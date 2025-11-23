Térdműtétre kényszerül a Bundesligában szereplő VfL Wolfsburg magyar középpályása – jelentette be a klub vasárnap. A 19 éves Dárdai Bence sérülése miatt a legutóbbi két bajnokin sem lépett pályára, és a vizsgálatok után eldőlt: műtét nélkül nem folytathatja.
Peter Christiansen, a Hertha sportigazgatója szerint a klub minden támogatást megad majd Dárdai Bencének. „Ez nem könnyű helyzet, különösen egy olyan fiatal futballista számára, mint Bence. Támogatni fogjuk őt mindenben” – fogalmazott a sportvezető.
Több hónapot ki kell hagynia Dárdai Bencének
A német sajtó súlyos térdsérülésről számolt be, és hónapokra szóló kihagyásról ír. A pontos diagnózist nem hozták nyilvánosságra, de a hírek szerint a sérülés súlyossága miatt elkerülhetetlen a mielőbbi beavatkozás. A műtétet a következő napokban végzik el.
A háromszoros magyar válogatott futballista ebben az idényben egy bajnoki- és két kupamérkőzésen kapott lehetőséget.
