Magyar focicsoda NB II-es képeséggel? Révész Attila a Kisvárda péntek esti bajnoki döntetlenje ellenére sem volt elégedetlen a csapatával, míg a másik oldalon a Nyíregyháza Spartacus kispadján bemutatkozó Bódog Tamás kiemelte, óriási küzdöttek a játékosai, erre a mentalitásra pedig a folytatásban mindenképp lehet majd építeni.
Csoda a Kisvárda elsősége, ám a Szpari ellen nagy esélyt szalasztottak el
A Kisvárda pontszerzésével a tabella élére ugrott, mivel több győzelme van, mint a kupagyőztes Paksnak. A Nyíregyháza kispadján ezen a találkozón mutatkozott be Bódog Tamás vezetőedző, akit szerdán neveztek ki.
A Kisvárda annak ellenére nem tudott gólt szerezni, és játszott végül döntetlent a Nyíregyháza Spartacusszal, hogy a vendégek a 14. perctől emberhátrányban játszottak. A két edző az M4Sportnak nyilatkozott a meccs után. Révész Attila, a várdaiak sportigazgató-vezetőedzője az esély elszalasztásának ellenére sem volt elégedetlen.
„Fizikális összeállításban lépett pályára a Nyíregyháza, nagyon lelkes és motivált volt, amire egyébként számíthattunk, az új edzőnek mindenki bizonyítani szeretett volna. Az ő stílusuknak ez kedvezett, de sok esetben nekünk is ez kedvez. A szünetben a váltásnál olyanok jöttek be, akik talán többet tudnak segíteni a technikai fölényükből fakadóan, ennek ellenére a nagy mezőnymunkánk nem eredményezett gólt. Megtettünk mindent szakmailag, amit az ilyen játékhelyzet megindokol, az egyéni villanások, amik szükségesek ilyenkor, nem jöttek, hiányzott a plusz kvalitás. Nem voltunk olyan frissek, mint a Győr ellen, az nagyon sokat kviett a játékosokból. De nem vagyok elégedetlen, egy ilyen megyei rangadót ilyen közönség előtt és ilyen hangulatban lejátszani, az dicsőíti a futballunkat és az egész megyét. Örülök a remek hangulatnak, viszont mi az elmúlt négy meccset tekintjük, és az nekünk tíz pontot jelent. Oda kell visszatekinteni.
A folytatásban fejlődni fogunk és többek tudunk majd lenni, biztos vagyok benne, de erre a stílusra is meg kell találnunk az ellenszert, ami itthon nem könnyű. Sokan most az NB II-es képességüket rakták ki a pályára. Gratulálok a Szparinak és Tominak, ő ebből a maiból már sokat fog tudni tanulni, és ezeket hasznosítani is fogják.
Bódog Tamás megdicsérte a hősiesen védekező Nyíregyházát.
„Szenzációs volt, ahogy a srácok dolgoztak, le a kalappal, emberhátrányban majdnem egy teljes mérkőzést játszottunk. Amellett, hogy a Kisvárdának remek csapata van, megsüvegelendő, amit Révész Attila összerakott, de úgy gondolom, ma sok kidolgozott helyzetük nem volt. Ez mutatja, mennyire akartak a játékosok és mennyire tartották a távolságot a sorok között. Az összhang és hozzáállás, amire szükségünk van, az ma megvolt és erre lehet építeni. Nem mondom, hogy ez egy győzelemmel felérő döntetlen volt, de a morálnak jót tesz.”
A szakember kiemelte, egyelőre még semmit sem értek el ezzel a pontszerzéssel.
„Emberhátrányban egyértelműen nem azt tudtuk játszani, amit megbeszéltünk, de amellett, hogy parádésan védekeztünk, a kontrák, amik benne voltak, ha picit pontosabbak vagyunk, akkor ezeket jobban ki lehetett volna használni. Voltak lehetőségeik nekik is, de amikor egy emberrel kevesebben vagytok, a területekben megvannak azok a lyukak, amiket szerencsére ők nem feltétlenül találtak meg a sorok között. Nagyobb hangsúly volt nálunk a védekezésen,
de a veszélyt próbáltuk megtartani, mivel most az egy pont az szép, de még semmit sem értünk el. Egyenlő létszámnál nem kontrákra játszottunk volna, hanem más lett volna a játékunk. Nem bekkelni és beállni jöttünk ide, igenis meg akartuk dolgozni a Kisvárdát, megvolt a tervünk, ami működött is volna, de a kiállítással azért borult a történet. A srácok amit tudtak, megtettek, jó meccset játszottunk. Erre a hozzáállásra és akaratra lehet építeni, három pontért jöttünk, egy lett belőle, de így, hogy a körülményeket tudjuk, így ez jó, nem kaptunk gólt.”
