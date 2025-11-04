Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor rendesen helyre tette Zelenszkijt

Link másolása
Vágólapra másolva!
Cristiano Ronaldo újra hosszabb interjút adott Piers Morgannek, szinte pontosan három évvel azt követően, hogy az előző ilyen alkalom után annyira vérig sértette akkori klubját, a Manchester Unitedet, hogy szerződést bontottak vele. Cristiano Ronaldo ezúttal is őszintén beszélt, ezúttal is szóba került volt csapata, de most visszafogottabb volt.

Piers Morgan, aki három éve interjújával kirobbantotta a botrányt, ezúttal Cristiano Ronaldo szaúdi otthonában beszélt az al-Nasszr játékosával. A nagy Arsenal-szurkoló Morgan először John O’Shea-t ekézte kicsit, aki miatt szerinte Ronaldo a Manchester United játékosa lett, ugyanis miután az ír bekket őrületbe kergette CR, a játékosok Sir Alex Fergusont kérlelték, hogy igazolják le az akkor 18 éves focistát, miközben ő már szinte mindenben megegyezett az Arsenallal. „Szomorú vagyok, mert a világ egyik legfontosabb klubja, amelyik annyira kedves a szívemnek, nyilvánvaló okok miatt, szenved” – tért át a Manchester Unitedre Ronaldo, aki szerint még mindig az a probléma, hogy nincs komoly struktúra a klub mögött. „Remélem ez hamarosan változik, mert hatalmas potenciál van a klubban” – mondta Ronaldo, aki hozzátette, még midig szereti a Unitedet, de nem bízik a csodákban, így változásokra van szükség.

Cristiano Ronaldo a visszavonulásáról is beszélt
Cristiano Ronaldo a visszavonulásáról is beszélt
Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Cristiano Ronaldo az anyagiakról is beszélt

Cristiano Ronaldo nemrég azzal került be a hírekbe, hogy milliárdos lett, de szerinte ez nem most történt meg. „Figyelek a dolgaimra, nem vagyok mindennel képben, de vannak emberek körülöttem, akikkel majdnem minden nap beszélek” – mondta Ronaldo, aki szerint már 39 éves korábban dollármilliárdos volt. CR szerint nagy célja volt, hogy milliárdos legyen, annak ellenére, hogy ma már nem érdekli annyira a pénz, de ez is egy fontos lépés volt az életében a pályán kívül.

Cristiano egyébként az első focista, aki milliárdos lett, azt is elmondta, hogy a legdrágább dolog, amit vett, egy repülő volt. 

Azt is csak azért, mert le kellett cserélnie a régit. CR elmondása szerint muszáj neki magánrepülő, hiszen nem tudna kereskedelmi járatokon utazni.

Ronaldo szereti az autókat is, de nem vezeti, csak gyűjti őket. A kedvenc márkája pedig a Bugatti, annak ellenére, hogy jelenlegi klubját, az al-Nasszrt a BMW támogatja, de Szaúd-Arábiában általában sofőrrel közlekedik. Állítása szerint azt sem tudja, hány autója van, de 40-41 lehet.

Szóba került a portugálok magyarok elleni meccse is, ahol a két gólja ellenére 2-2 lett a végeredmény, de állítása szerint ez sem zavarja már annyira és az edző döntését is megérti, hiszen lehet, hogy aki bejön, gólt lő vagy segít védekezni.

Ronaldo elmondta, még mindig élvezi a játékot, amit az is jelez, hogy 30 éves kora óta több gólt szerzett, mind előtte, de tudja, hogy hamarosan vége lesz a pályafutásának. „Felkészültem. 

Nehéz lesz, biztos sírni is fogok, de ez normális, 

könnyen tudok sírni, de 25 éves korom óta mindenre fel vagyok készülve, készülök a jövőre” – tette hozzá.

Ronaldo a pályafutása után az üzleti ügyeivel foglalkozna, a családjával, a fia pályafutását egyengetné, jól érezné magát. Elmondta, szereti a UFC-t, az e-sportot és a padelt is. 
Cristiano Ronaldo mesélt az eljegyzéséről is, a két kislánya társságában kérte meg Georgina kezét, aki természetesne igent mondott. CR elmondta, nem térdelt le, mert nem úgy alakultak a dolgok, de egy kicsit ő is meghatódott.

És mikor lesz esküvő? „Majd a világbajnokság után, a trófeával” – mondta viccesen Ronaldo, majd gyorsan hozzátette, párja Georgina Rodríguez nem szereti a nagy bulikat, így nem kizárt, hogy majd meghittebb esküvőt szerveznek.

Az interjú második részét is hamarosan bemutatják majd.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!