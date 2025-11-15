A magyar válogatott 1986 óta nem járt világbajnokságon, és pótselejtezőig is csak egyszer jutott el. Az 1998-as vb előtt Jugoszlávia ellen 12-1-es összesítéssel maradt alul Magyarország, akkor Csank János volt a szövetségi kapitány. Jelenlegi utódja, Marco Rossi az Örményország otthonában elért csütörtöki győzelem után arról beszélt, hogy „a portugálok elleni találkozó után bizakodó voltam, most sokkal pesszimistábban látom az esélyeinket arra, hogy kijussunk a világbajnokságra". Pedig ez akár egyenes ágon is meglehet, és a pótselejtező kiharcolásához elég egy döntetlen is Írország ellen vasárnap.

A magyar válogatottat irányító Marco Rossi pesszimistább, mint elődje, Csank János

Fotó: KAREN MINASYAN / AFP

„Nem igazán tetszett az örmények elleni játék, különösen a második félidő nézett ki rosszul. Úgy lehettünk vele, hogy tuti megnyerjük a meccset, előbb-utóbb úgyis jön egy gól, és így is lett, de arra számítottam, lövünk legalább még egyet. Ez a második félidőben elmaradt, sőt az örmények lettek dinamikusabbak – nyilatkozta Csank János a Magyar Nemzetnek. –

Marco Rossi nem véletlenül mondta, hogy nem volt elégedett, de ez nem szépségverseny, az eredmény volt a lényeg.

Minden meccs más, nem lesz nagy jelentősége annak vasárnap, hogy mi történt csütörtökön. Ha lelkileg rendben lesznek a játékosok, elég lazák, de mégis koncentráltak, akkor nem lehet gond. Be kell vallanom férfiasan, hogy az írek megleptek, merőben mást mutattak a portugálok ellen, mint korábban akár ellenünk is. Így viszont, hogy legyőzték a portugálokat, igencsak éles lesz a budapesti meccs, ahol hasonló tempót és lelkesedést várok tőlük. Tele vannak Angliában játszó futballistákkal, nehéz feladat lesz. De miért is lenne könnyű?"

Csank János: Marco Rossi szerencsés, de őstehetség is

Marco Rossi már hét és fél éve irányítja a magyar válogatottat, ez idő alatt 81 mérkőzésen volt szövetségi kapitány. Ennek kapcsán is elmondta a véleményét Csank János.

„Szerencsés ember, azt meg kell hagyni, hiszen úgy indult be a pályafutása, hogy belebotlott a Honvéd akkori tulajdonosa, aki jelentős edzői múlt nélkül is lehetőséget adott neki – mondta az egykori szövetségi kapitány. – Ezután viszont élt az eséllyel, mindenhol hozta az eredményeket, azt is mondhatjuk rá, hogy őstehetség. Megdolgozott a bizalomért, és jól van ez így."