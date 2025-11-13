Live
Jön a Majdan! Brutális tüntetéseket készítenek elő Zelenszkij ellen Ukrajnában

Sport

Drámai hírt kapott a magyar válogatott, óriási meglepetés az ír-portugál meccsen – ÉLŐ

Miközben a portugálok a világbajnoki szereplésért küzdenek, kétgólos hátrányba kerültek Dublinban az írek ellen a magyarokkal azonos selejtezőcsoportban, a F-jelű négyesben. A portugálok ikonja, Cristiano Ronaldo kétgólos hátrányban ütötte meg ellenfelét, amiért piros lapot kapott.

A portugálok egy győzelemmel kijuthattak volna a 2026-os világbajnokságra, minket pedig pótselejtezős helyünkön biztosíthattak volna be, ehhez képest kétgólos hátrányba kerültek és Cristiano Ronaldo piros lapot kapott.

Cristiano Ronaldo piros lapot kapott
Fotó: PAUL FAITH / AFP

Cristiano Ronaldo ütött, majd megsértődött

Cristiano Ronaldo előbb csak sárgát kapott, majd a VAR vizsgálta az esetet. Ronaldo már ekkor is megsértődött, majd megkapta a pirosat, ekkor pedig gúnyosan tapsolni kezdett, majd az ellenfelének mutogatta, hogy mindenen sír, miközben a közönségnek a két hüvelykujját mutogatta. Odament az ír kispadhoz is, ahol a csapat egyik edzője, Ricardo Carvalho nyugtatta le.

VIDEÓN CR KÖNYÖKÖSE.

Ronaldo először kapott piros lapot a válogatottban, 226. fellépésén. Korábban a Manchester United csapatában négy, a Real Madridban hat piros lapot kapott, míg a Juventus és az al-Nasszr csapataiban egyet-egyet.

Az ír-portugál meccs állását ITT lehet követni.

 

