Piers Morgan, aki három éve interjújával kirobbantotta a botrányt, ezúttal Cristiano Ronaldo szaúdi otthonában beszélt az al-Nasszr játékosával. A nagy Arsenal-szurkoló Morgan először John O’Shea-t ekézte kicsit, aki miatt szerinte Ronaldo a Manchester United játékosa lett, ugyanis miután az ír bekket őrületbe kergette CR, a játékosok Sir Alex Fergusont kérlelték, hogy igazolják le az akkor 18 éves focistát, miközben ő már szinte mindenben megegyezett az Arsenallal. „Szomorú vagyok, mert a világ egyik legfontosabb klubja, amelyik annyira kedves a szívemnek, nyilvánvaló okok miatt, szenved” – tért át a Manchester Unitedre Ronaldo, aki szerint még mindig az a probléma, hogy nincs komoly struktúra a klub mögött. „Remélem ez hamarosan változik, mert hatalmas potenciál van a klubban” – mondta Ronaldo, aki hozzátette, még midig szereti a Unitedet, de nem bízik a csodákban, így változásokra van szükség.
Cristiano Ronaldo az anyagiakról is beszélt
Cristiano Ronaldo nemrég azzal került be a hírekbe, hogy milliárdos lett, de szerinte ez nem most történt meg. „Figyelek a dolgaimra, nem vagyok mindennel képben, de vannak emberek körülöttem, akikkel majdnem minden nap beszélek” – mondta Ronaldo, aki szerint már 39 éves korábban dollármilliárdos volt. CR szerint nagy célja volt, hogy milliárdos legyen, annak ellenére, hogy ma már nem érdekli annyira a pénz, de ez is egy fontos lépés volt az életében a pályán kívül.
Cristiano egyébként az első focista, aki milliárdos lett, azt is elmondta, hogy a legdrágább dolog, amit vett, egy repülő volt.
Azt is csak azért, mert le kellett cserélnie a régit. CR elmondása szerint muszáj neki magánrepülő, hiszen nem tudna kereskedelmi járatokon utazni.
Ronaldo szereti az autókat is, de nem vezeti, csak gyűjti őket. A kedvenc márkája pedig a Bugatti, annak ellenére, hogy jelenlegi klubját, az al-Nasszrt a BMW támogatja, de Szaúd-Arábiában általában sofőrrel közlekedik. Állítása szerint azt sem tudja, hány autója van, de 40-41 lehet.
Szóba került a portugálok magyarok elleni meccse is, ahol a két gólja ellenére 2-2 lett a végeredmény, de állítása szerint ez sem zavarja már annyira és az edző döntését is megérti, hiszen lehet, hogy aki bejön, gólt lő vagy segít védekezni.
Ronaldo elmondta, még mindig élvezi a játékot, amit az is jelez, hogy 30 éves kora óta több gólt szerzett, mind előtte, de tudja, hogy hamarosan vége lesz a pályafutásának. „Felkészültem.
Nehéz lesz, biztos sírni is fogok, de ez normális,
könnyen tudok sírni, de 25 éves korom óta mindenre fel vagyok készülve, készülök a jövőre” – tette hozzá.
Ronaldo a pályafutása után az üzleti ügyeivel foglalkozna, a családjával, a fia pályafutását egyengetné, jól érezné magát. Elmondta, szereti a UFC-t, az e-sportot és a padelt is.
Cristiano Ronaldo mesélt az eljegyzéséről is, a két kislánya társságában kérte meg Georgina kezét, aki természetesne igent mondott. CR elmondta, nem térdelt le, mert nem úgy alakultak a dolgok, de egy kicsit ő is meghatódott.
És mikor lesz esküvő? „Majd a világbajnokság után, a trófeával” – mondta viccesen Ronaldo, majd gyorsan hozzátette, párja Georgina Rodríguez nem szereti a nagy bulikat, így nem kizárt, hogy majd meghittebb esküvőt szerveznek.
Az interjú második részét is hamarosan bemutatják majd.