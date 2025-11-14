Live
Rendkívüli!

Sokkoló fordulat az ukrán háborús maffia ügyében – kiderült, ki mozgathatja a szálakat

Ráfaragtak a portugálok az idegeskedésre. Ugyanis mint kiderült, várhatóan három hetet kell várniuk a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) ítéletére Cristiano Ronaldo ügyében. A portugálok sztárját kiállítottak csütörtökön, az Írországban 2-0-ra elveszített világbajnoki selejtezőn.

Cristiano Ronaldo az 59. percben először sárga lapot kapott, mert könyökkel eltalálta az írek hátvédjét, Dara O'Shea-t, majd a hosszú percekig tartó videóbírós ellenőrzés után piros lapra módosították az ítéletet. A FIFA-nak az idén rendre három hétbe telt, mire közölte a piros lapos játékosok eltiltásának mértékét, és mivel most márciusig nem lesznek újabb vb-selejtezők, a döntéshozóknak még kevésbé kell igyekezniük. Erre utal az is, hogy a világszövetség illetékesei nem nyilatkoztak arról, hogy mikorra várható döntés az ötszörös aranylabdás ügyében.

Portugal's forward Cristiano Ronaldo warms up ahead of during the men's football 2026 World Cup Group F qualifier between Ireland and Portugal at Aviva Stadium in Dublin on November 13, 2025. (Photo by Paul Faith / AFP)
Cristiano Ronaldo legfeljebb kínjában tapsikolhat
Fotó: PAUL FAITH / AFP

Hatalmas a tét Cristiano Ronaldo számára

Ronaldónak a szabályok értelmében egy találkozót biztosan ki kell hagynia, ez vasárnap lesz, amikor a portugálok a magyarok által csütörtökön 1-0-ra megvert örményeket fogadják. Az előírások alapján a szaúdi al-Nasszr légiósa két mérkőzésen nem léphet pályára, ha súlyos szabálytalanságnak sorolják be a tettét, és három tétmeccsre tiltják el, ha erőszakos cselekedetnek minősítik a könyöklését. 

Utóbbi két esetben a jövő nyári, észak-amerikai világbajnokság első egy vagy két mérkőzésén nem számíthat rá Roberto Martínez szövetségi kapitány.

Ronaldónak ez volt a 226. válogatott mérkőzése és az első kiállítása.

A portugáloknak tíz pontjuk van, a magyaroknak nyolc, tehát ha a Ronaldót eltiltás miatt nélkülöző portugál csapat vasárnap legyőzi Örményországot – amely számára már tét nélküli a találkozó –, akkor kijut a jövő évi világbajnokságra.

Portugália vezeti az F csoportot 10 ponttal, kettővel megelőzve Magyarországot. Írország a harmadik hét ponttal.

 

