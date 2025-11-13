A portugálok egy győzelemmel kijuthattak volna a 2026-os világbajnokságra, minket pedig pótselejtezős helyünkön biztosíthattak volna be, ehhez képest kétgólos hátrányba kerültek és Cristiano Ronaldo piros lapot kapott.

Cristiano Ronaldo piros lapot kapott

Fotó: PAUL FAITH / AFP

Cristiano Ronaldo ütött, majd megsértődött

Cristiano Ronaldo előbb csak sárgát kapott, majd a VAR vizsgálta az esetet. Ronaldo már ekkor is megsértődött, majd megkapta a pirosat, ekkor pedig gúnyosan tapsolni kezdett, majd az ellenfelének mutogatta, hogy mindenen sír, miközben a közönségnek a két hüvelykujját mutogatta. Odament az ír kispadhoz is, ahol a csapat egyik edzője, Ricardo Carvalho nyugtatta le.

VIDEÓN CR KÖNYÖKÖSE.

🚨 Cristiano Ronaldo sent off against Ireland 🚨 pic.twitter.com/3ufx3m0LJ1 — B/R Football (@brfootball) November 13, 2025

Ronaldo először kapott piros lapot a válogatottban, 226. fellépésén. Korábban a Manchester United csapatában négy, a Real Madridban hat piros lapot kapott, míg a Juventus és az al-Nasszr csapataiban egyet-egyet.

