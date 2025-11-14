Cristiano Ronaldo az 59. percben először sárga lapot kapott, mert könyökkel eltalálta az írek hátvédjét, Dara O'Shea-t, majd a hosszú percekig tartó videóbírós ellenőrzés után piros lapra módosították az ítéletet. A FIFA-nak az idén rendre három hétbe telt, mire közölte a piros lapos játékosok eltiltásának mértékét, és mivel most márciusig nem lesznek újabb vb-selejtezők, a döntéshozóknak még kevésbé kell igyekezniük. Erre utal az is, hogy a világszövetség illetékesei nem nyilatkoztak arról, hogy mikorra várható döntés az ötszörös aranylabdás ügyében.

Cristiano Ronaldo legfeljebb kínjában tapsikolhat

Fotó: PAUL FAITH / AFP

Hatalmas a tét Cristiano Ronaldo számára

Ronaldónak a szabályok értelmében egy találkozót biztosan ki kell hagynia, ez vasárnap lesz, amikor a portugálok a magyarok által csütörtökön 1-0-ra megvert örményeket fogadják. Az előírások alapján a szaúdi al-Nasszr légiósa két mérkőzésen nem léphet pályára, ha súlyos szabálytalanságnak sorolják be a tettét, és három tétmeccsre tiltják el, ha erőszakos cselekedetnek minősítik a könyöklését.

Utóbbi két esetben a jövő nyári, észak-amerikai világbajnokság első egy vagy két mérkőzésén nem számíthat rá Roberto Martínez szövetségi kapitány.

Ronaldónak ez volt a 226. válogatott mérkőzése és az első kiállítása.

A portugáloknak tíz pontjuk van, a magyaroknak nyolc, tehát ha a Ronaldót eltiltás miatt nélkülöző portugál csapat vasárnap legyőzi Örményországot – amely számára már tét nélküli a találkozó –, akkor kijut a jövő évi világbajnokságra.

Portugália vezeti az F csoportot 10 ponttal, kettővel megelőzve Magyarországot. Írország a harmadik hét ponttal.