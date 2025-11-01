Magyar focicsoda NB II-es képeséggel? Révész Attila a Kisvárda péntek esti bajnoki döntetlenje ellenére sem volt elégedetlen a csapatával, míg a másik oldalon a Nyíregyháza Spartacus kispadján bemutatkozó Bódog Tamás kiemelte, óriási küzdöttek a játékosai, erre a mentalitásra pedig a folytatásban mindenképp lehet majd építeni.

Révész Attila sportigazgató edzőként vezette élre a Kisvárdát az NB I-ben. Mi a csoda, ha nem ez?

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Csoda a Kisvárda elsősége, ám a Szpari ellen nagy esélyt szalasztottak el

A Kisvárda pontszerzésével a tabella élére ugrott, mivel több győzelme van, mint a kupagyőztes Paksnak. A Nyíregyháza kispadján ezen a találkozón mutatkozott be Bódog Tamás vezetőedző, akit szerdán neveztek ki.

A Kisvárda annak ellenére nem tudott gólt szerezni, és játszott végül döntetlent a Nyíregyháza Spartacusszal, hogy a vendégek a 14. perctől emberhátrányban játszottak. A két edző az M4Sportnak nyilatkozott a meccs után. Révész Attila, a várdaiak sportigazgató-vezetőedzője az esély elszalasztásának ellenére sem volt elégedetlen.

„Fizikális összeállításban lépett pályára a Nyíregyháza, nagyon lelkes és motivált volt, amire egyébként számíthattunk, az új edzőnek mindenki bizonyítani szeretett volna. Az ő stílusuknak ez kedvezett, de sok esetben nekünk is ez kedvez. A szünetben a váltásnál olyanok jöttek be, akik talán többet tudnak segíteni a technikai fölényükből fakadóan, ennek ellenére a nagy mezőnymunkánk nem eredményezett gólt. Megtettünk mindent szakmailag, amit az ilyen játékhelyzet megindokol, az egyéni villanások, amik szükségesek ilyenkor, nem jöttek, hiányzott a plusz kvalitás. Nem voltunk olyan frissek, mint a Győr ellen, az nagyon sokat kviett a játékosokból. De nem vagyok elégedetlen, egy ilyen megyei rangadót ilyen közönség előtt és ilyen hangulatban lejátszani, az dicsőíti a futballunkat és az egész megyét. Örülök a remek hangulatnak, viszont mi az elmúlt négy meccset tekintjük, és az nekünk tíz pontot jelent. Oda kell visszatekinteni.

A folytatásban fejlődni fogunk és többek tudunk majd lenni, biztos vagyok benne, de erre a stílusra is meg kell találnunk az ellenszert, ami itthon nem könnyű. Sokan most az NB II-es képességüket rakták ki a pályára. Gratulálok a Szparinak és Tominak, ő ebből a maiból már sokat fog tudni tanulni, és ezeket hasznosítani is fogják.

Bódog Tamás megdicsérte a hősiesen védekező Nyíregyházát.