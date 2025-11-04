Az 50 éves focilegendát immár Sir David Beckhamnek kell szólítani: a Manchester United korábbi sztárját kedden egy berkshire-i ceremónia keretében ütötte lovaggá a brit uralkodó, III. Károly király.

David Beckhamet lovaggá ütötték

Fotó: ANDREW MATTHEWS / POOL

Sir David Beckham: lovaggá ütötték a focilegendát

„Nem is lehetnék büszkébb. Az emberek tudják, mennyire hazafias vagyok – szeretem az országomat. Mindig is hangsúlyoztam, milyen fontos a monarchia a családom számára. Különösen akkor, amikor a világot járom, és az emberek a királyi családról akarnak velem beszélni, ami azt mutatja, mennyire tisztelik őket. Ma itt lenni, és lovagi címet kapni Őfelségétől, a királytól, elég szürreális élmény” – nyilatkozta a megtisztelő elismeréssel kapcsolatban David Beckham, miután lovaggá ütötték a Windsori kastélyban.

Nyilvánvalóan különleges pillanat volt, amikor megtudtam, hogy megkapom ezt a megtisztelő címet. Szerencsés vagyok, hogy pályafutásom során számos sikert értem el, sok mindent elértem,

hazámat képviseltem és csapatkapitányként is játszottam, de kétségtelenül ez a pillanat az, ami igazán büszkévé tesz. Nem csak a sportkarrierem, hanem a jótékonysági tevékenységeim miatt is kaptam ezt az elismerést, utóbbi nagyon fontos számomra. Szeretek segíteni, és örülök, ha pozitív változást hozhatok mások életébe. Jó érzés, hogy hat Premier League-címem van, és néhány más trófeám is, de ez kétségkívül minden eddigi sikert felülmúl” – tette hozzá a legendás futballista.

Pályafutása jelentős részét Beckham a Manchester Unitednél töltötte, az angol sztárcsapatban 394 alkalommal lépett pályára, 1999-ben triplázott (Premier League, FA-kupa, Bajnokok Ligája) az együttessel. Később a Real Madridban, a Los Angeles Galaxyban, az AC Milanban és a PSG-ben is megfordult, a nemzeti csapatban 115 mérkőzésen játszott. Beckham hatása messze túlmutat a futballpályán, számos szerepvállalása közül kiemelkedik, hogy évek óta az Inter Miami társtulajdonosa, amelyhez 2023-ban leigazolta Lionel Messit.

