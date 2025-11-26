A Haon.hu értesülései szerint egy Manchesterből érkezett magángép szállt le szerdán Debrecenben, amelyen minden bizonnyal brit befektetők utaztak. A portugál úgy tudja, az angol harmadosztályban szereplő Stockport County tulajdonosai többségi részesedést szeretnének szerezni a DVSC-ben.
Az angol klub képviselői állítólag jelen voltak a Honvéd elleni Magyar Kupa-mérkőzésen, és a pénteki Nyíregyháza elleni bajnokit is a helyszínen nézik majd meg.
Új tulajdonos Debrecenben? Közel a megegyezés!
A Hajdú-Bihar vármegyei hírportál szerint a felek között az elvi megállapodás már megszületett, így már csak az üzlet véglegesítése és a tulajdonosváltással járó adminisztráció van hátra.
Az NB I-ben jelenleg listavezető klub várhatóan december elején jelenti be hivatalosan a tulajdonosváltást – állítja Pór Károly átigazolási szakértő.
Az új befektetők valószínűleg többségi tulajdonosokká válnak, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi elnök, Ike Thierry Zaengel átadhatja a klub teljes irányítását. A jelentések azonban arra utalnak, hogy magyar szakemberek továbbra is betölthetnek szerepet a klub vezetőségében, és a csapat NB I-es működésében nem várhatók radikális változások.
