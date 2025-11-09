Dárdai Bence csapata, a Vfl Wolfsburg vezetősége azt követően döntött a 40 éves holland edző menesztéséről, hogy a csapat pénteken 2-1-re kikapott a Werder Bremen otthonában.

Paul Simonist 10 bajnoki után kirúgta Dárdai Bence csapata, a Wolfsburg

Fotó: CARMEN JASPERSEN / DPA

Ez lehet Dárdai Bence új esélye?

Simonis, aki nyáron a mostanában az Európa-ligában vitézkedő holland Go Ahead Eagles csapatától érkezett, borzasztóan kezdte a szezont a Wolfsburggal. A csapata egyrészt 10 forduló után a 14. helyen áll, de ennél is rosszabbul mutat, hogy két-két győzelem és döntetlen mellett már 6 vereségük van. Utóbbi tíz meccsükből egyedül a Hamburg elleni idegenbeli bajnokit tudták sikerrel abszolválni.

A csapat magyar játékosa, Dárdai Bence is új esélyt kaphat Simonis távozásával. A magyar középpályás az egész szezonban mindössze 55 percet tölthetett pályán: két kupameccsen 21, valamint egy bajnokin 34 percet kapott a hollandtól. Simonis távozásával ennél csak nagyobb szerepe lehet a folytatásban.

A holland a dán Jess Thorup, a német Ole Werner, a holland Erik ten Hag és a svájci Gerardo Seoane után az ötödik edző volt, akit ebben az idényben kirúgtak a német élvonalban.