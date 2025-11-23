Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Erre mit lép Zelenszkij? Trump kőkemény üzenetet küldött az ukránoknak

Ezt tudnia kell!

Ezt csinálja rendszeresen, és máris kisebb lehet a rák kockázata

Link másolása
Vágólapra másolva!
Térdműtétre kényszerül a Bundesligában szereplő VfL Wolfsburg magyar középpályása – jelentette be a klub vasárnap. A 19 éves Dárdai Bence sérülése miatt a legutóbbi két bajnokin sem lépett pályára, és a vizsgálatok után eldőlt: műtét nélkül nem folytathatja.

Peter Christiansen, a Hertha sportigazgatója szerint a klub minden támogatást megad majd Dárdai Bencének. „Ez nem könnyű helyzet, különösen egy olyan fiatal futballista számára, mint Bence. Támogatni fogjuk őt mindenben” – fogalmazott a sportvezető.

Dárdai Bence jó ideig nem lesz bevethető Berlinben Fotó: Swen Pförtner / DPA/AFP
Dárdai Bence jó ideig nem lesz bevethető Berlinben
Fotó: Swen Pförtner / DPA/AFP

Több hónapot ki kell hagynia Dárdai Bencének

A német sajtó súlyos térdsérülésről számolt be, és hónapokra szóló kihagyásról ír. A pontos diagnózist nem hozták nyilvánosságra, de a hírek szerint a sérülés súlyossága miatt elkerülhetetlen a mielőbbi beavatkozás. A műtétet a következő napokban végzik el.

A háromszoros magyar válogatott futballista ebben az idényben egy bajnoki- és két kupamérkőzésen kapott lehetőséget.

  • Még több cikk
Új esélyt kaphat Dárdai Bence, kirúgták a csapata edzőjét
Dárdai után Willi Orbán is gólpasszt adott a Német Kupában – videó
Dárdai gólpasszal segítette továbbjutáshoz a Herthát – videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!