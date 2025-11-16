Portugália csütörtökön 2-0-s vereséget szenvedett Írország vendégeként, így még nem biztosította be a világbajnoki részvételét. Magyar idő szerint vasárnap 15 órától Örményországot fogadja a portugál válogatott, de az eltiltott Cristiano Ronaldo nélkül.

Cristiano Ronaldo eltiltás miatt kihagyja a portugál válogatott utolsó vb-selejtezőjét

Fotó: PAUL FAITH / AFP

Cristiano Ronaldo üzent a portugál válogatottnak

Az ötszörös aranylabdás az írek elleni vb-selejtező második félidejében könyöklésért, videózás után kapott piros lapot, majd az ellenfél szövetségi kapitányával szóváltásba is keveredett. Noha az eltiltás mértéke még hetekig kérdéses marad, az örmények ellen biztosan nem játszhat Cristiano Ronaldo, akit el is küldtek a portugálok edzőtáborából, és visszatérhet szaúd-arábiai klubjához.

Ronaldo a dublini mérkőzés óta nem szólalt meg nyilvánosan, vasárnap délelőtt azonban a közösségi oldalán két fényképet posztolt, amelyekhez ezt írta:

Gyerünk, csapat, ma és mindörökké együtt, Portugáliáért és a zászlónkért!"

A legalább pótselejtezős portugál válogatott egy örmények elleni győzelemmel biztosítja a helyét a jövő nyári világbajnokságon, de adott esetben a döntetlen és a vereség is egyenes ági kijutást eredményezhet.