Alex Fergusont kérlelték, hogy igazolják le az akkor 18 éves focistát, miközben ő már szinte mindenben megegyezett az Arsenallal. „Szomorú vagyok, mert a világ egyik legfontosabb klubja, amelyik annyira kedves a szívemnek, nyilvánvaló okok miatt, szenved” – tért át a Manchester Unitedre Ronaldo, aki szerint még mindig az a probléma, hogy nincs komoly struktúra a klub mögött. „Remélem ez hamarosan változik, mert hatalmas potenciál van a klubban” – mondta Ronaldo, aki hozzátette, még midig szereti a Unitedet, de nem bízik a csodákban, így változásokra van szükség.

Cristiano Ronaldo a visszavonulásáról is beszélt

Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Cristiano Ronaldo az anyagiakról is beszélt

Cristiano Ronaldo nemrég azzal került be a hírekbe, hogy milliárdos lett, de szerinte ez nem most történt meg. „Figyelek a dolgaimra, nem vagyok mindennel képben, de vannak emberek körülöttem, akikkel majdnem minden nap beszélek” – mondta Ronaldo, aki szerint már 39 éves korábban dollármilliárdos volt. CR szerint nagy célja volt, hogy milliárdos legyen, annak ellenére, hogy ma már nem érdekli annyira a pénz, de ez is egy fontos lépés volt az életében a pályán kívül.

Cristiano egyébként az első focista, aki milliárdos lett, azt is elmondta, hogy a legdrágább dolog, amit vett, egy repülő volt.

Azt is csak azért, mert le kellett cserélnie a régit. CR elmondása szerint muszáj neki magánrepülő, hiszen nem tudna kereskedelmi járatokon utazni.

Ronaldo szereti az autókat is, de nem vezeti, csak gyűjti őket. A kedvenc márkája pedig a Bugatti, annak ellenére, hogy jelenlegi klubját, az al-Nasszrt a BMW támogatja, de Szaúd-Arábiában általában sofőrrel közlekedik. Állítása szerint azt sem tudja, hány autója van, de 40-41 lehet.

Szóba került a portugálok magyarok elleni meccse is, ahol a két gólja ellenére 2-2 lett a végeredmény, de állítása szerint ez sem zavarja már annyira és az edző döntését is megérti, hiszen lehet, hogy aki bejön, gólt lő vagy segít védekezni.